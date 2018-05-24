Le tunnel favorisera les transports respectueux de l'environnement et facilitera le trafic de voyageurs et de marchandises.

Le nouveau tunnel à double voie d’une longueur de 1,8 km a bénéficié d’un prêt BEI de 55 millions d’EUR.

Le tunnel des Beskides, un élément essentiel de la liaison ferroviaire entre l’Ukraine et l’Union européenne, a été inauguré ce jour. Il revêt une extrême importance puisqu’il favorisera une intégration plus profonde entre l’Ukraine et l’UE.

La construction du nouveau tunnel d’une longueur de 1,8 km a été soutenue par un prêt de la BEI d’un montant de 55 millions d’EUR. Ce tunnel se situe dans les Carpates, près des Beskides, dans le sud-ouest de l’Ukraine. Il remplace l’ancien tunnel monovoie qui constituait l’unique portion à une voie sur le corridor électrifié, par ailleurs à double voie, qui relie Lviv à la frontière slovaquo-hongroise.

Grâce à l’inauguration du nouveau tunnel des Beskides, il y a lieu d’espérer que l’activité des trains de marchandises nationaux et internationaux doublera au cours des dix prochaines années, pour atteindre 24 millions de tonnes et 56 trains dans les deux directions. Au cours de la même période, le nombre de trains assurant le transport de voyageurs pourra être porté jusqu’à 40 par jour dans les deux directions. Cette hausse conséquente du trafic sera permise par les normes de qualité européennes et la grande fiabilité des activités ferroviaires sur la partie ukrainienne du corridor RTE-T étendu.

Ce projet illustre parfaitement la collaboration nouée par la BEI et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), qui ont cofinancé ce projet ambitieux de construction d’un tunnel ferroviaire aux côtés de l'Ukraine.

Petro Poroschenko, président de l’Ukraine, a déclaré ce qui suit : « Ce tunnel est important pour l’Ukraine et son économie, car il nous permettra d’améliorer les conditions dans lesquelles nous exportons vers l’Europe. Le volume et la part de ces exportations croissent d’ailleurs considérablement grâce à l’accord d’association. Cet aménagement est prioritaire pour l’intégration du réseau de transport ukrainien dans le système de transport européen. Il s’agit d’un projet qui rapproche l’Ukraine de l’Union européenne, et réciproquement. Le tunnel des Beskides symbolise la renaissance à grande échelle du pays et sa transition vers le développement durable. »

Vazil Hudák, vice-président de la BEI, s’est, pour sa part, exprimé en ces termes : « Je félicite l’Ukraine et tous ceux qui ont contribué à mettre en œuvre le nouveau tunnel des Beskides et, ainsi, à rapprocher le pays de l’Union européenne. Cet ouvrage moderne compte parmi les projets remarquables entrepris au titre du Partenariat oriental. Il étend les services de transport le long des corridors de transport stratégiques, renforce la sécurité des transports et leur rapidité au bénéfice des citoyens et contribue à accélérer le développement économique et à le rendre plus durable. »

L’instruction du projet conduite conformément aux normes appliquées par la BEI a reçu une subvention d’assistance technique du Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO).

Yevgen Kravtsov, président des chemins de fer ukrainiens, a souligné « l’importance stratégique du tunnel des Beskides pour l’économie européenne et pour les échanges commerciaux entre l’Ukraine et d’autres pays », en précisant : « Le fret en transit sur le territoire ukrainien passera à plus de 40 % par ce tunnel avant de poursuivre son chemin vers l’Europe centrale et occidentale. En réalité, ce nouveau tunnel nous a permis d’éliminer le goulet d'étranglement du corridor de transport international Krytskyi n° 5, qui traverse le territoire de l’Italie, de la Slovénie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de l’Ukraine. »