BESKYD RAILWAY TUNNEL

The project will replace the existing single track tunnel built in the 1880s which is the only single track section of line on the otherwise twin track electrified corridor between Lviv and the Hungarian border at Chop. The project is expected to deliver savings in vehicle operating costs by preventing the need for the expected increase in future traffic, particularly heavy freight of which about 20 million tonnes already passes each year, to divert to other longer routes given that current volume is close to or at available tunnel capacity. The project may also present some modest time, safety and environmental benefits plus result in reduced maintenance costs for the infrastructure manager. The project design is expected to be compliant with the principles of Commission Decision 2008/173/EC concerning the technical specification of interoperability relating to ‘safety in railway tunnels’.