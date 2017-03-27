La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé deux accords de prêt d’une valeur globale de 280 millions d’EUR avec Fraport Greece qui serviront à financer la modernisation de 14 aéroports régionaux en Grèce. L’opération bénéficie de la garantie du budget de l'UE au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier central du Plan d'investissement pour l'Europe.

Le prêt BEI de 280,4 millions d’EUR servira à financer des travaux d’aménagement dans les 14 aéroports, notamment la rénovation et la modernisation de terminaux, ainsi que l’amélioration de la sécurité et des infrastructures aéroportuaires. Ces investissements appuieront le développement du tourisme, un moteur clé de l’économie grecque.

Jonathan Taylor, le vice-président de la BEI chargé des opérations en Grèce, a déclaré : « La Banque européenne d’investissement se félicite d’investir dans ce projet important au niveau national et sur le plan régional. Il permettra de créer des emplois et de stimuler fortement le secteur du tourisme, lequel a prouvé son importance et sa résilience pendant la crise. La Banque de l’UE va soutenir d’autres investissements en Grèce pour promouvoir la croissance et contribuer à créer des emplois durables de haute qualité. »

Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l'union douanière, a déclaré : « Les infrastructures modernes vont jouer un rôle essentiel dans la relance économique de la Grèce. Des investissements continus seront nécessaires pour s’assurer que ces infrastructures libèrent leur plein potentiel en faveur de la création d’emplois et de la croissance. Avec le soutien de la Commission, cet accord permettra de mobiliser des investissements privés pour financer la modernisation d’infrastructures propices à la croissance à l’appui, par exemple, du tourisme et de la mobilité. Il s’agit là d’un exemple emblématique des investissements que la Commission européenne s’engage à soutenir parce qu’ils favorisent la croissance et le développement. »

Fraport Greece versera 1,2 milliard d’EUR dans l’Hellenic Republic Asset Development Fund pour les deux concessions de 40 ans couvrant 14 aéroports régionaux en Grèce (7+7). Outre la BEI, un consortium réunissant Alpha Bank, la Banque de commerce et de développement de la mer Noire, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Société financière internationale assureront le financement à long terme du projet.

Les 14 aéroports visés par les concessions sont les suivants : Aktion, Chania (Crète), Kavala, Kefalonia, Kerkyra (Corfu), Kos, Mitilini, Mykonos, Rhodes, Samos, Santorin, Skiathos, Thessalonique – la deuxième ville de Grèce – et Zakynthos. En 2016, ces aéroports ont accueilli au total quelque 25,2 millions de passagers.