La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé à Bank Ochrony Środowiska (Banque pour la protection de l'environnement – BOŚ) un prêt de 75 millions d’EUR destiné à soutenir des investissements de petite et moyenne dimension réalisés, en Pologne, par de petites et moyennes entreprises (PME), des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des entités du secteur public. 40 % du prêt devraient financer des projets contribuant à l’action en faveur du climat. Le concours de la BEI est garanti au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), un élément central du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission européenne.

Il s’agit déjà du sixième prêt intermédié à bénéficiaires multiples que la BEI accorde à BOŚ, dont l’intention est de mettre les fonds à disposition au troisième trimestre de 2017. Le financement de la BEI a vocation à soutenir des projets dans plusieurs secteurs, comme le commerce de gros et de détail, l’industrie manufacturière et l’énergie. La part réservée à l’action en faveur du climat promouvra des investissements qui apportent une contribution notable à l’atténuation, à l’élimination ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ainsi que des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, des transports durables et de la gestion des déchets.

Vazil Hudák, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque en Pologne, a commenté l’opération en ces termes : « L’augmentation du potentiel de croissance économique et d'emploi figure parmi les objectifs prioritaires de la Banque européenne d’investissement, tout comme du plan Juncker, et le prêt accordé à BOŚ appuiera les petites entreprises – l’épine dorsale de l’économie de l’UE. La banque de l’UE est déterminée à mettre en œuvre les objectifs de l’UE en matière climatique et nous sommes dès lors heureux de nous associer à BOŚ, compte tenu de sa spécialisation dans le financement de projets écologiques et respectueux de l'environnement en Pologne ».

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a indiqué : « Le Fonds européen pour les investissements stratégiques joue un rôle important dans la facilitation de l’accès des petites et moyennes entreprises aux financements dans toute l’Europe. Plus de 16 000 entreprises polonaises sont déjà prêtes à obtenir des prêts soutenus par le FEIS, ce qui leur permettra de croître, d’innover et d’embaucher. L’accord d’aujourd’hui est particulièrement encourageant, étant donné qu’il appuie des projets qui contribueront à un avenir plus vert et plus durable ».

Anna Milewska, vice-présidente du comité de direction de BOŚ, a ajouté : « Intervenir dans le domaine des investissements respectueux de l'environnement et accroître le soutien aux petites et moyennes entreprises, voici deux des éléments clés de la nouvelle stratégie de BOŚ pour les années 2016 à 2020 ».

Dans le cadre de ce dispositif, BOŚ prévoit de consentir des prêts d’un montant maximal de 12,5 millions d’EUR. Les avantages principaux du dispositif sont de longues durées, de faibles marges et des exigences moins contraignantes concernant la contribution propre de l’investisseur aux projets – abaissée à 15 % de la valeur de l’investissement. De plus, il sera possible de combiner plusieurs sources de financement (fonds nationaux et étrangers) et de refinancer les frais déjà engagés par l’investisseur.