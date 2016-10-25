Ambroise Fayolle vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI) et Sébastien Bourget, Managing Partner de Quaero Capital, ont annoncé à Strasbourg la prise de participation de la BEI à hauteur de 40 millions d’euros dans Quaero European Infrastructure Fund. Cet investissement bénéficie de la garantie du budget européen dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe appelé plus communément Plan Juncker.

La participation de la BEI – financeur européen de référence – va être décisive pour permettre à Quaero European Infrastructure Fund d’atteindre sa taille de 250 millions d’euros, contribuant à stimuler la venue d’autres investisseurs. Quaero European Infrastructure Fund finance en fonds propres des projets d’infrastructures sociales, de transport, de télécoms, d’énergie et des équipements publics ou privés. Le Fonds investit en Europe, où il cible le cœur du marché du financement de projet d’infrastructures, correspondant à des opérations de petite à moyenne dimensions.

Quaero European Infrastructure Fund possède un ancrage fort en France. Ainsi, un des projets d’envergure soutenu par Quaero European Infrastructure Fund est le déploiement du Très Haut Débit porté par la Région Grand Est, prévoyant de raccorder plus de 370 000 foyers, équipement publics et entreprises à la fibre optique dans toute l’Alsace d’ici 2022. La Région Grand Est a exercé un rôle moteur pour lancer et mener à bien cette opération, plus grand réseau d’initiative publique de Très Haut Débit créé en France à ce jour. Le fonds détient 27% de la société « Rosace » dédiée à ce projet, aux côtés de NGE Concessions, Altitude Infrastructure, du Fonds Marguerite et de la Caisse des Dépôts et Consignations. L’intervention de la BEI dans ce projet bénéficiant de la garantie européenne s’inscrit directement dans l’objectif du Plan Juncker de sécuriser le financement d’une filière stratégique. La BEI contribue ainsi à conforter la venue de financeurs privés vers ces infrastructures nouvelles nécessitant un besoin d’investissement considérable. Fortement mobilisée pour ce projet, la BEI s’est également engagée à accorder un financement supplémentaire de 62,5 millions d’euros.

M. Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l'emploi, de la croissance, de l'investissement et de la compétitivité, a déclaré: «Je suis ravi que le plan d'investissement soutienne le développement des infrastructures numériques en Alsace. Ce projet représente une utilisation intelligente de fonds européens et aura un impact majeur sur une très large gamme de secteurs clefs, tels que ceux des télécommunications, de l'énergie et de l'infrastructure sociale. J'ai hâte de voir les nouveaux projets concrets qui seront financés grâce à Quaero.»

« Le premier financement « Plan Juncker » en Alsace avec Quaero European Infrastructure Fund est un signal fort en faveur de la filière stratégique du Très Haut Débit a déclaré le Vice-Président Ambroise Fayolle. C’est un financement innovant à fort impact économique et social. Il vise le monde économique et les entreprises qui attendent des services numériques de qualité nécessaires au développement des territoires et de l’emploi. Il concerne également la vie quotidienne des citoyens de ces communes. La BEI est fière de soutenir ce projet emblématique au cœur d’une région particulièrement dynamique. Le Plan Juncker continue ainsi sa progression en France avec à ce jour 42 opérations approuvées pour le Groupe BEI pour un montant global d’investissements de 2,9 milliards d’euros.»

« L’entrée de la BEI dans notre fonds est un signal fort adressé au marché. Elle conforte notre stratégie de financer la construction d’infrastructures nouvelles, faisant l’objet de besoins élevés d’investissements en Europe dans les prochaines années » souligne Sébastien Bourget, Managing Partner, responsable de l’activité infrastructure de Quaero Capital. « Le soutien d’une institution emblématique comme la BEI, reconnue pour son haut niveau d’exigence, constitue de surcroît un accélérateur pour Quaero European Infrastructure Fund, exerçant un effet d’entraînement auprès d’autres investisseurs institutionnels européens » ajoute Thierry Callault, Managing Partner, responsable du Développement de Quaero Capital.

A l’occasion de son déplacement à Strasbourg, le Vice-Président Ambroise Fayolle pour la BEI et Sébastien Bourget pour Quaero Capital ont rencontré la première promotion de l’école de la fibre optique, spécialement créée dans le cadre du projet Rosace à l’initiative de NGE et d’Altitude Infrastructure pour constituer une filière professionnelle de formation aux métiers du Très Haut Débit.

Dans le cadre de l’investissement de la BEI dans Quaero European Infrastructure Fund, Quaero Capital était conseillé par le cabinet international Jones Day à Paris, où Florence Moulin (associée) et Guillaume Cavalin étaient en charge du dossier. De son côté, la BEI était conseillé par le cabinet Gide Loyrette Nouel à Paris.