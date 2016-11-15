Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ENERGA HYBRID BOND

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 250 000 000 €
Énergie : 250 000 000 €
Date(s) de signature
4/09/2017 : 125 000 000 €
4/09/2017 : 125 000 000 €
Autres liens
Related public register
25/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGA HYBRID BOND
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGA HYBRID BOND
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient l’énergie et la science en prêtant près de 1 milliard d’euros

Fiche récapitulative

Date de publication
15 novembre 2016
Statut
Référence
Signé | 08/09/2017
20160349
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENERGA HYBRID BOND
ENERGA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 814 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Hybrid bond for the modernisation and extension of ENERGA's electricity distribution network during the period 2017 - 2019

The programme aims to cater for demand growth, reduce losses, connect new end-users as well as renewable generators, and improve the reliability and quality of electricity supply. The programme includes the installation of advanced meters and other smart grid components.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The programme comprises a large number of electricity distribution schemes up to 110 kV with the majority of schemes being reinforcements of medium and low-voltage equipment and connection of new users with limited environmental impact. Some programme schemes may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU thus requiring a review by the competent authorities at the planning/consent stage with due regard to the necessity for environmental and biodiversity impact and appropriate assessments. The environmental aspects of the project will be appropriately assessed as part of the Bank's appraisal process.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
25/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGA HYBRID BOND
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGA HYBRID BOND
Autres liens
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient l’énergie et la science en prêtant près de 1 milliard d’euros

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGA HYBRID BOND
Date de publication
25 Mar 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70257330
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160349
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ENERGA HYBRID BOND
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151850071
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160349
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
25/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGA HYBRID BOND
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGA HYBRID BOND
Autres liens
Fiche récapitulative
ENERGA HYBRID BOND
Fiche technique
ENERGA HYBRID BOND
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient l’énergie et la science en prêtant près de 1 milliard d’euros

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient l’énergie et la science en prêtant près de 1 milliard d’euros
Autres liens
Related public register
25/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGA HYBRID BOND
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGA HYBRID BOND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes