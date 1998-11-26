La Banque européenne d'investissement (BEI), l'institution financière de l'Union européenne, accorde deux prêts d'un montant total de 199 millions de DKK (26,7 millions d'écus) à FIH pour soutenir les investissements des PME danoises. Ce financement comporte un prêt de 49 millions de DKK à FIH (Finansieringsinstituttet for Industri og Håndvaerk) qui rétrocède les fonds à Mezzanin Kapital A/S. L'opération vise la mise à disposition de prêts mezzanine aux PME industrielles danoises. L'intérêt de ces prêts est qu'ils se situent à mi-chemin entre des prêts classiques et des participations en capital social et ont ainsi pour effet de renforcer les fonds propres au sens large des PME en phase d'expansion.

Ce prêt s'inscrit dans le cadre de l'action de la BEI pour le soutien de l'investissement productif de petite dimension créateur d'emplois et le développement d'instruments spécialisés dans le financement de PMEs, un des objectifs de son Programme d'Action Spécial d'Amsterdam (PASA). Il s'agit de la première opération de la BEI en faveur du secteur naissant du financement mezzanine au Danemark.

Une deuxième opération porte sur un prêt global de type classique. D'un montant de DKK 150 millions, elle porte à plus de DKK 4,5 milliards les montants des prêts globaux successifs de la BEI accordés à FIH. A ce jour, plus de 2 200 investissements productifs de PME danoises ont ainsi été financés depuis 1975.

A l'occasion de la signature des contrats à Luxembourg, M. P.L. Gennimatas, Vice-Président de la BEI, a déclaré :" Les entreprises de petite et moyenne dimension disposent d'un potentiel de création d'emplois bien supérieur à celui des entreprises de plus grande taille. C'est pourquoi nous avons mis en place ces deux opérations en partenariat avec FIH, intermédiaire confirmé de la BEI pour le financement des PME danoises. Je me réjouis de voir s'approfondir et s'étendre, grâce à ces deux prêts, la coopération fructueuse qu'entretient la BEI avec FIH au travers d'instruments financiers destinés à stimuler la croissance des PME danoises et à renforcer ainsi la création d'emplois. La BEI est disposée à approfondir davantage cette coopération et à mettre en place également des opérations de capital-risque pour compléter notre palette d'instruments en faveur des PME innovantes."

La Banque européenne d'investissement, l'institution de prêt à long terme de l'Union européenne, finance des investissements qui favorisent l'intégration de l'UE, notamment dans les domaines suivants : développement régional, réseaux transeuropéens de transports, de télécommunications et d'énergie, compétitivité et intégration industrielles, PME, protection de l'environnement et sûreté de l'approvisionnement en énergie.La BEI a mis en place son Programme d'action spécial d'Amsterdam (PASA) à la suite de la résolution du Conseil européen d'Amsterdam sur la croissance et l'emploi, en date de juin 1997, qui demandait à la BEI de renforcer ses prêts en faveur d'investissements propices à la création d'emplois. Le PASA comporte un guichet spécial visant à fournir du capital-risque à des PME à forte croissance, ainsi que, pour la première fois, des prêts en faveur de l'éducation, de la santé et de la rénovation urbaine et, enfin, des financements plus substantiels pour les réseaux transeuropéens et d'autres grands projets d'infrastructure. La BEI peut prélever jusqu'à 1 milliard d'écus sur ses réserves au cours des trois prochaines années pour couvrir l'octroi de capital-risque dans le cadre du guichet PME.

Taux de conversion au 31.09.1998, utilisé par la BEI à des fins statistiques pour le trimestre en cours: 1 ECU = 6,58 FRF, 7,46 DKK.