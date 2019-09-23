>> Téléchargez la transcription :

La peur du noir (et des créatures effrayantes qui y sont tapies) est l’une des nombreuses peurs et croyances irrationnelles qui nous empêchent d’agir de façon rationnelle. À la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’UE, nous disposons de toute une série d’experts aptes à remettre en question les convictions, les croyances et les préjugés que nous nourrissons tous sur des thèmes allant du climat à la cybercriminalité, en passant par la santé et l’éducation.

Nous avons donc lancé un podcast abordant ces mythes. Dans chaque épisode, nous combattons l’un de ces monstres imaginaires cachés sous le lit et espérons faire triompher un mode de fonctionnement plus éclairé. Et moins coûteux pour la société.

Dans le premier épisode, nous abordons, avec Wouter Meindertsma, spécialiste des changements climatiques à la BEI, les vrais monstres – ou, pour être plus précis, la peur qu’ils nous inspirent – et comment le fait de laisser la lumière allumée la nuit fait gonfler inutilement la facture d’électricité et les émissions de gaz à effet de serre.

Vous pensez peut-être que l’effet est minime. Mais est-ce vraiment le cas ? Dans cet épisode, vous découvrirez :

le nombre hallucinant de tonnes de CO 2 émises en Europe du fait de notre peur des monstres sous le lit ;

comment mesurer les émissions de CO 2 générées par presque toutes nos actions, afin de mieux comprendre si le jeu en vaut vraiment la chandelle ;

pourquoi on a peur du noir et si en fait on a plus peur des monstres ou de kidnappeurs potentiels ;

ce qu’est la « thérapie d’exposition » et comment elle peut aider à gérer la peur du noir.

Donc au lieu de lire pour vous endormir, écoutez plutôt notre podcast.

