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POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES IV

Signature(s)

Montant
305 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 305 000 000 €
Services : 305 000 000 €
Date(s) de signature
5/09/2017 : 305 000 000 €
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Related public register
03/10/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES IV
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15/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES IV
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient l’énergie et la science en prêtant près de 1 milliard d’euros

Fiche récapitulative

Date de publication
20 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 12/09/2017
20170101
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES IV
REPUBLIQUE DE POLOGNE - MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 305 million
EUR 617 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of the operations of the National Science Centre (NSC) and the National Centre for Research and Development (NCRD) in 2017 and 2018 under the guidance of the Ministry of Science and Higher Education

The project furthers the EU's Education & Training 2020 and Cohesion Policy priority objectives. It also aims to implement Horizon 2020, as it includes funding for research projects undertaken by public and private research entities. A limitation of the Polish science and innovation system is the comparatively low contribution of the business sector to research and development (R&D) expenditures. The project should address this bottleneck by providing incentives to Polish companies for R&D investments.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns activities in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already used for similar activities, and are therefore not covered by the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended by Directive 2014/52/EU. Any possible environmental and ethical issues, including coherence with the principles underlying the EU directives, will be verified during the appraisal. Activities not eligible for EIB financing, e.g. animal testing, unless executed in line with Directive 2010/63/EU, will be excluded from the Bank's lending.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES IV
Date de publication
3 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75332062
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170101
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - POLAND SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES IV
Date de publication
15 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
93050982
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170101
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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