Pur hasard du calendrier, l’épisode du podcast A Dictionary of Finance de la Banque européenne d’investissement publié ce 1er avril démarre sur un petit sketch, interprété par Ildiko Buruts, chef de l’unité chargée de l’examen et des modifications de contrats, et Christian Kyster, chef de l’unité responsable de l’administration des prêts à la Banque. Pour le plaisir de nos oreilles, ils nous racontent une anecdote hilarante sur le back office !

Nous avons invité Christian et Ildiko à quitter le back office pendant environ 25 minutes pour nous expliquer ce qui s’y cuisine.

En effet, Christian fait une analogie étonnante entre le back office d’une banque et la cuisine d’un restaurant. Si un client veut de la mayonnaise et des marshmallows avec son steak tartare, que fait le serveur ? Il va voir dans la cuisine ce qu’on peut lui préparer. Et c’est exactement ce que fait le back office d’une banque : il cherche comment réaliser les opérations proposées par le front office.

Toujours sur le thème culinaire, nous nous sommes intéressés aux produits financiers classiques, dits plain vanilla, et sur le fait que leur diminution signifie plus de travail pour le personnel du back office, qui doit trouver comment faire le lien entre les produits financiers personnalisés et les différents systèmes de back office nécessaires pour les concrétiser.

