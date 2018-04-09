Les banques financent les projets qui sont admissibles à un concours financier – c’est-à-dire ceux pour lesquels il existe des preuves substantielles qu’ils pourront engendrer des bénéfices. Pour cela, avoir une bonne idée est loin d’être suffisant. Il faut aussi préparer le projet, ce qui peut s’avérer trop coûteux ou trop compliqué pour certaines entreprises ou institutions publiques. C’est là qu’intervient l’assistance technique.

La Commission européenne finance des programmes d’assistance technique qui soutiennent les participants dans toute une gamme de secteurs d’activités. Dans le podcast « A Dictionary of Finance », des experts de deux ces programmes d’assistance technique nous expliquent comment ils travaillent.

« Prêter main-forte aux bénéficiaires, voilà tout l’objectif de l’assistance technique » déclare Mark Mawhinney, le chef de la division qui gère la Plateforme européenne de conseil en investissement. Grâce à cette plateforme, fruit d'un partenariat entre la Commission et la Banque européenne d'investissement, une assistance technique est accordée dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe.

Les responsables de cette plateforme ont pour mission de contribuer à combler les lacunes du marché. Comme l’explique Mark, le marché présente des lacunes lorsque le secteur privé n’est pas activement présent dans un domaine donné, en raison d’une atonie de la demande ou d’un autre problème structurel de nature économique.

Reinhard Six, ingénieur principal à la division Efficacité énergétique et projets énergétiques de petite dimension de la Banque européenne d'investissement, exerce une bonne partie de son activité au titre d’un autre programme commun BEI/Commission intitulé Mécanisme européen d'assistance technique pour les projets énergétiques locaux (Elena). Ce mécanisme soutient, par exemple, des audits énergétiques, qui n’ont rien à voir avec les types d’audit que nous évoquions dans notre épisode sur le bilan.

Dans le cadre d’un audit énergétique, la performance énergétique d’un bâtiment est analysée sur la base d’une évaluation de ses équipements techniques, comme la chaudière. Cet audit débouche sur la recommandation de mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment en question, qui peuvent se traduire par exemple par le remplacement des fenêtres.

