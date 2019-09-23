>> Téléchargez la transcription :

Pour la plupart d’entre nous, les hôpitaux évoquent des images très précises : des infirmières et des docteurs affairés, des machines sophistiquées émettant des bips, une personne criant qu’il y a urgence. Même si le chaos y règne, étrangement, les hôpitaux sont des endroits rassurants. Peu importe le degré de blessure ou la maladie bizarre contractée, l’hôpital du coin pourra vous soigner. Mais en fin de compte, vous n’avez peut-être pas besoin d’un hôpital. Saviez-vous que :

l’hôpital est un moyen extrêmement coûteux de soigner des patients ;

grâce à la technologie, de nombreuses opérations chirurgicales sont moins invasives, réduisant ainsi le temps passé dans un lit d’hôpital ;

souvent, les patients hospitalisés reçoivent des traitements superflus et doivent rester à l’hôpital plus longtemps que nécessaire ;

le nombre de lits d’hôpitaux est plus élevé en Allemagne qu’en Espagne, alors que le système espagnol est l’un des meilleurs au monde ;

les personnes atteintes d’une maladie chronique sont mieux traitées en dehors du cadre hospitalier ;

20 % de toutes les dépenses de santé vont dans des soins inefficaces.

Dans cet épisode du podcast « Monster under the bed », Tunde Szabo et Dana Burduja de la division Sciences de la vie de la Banque européenne d’investissement (BEI) expliquent que de nombreux pays devraient en fait fermer des hôpitaux, ou du moins réduire leur voilure, afin de libérer des ressources pour d’autres formes de soins plus efficaces.

À la BEI, nous disposons de toute une série d’experts aptes à remettre en question les convictions, les croyances et les préjugés que nous nourrissons tous sur des thèmes allant de la santé à la cybercriminalité, en passant par la planification urbaine et l’éducation. Au fil des épisodes, nous aborderons ces mythes et ces peurs afin de repérer des personnes et des projets qui adoptent un angle plus rationnel, ce qui est bénéfique à la fois pour notre économie et pour notre société.

Abonnez-vous au podcast « Monster Under the Bed » sur l’application dédiée de votre téléphone. Ainsi, vous ne manquerez aucun épisode. Merci également de nous noter et de laisser un commentaire pour permettre à d’autres personnes de découvrir le podcast. Vous pouvez nous suggérer des mythes à faire voler en éclat et des monstres à ratatiner en citant @JSiemplenski ou @AllarTankler sur Twitter.