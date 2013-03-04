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BESKYD RAILWAY TUNNEL

Signature(s)

Montant
55 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 55 000 000 €
Transports : 55 000 000 €
Date(s) de signature
7/05/2014 : 55 000 000 €
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14/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BESKYD RAILWAY TUNNEL
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Ukraine : achèvement et mise en service du tunnel ferroviaire des Beskides

Fiche récapitulative

Date de publication
4 mars 2013
Statut
Référence
Signé | 07/05/2014
20110053
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BESKYD RAILWAY TUNNEL
UKRZALIZNYTSIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 55 million
EUR 163 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a new 1.8km double-track tunnel on the pan-European corridor V in South-West Ukraine.

The project will replace the existing single track tunnel built in the 1880s which is the only single track section of line on the otherwise twin track electrified corridor between Lviv and the Hungarian border at Chop. The project is expected to deliver savings in vehicle operating costs by preventing the need for the expected increase in future traffic, particularly heavy freight of which about 20 million tonnes already passes each year, to divert to other longer routes given that current volume is close to or at available tunnel capacity. The project may also present some modest time, safety and environmental benefits plus result in reduced maintenance costs for the infrastructure manager. The project design is expected to be compliant with the principles of Commission Decision 2008/173/EC concerning the technical specification of interoperability relating to ‘safety in railway tunnels’.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If situated in the EU, the project would fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as the project entails the construction of a new section of long distance rail line. Therefore a full EIA procedure is required. The Bank shall review such procedure during appraisal. Overall, the project’s impacts on the environment during construction and operation are expected to be limited. A slight modal shift to rail thanks to an improved service level plus reduced trip lengths (by avoiding the potential diversion of traffic to longer routes) can be expected, thus also decreasing traffic-related GHG emissions.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BESKYD RAILWAY TUNNEL
Date de publication
14 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47736013
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110053
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - BESKYD RAILWAY TUNNEL - Statement on Environmental Effects in the Beskyd Railway Tunnel
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53218756
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110053
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BESKYD RAILWAY TUNNEL
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221094
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110053
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BESKYD RAILWAY TUNNEL
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122698423
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110053
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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