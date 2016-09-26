Ce projet vise à financer des PME et des ETI créatrices d’emploi, en particulier des jeunes pousses.

La BEI célèbre aujourd’hui 40 ans d’activité au Portugal.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé ce jour quatre prêts de 70 millions d’EUR avec les banques portugaises Banco BPI, Caixa Geral de Depósitos, Millennium bcp et Banco Santander Totta afin de mettre en œuvre son programme en faveur de l’emploi et des jeunes entreprises au Portugal. Cette opération relève du pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe et sera complétée par un prêt supplémentaire de 20 millions d’EUR à un stade ultérieur. Werner Hoyer et Román Escolano, respectivement président et vice-président de la BEI, ont participé à la cérémonie de signature qui célébrait également les 40 années d’activité de la Banque au Portugal. La BEI a débuté ses opérations dans le pays en 1976 et, au cours de ces quatre décennies, elle a consenti des prêts pour plus de 45 milliards d’EUR en faveur de projets portugais.

Ce concours de la BEI d’un montant total de 300 millions d’EUR servira à financer des projets mis en œuvre par des PME et des ETI portugaises qui favorisent la création d’emplois. L’opération ciblera les jeunes pousses et les entreprises qui emploient des jeunes et des chômeurs de longue durée, ainsi que des sociétés dirigées par des indépendants. Les prêts accordés par la BEI au titre du Plan d’investissement pour l’Europe contribueront à accroître la capacité de financement de quelques-unes des plus grandes banques portugaises, ce qui leur permettra de débloquer les investissements de PME et d’ETI dans cette optique spécifique. L’objectif de ce financement est en adéquation avec les priorités et programmes nationaux dans ces domaines.

Avec les accords signés ce jour, ce sont au total huit projets et conventions de financement qui ont été signés au Portugal dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. L’objectif est de soutenir des initiatives qui favorisent l’innovation et la création d’emplois dans le pays.

Werner Hoyer, président de la BEI, a mis en évidence le partenariat de longue date qui unit le Portugal et la BEI : « Cette formidable coopération se poursuivra dans l’avenir. Au cours des 40 dernières années, nous avons soutenu plus de 25 000 PME portugaises et contribué au financement des infrastructures et de l’industrie du pays. Nous sommes ici aujourd’hui pour montrer que le Groupe BEI est déterminé à soutenir l’économie portugaise. »

Carlos Moedas, commissaire européen pour la recherche, la science et l’innovation, a pour sa part déclaré : « Le Plan d’investissement s’avère être une ressource précieuse pour les PME et les jeunes entreprises innovantes et à forte intensité de R-D. Les résultats obtenus dépassent nos attentes. C’est pourquoi nous avons récemment augmenté le volume des financements mis à disposition des PME au titre de ce plan. Et avec les 300 millions d’EUR annoncés aujourd’hui en faveur des petites entreprises et des jeunes pousses portugaises, nous voyons vraiment que le Plan d’investissement profite aux citoyens. J’attends avec impatience que de nouvelles initiatives liées au Plan d’investissement soient annoncées au Portugal. »

Selon Román Escolano, vice-président de la BEI, « ces prêts démontrent le ferme engagement de la Banque européenne d’investissement et de l’Union européenne au Portugal. En soutenant la croissance à long terme et la création d’emplois dans les PME et les jeunes entreprises, les contrats signés aujourd’hui auront une incidence directe sur l’économie du pays, avec des avantages visibles et tangibles pour les citoyens portugais. »