La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 55 millions d’EUR pour financer la construction d'un nouveau tunnel ferroviaire à double voie de 1,8 km en Ukraine, sur le réseau régional du Partenariat oriental, afin d'améliorer les liaisons de transport entre le pays et l'Union européenne.

László Baranyay, le vice-président de la BEI chargé des opérations de prêt en Ukraine, a déclaré : « L'octroi par la BEI à l'Ukraine d'un financement qui lui permettra de moderniser les liaisons dans un corridor de transport de la plus haute importance pour la poursuite de l’intégration entre le pays et l'Union européenne a véritablement valeur de signal. Ce premier prêt de la BEI pour le secteur ferroviaire en Ukraine favorisera l'essor d'un mode de transport respectueux de l'environnement. Il s'inscrit dans la droite ligne de l'annonce faite par la BEI en début d'année de son intention d'accorder quelque 3 milliards d’EUR de prêts sur les trois années à venir (2014-2016) pour soutenir le développement de l'Ukraine, notamment sur le plan économique, et intensifier son intégration avec l'UE ».

Le nouveau tunnel, situé dans le sud-ouest de l’Ukraine dans les Beskides (chaîne des Carpates), remplacera le tunnel monovoie existant qui est l’unique portion de ligne monovoie dans le corridor électrifié à deux voies reliant Lviv aux frontières hongroise et slovaque.

Le nouvel ouvrage augmentera sensiblement la capacité de transport sur un axe ferroviaire international en éliminant un goulet d'étranglement bien connu, et permettra ainsi de faire face à la demande attendue.

Le tunnel ferroviaire des Beskides est un projet prioritaire sur le réseau de transport du Partenariat oriental avalisé le 9 octobre 2013 par les ministres des transports des États membres de l'UE et des pays du Partenariat oriental et par la Commission européenne.

Ce projet est représentatif de la collaboration nouée par la BEI et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), qui le cofinancent ensemble, aux côtés de l'Ukraine.

À ce jour, la BEI a signé des prêts en Ukraine pour un montant total de quelque 2,1 milliards d’EUR (y compris le présent prêt), pour financer des projets dans les secteurs de l’énergie, des transports et de l'eau, mais aussi, indirectement, par le biais de banques commerciales, des opérations en faveur des PME.