UKRAINE URBAN PUBLIC TRANSPORT FL

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
Framework loan to finance urban public transport investments in up to 20 municipalities in Ukraine
The schemes to be financed under the operation will improve the frequency and sustainability of public transport in medium-sized Ukrainian cities and will have a positive effect on the economy of those cities. Moreover, they are expected to generate savings in user time, vehicle operating costs, road accident costs, local air/noise emissions, as well as a reduction in greenhouse gas emissions as a result of the expected shift of passengers from road to electric transport modes.
If situated in the EU, some of the infrastructure schemes may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and a screening by a competent authority would be required to determine whether an EIA were required. The environmental process followed for the individual schemes and compliance with the Bank's environmental and social standards will be assessed during the project appraisal and the subsequent individual scheme allocation appraisals. Overall, the schemes should help the public transport systems gain or at least maintain modal share and thereby promote sustainable transport outcomes.
The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are carried out in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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