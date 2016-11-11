La Banque européenne d’investissement (BEI) va prêter 200 millions d’EUR au ministère ukrainien des transports pour soutenir une mobilité urbaine durable. Il s’agira de favoriser un report modal de la route vers le transport électrique et un fonctionnement plus efficace des systèmes de transports publics existants dans les communes ukrainiennes.

Vazil Hudák, vice-président de la BEI, a déclaré : « L’amélioration du service aux usagers et de la durabilité des transports publics dans les moyennes et grandes villes d’Ukraine sera profitable à la qualité de vie des citoyens, ainsi qu’à l’environnement, et permettra des économies d’énergie, qui se traduiront par des performances économiques renforcées. Je suis heureux que la BEI puisse y contribuer par des prêts stratégiques comme celui-ci. »

Le projet servira à la mise en œuvre du programme national de transports publics urbains déployé par l’État ukrainien. Il couvre des investissements municipaux destinés notamment à l’achat de nouveaux véhicules ou à la modernisation du matériel roulant existant (trolleybus, tramways et autobus), et à la réhabilitation et à la construction d’infrastructures de transports publics, comme des lignes de tramway, des voies réservées aux bus, des terminaux et des dépôts. Il se concentrera sur un maximum de 20 communes et comprendra des programmes d’investissement multiples, dont les coûts s’échelonneront entre 1 million et 50 millions d’EUR. Les bénéficiaires finals seront les sociétés de transport appartenant aux communes ou les communes elles-mêmes.

Le coût d’investissement total des initiatives qui seront soutenues au moyen de ce prêt devrait atteindre quelque 400 millions d’EUR, dont un maximum de 50 % cofinancé par la BEI. Le projet sera aussi cofinancé par une institution de financement partenaire : la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).