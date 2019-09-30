>> Téléchargez la transcription :

Nous connaissons tous l'image dystopique de la vie citadine : les nuages de pollution, les embouteillages, les prix élevés et le bruit. Écoutez cet épisode de notre podcast qui cherche à démolir des mythes pour découvrir :

d’où viennent les villes ; les instincts qui, dans un premier temps, nous ont poussés à vivre à proximité les uns des autres ; et si ces raisons sont toujours valables aujourd’hui ;

en quoi les villes ont échoué (d’où vient la vision dystopique de la ville comme lieu de faible qualité de vie) ;

ce qu’est la planification mixte et si c’est vraiment une bonne chose (pas de réactions mitigées !) ;

pourquoi vivre à la campagne coûte cher à la société et engendre l'isolement social ;

pourquoi l’étalement urbain est le vrai monstre à combattre et non les villes compactes bien planifiées et bien gérées ;

et comment la désertification des campagnes peut en fait être une aubaine pour la nature.

À la Banque européenne d’investissement (BEI), nous disposons de toute une série d’experts aptes à remettre en question les convictions, les croyances et les préjugés que nous nourrissons tous sur des thèmes allant du climat à la cybercriminalité, en passant par la santé et l’éducation.

Dans cet épisode, nos invités sont Brendan McDonagh de la plateforme européenne de conseil en investissement, partenariat entre la BEI et la Commission européenne, Grzegorz Gajda, spécialiste principal en développement urbain, et Stefanie Lindenberg, coordinatrice du Mécanisme de financement du capital naturel à la BEI – ainsi que des personnes que nous avons interrogées au hasard à Luxembourg pour connaître leur sentiment sur la vie en ville et savoir si elles préféreraient être ailleurs.

Au fil des épisodes, nous aborderons ces mythes et ces peurs afin de repérer des personnes et des projets qui adoptent un angle plus rationnel, ce qui est bénéfique à la fois pour notre économie et pour notre société.

