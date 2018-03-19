Le cycle de vie d’un fonds de fonds peut être découpé en trois phases :

· la collecte de ressources, qui dure entre 12 et 18 mois ;

· la période d’investissement, pendant laquelle le fonds procède à de nouveaux investissements, sur environ cinq ans ;

· la période de désengagement, pendant laquelle le fonds sort de ses investissements, prend ses bénéfices et restitue l’argent à ses investisseurs.

L’équipe de A Dictionary of Finance a donc demandé à trois experts en fonds de fonds de la Banque européenne d’investissement de venir nous expliquer tout ça, et bien plus encore, dans un podcast :

· Cyrille Arnould est à la tête du Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables (Geeref), un fonds de fonds de 222 millions d’EUR spécialisé dans l’énergie verte dans les pays en développement. Il nous raconte aussi comment il s’est retrouvé à jouer au fer à cheval avec le président des États-Unis.

· Mónica Arévalo Calsina est chargée de la gestion des investissements du Geeref. Elle a déjà nagé avec des requins dans les Caraïbes, mais elle est heureuse de constater que les requins de la finance ne sont pas légion dans le monde du financement du développement, car les investisseurs ont ce qu’elle appelle « un triple objectif de résultat : social, environnemental et financier ». Cela signifie qu’ils attachent autant d’importance aux retombées positives qu’à la rentabilité.

· Enrico Canu, à la tête de l’unité de la BEI chargée des opérations de capital-investissement, rentre tout juste du Kenya où il a visité une entreprise soutenue par la Banque qui fabrique des bijoux en os dans un bidonville de Nairobi.

Écoutez le podcast pour découvrir :

· ce que signifie souscrire à un fonds. (C’est plus compliqué que de s’abonner à ce podcast sur iTunes, Spotify ou YouTube. Nous vous recommandons chaudement de vous abonner sur le champ à A Dictionary of Finance, mais nous ne pouvons vous recommander de souscrire à un fonds de fonds. Cyrille souligne que ce n’est pas un produit pour tout un chacun.)

· à quoi vous vous engagez lorsque vous souscrivez à un fonds de fonds. En réalité, vous ne donnez pas tout de suite votre argent au gestionnaire de fonds. « Mais lorsque le gestionnaire demande votre argent pour financer un investissement, vous devez l’envoyer dans un délai de quelques jours ouvrés », affirme Cyrille. « Ou les conséquences seront terribles ». Et là on touche le fond.

· pourquoi la diversification est l’un des avantages des fonds de fonds. « Ils vous permettent d’investir dans un portefeuille de fonds sous-jacents », indique Enrico. « Ces fonds investissent ensuite dans un portefeuille d’entreprises sous-jacentes. »

· ce qu’est un « limited partnership ». Mónica explique qu’il s’agit d’un accord par lequel on s’engage à apporter un montant en capital spécifique pour un fonds – et pas plus que ce montant. C’est ce qui est « limité » dans le « limited partnership ».

Cyrille nous explique comment le Geeref contribue au développement en Afrique et ailleurs, et nous donne un aperçu de la nouvelle version du Geeref, élargie et même améliorée. Devinez comment il l’appelle ?

Le Geeref NeXt.

Dans ce podcast, vous pourrez entendre à quel point nous avons été épatés par le X majuscule de « NeXt ».

Par ailleurs, le Geeref NeXt en impressionne déjà certains. Le Fonds vert pour le climat, établi par 194 pays dans le contexte de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, a fait du Geeref NeXt l’un de ses projets favoris l’année dernière. Le Fonds vert pour le climat a affecté 250 millions d’USD au GeereF NeXt, ainsi que 15 millions d’USD au titre de l’assistance technique pour ses projets les plus complexes.

