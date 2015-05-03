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UKRAINE URBAN PUBLIC TRANSPORT FL

Signature(s)

Montant (.*)
203 800 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 203 800 000 €
Transports : 203 800 000 €
Date(s) de signature
17/12/2021 : 155 000 €
17/12/2021 : 615 000 €
17/12/2021 : 3 030 000 €
11/11/2016 : 93 248 362 €
11/11/2016 : 106 751 638 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 3 030 000 € fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM ,a 155 000 € Investment Grants fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
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08/10/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UKRAINE URBAN PUBLIC TRANSPORT FL
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Fiche récapitulative

Date de publication
27 mai 2016
Statut
Référence
Signé | 11/11/2016
20150503
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UKRAINE URBAN PUBLIC TRANSPORT FL
UKRAINE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 204 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan to finance urban public transport investments in up to 20 municipalities in Ukraine

The schemes to be financed under the operation will improve the frequency and sustainability of public transport in medium-sized Ukrainian cities and will have a positive effect on the economy of those cities. Moreover, they are expected to generate savings in user time, vehicle operating costs, road accident costs, local air/noise emissions, as well as a reduction in greenhouse gas emissions as a result of the expected shift of passengers from road to electric transport modes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If situated in the EU, some of the infrastructure schemes may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and a screening by a competent authority would be required to determine whether an EIA were required. The environmental process followed for the individual schemes and compliance with the Bank's environmental and social standards will be assessed during the project appraisal and the subsequent individual scheme allocation appraisals. Overall, the schemes should help the public transport systems gain or at least maintain modal share and thereby promote sustainable transport outcomes.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are carried out in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UKRAINE URBAN PUBLIC TRANSPORT FL
Date de publication
8 Oct 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66553043
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150503
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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