Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV

Signature(s)

Montant
425 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 425 000 000 €
Services : 425 000 000 €
Date(s) de signature
5/09/2017 : 425 000 000 €
Autres liens
Related public register
03/10/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV
Related public register
15/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient l’énergie et la science en prêtant près de 1 milliard d’euros

Fiche récapitulative

Date de publication
20 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 12/09/2017
20170102
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV
REPUBLIQUE DE POLOGNE - MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 425 million
EUR 868 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of research and development activities undertaken in public universities and public scientific institutes

The project supports investments in intangible scientific activities. It aims to further strengthen the public science and innovation system and facilitate Poland's contribution to the common European Research Area. The universities are located in all regions of the country, which in large part is classified as less-developed.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns activities in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already used for similar activities, and are therefore not covered by the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended by Directive 2014/52/EU. Any possible environmental and ethical issues, including the coherence with the principles underlying the EU directives, will be verified during the appraisal. Activities not eligible for EIB financing, e.g. animal testing, unless executed in line with Directive 2010/63/EU, will be excluded from the Bank's lending.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
03/10/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV
15/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV
Autres liens
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient l’énergie et la science en prêtant près de 1 milliard d’euros

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV
Date de publication
3 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75329544
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170102
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV
Date de publication
15 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125376479
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170102
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
03/10/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV
Related public register
15/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV
Autres liens
Fiche récapitulative
POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV
Fiche technique
POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient l’énergie et la science en prêtant près de 1 milliard d’euros

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient l’énergie et la science en prêtant près de 1 milliard d’euros
Autres liens
Related public register
03/10/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV
Related public register
15/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT IV

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes