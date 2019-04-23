« Future Europe » vous donne un aperçu de ce que sera bientôt le monde en vous montrant ce sur quoi travaillent des entreprises, des organismes du secteur public et des organisations à but non lucratif. Tous les projets sur lesquels nous nous penchons dans « Future Europe » ont été rendus possibles par des prêts ou des aides de l’Union européenne, notamment de la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’UE. Par conséquent, l’un des éléments que nous étudions dans chaque épisode est le lien entre un avenir durable et prospère et l’Union européenne.

Écoutez cet épisode pour découvrir comment la Suède joue un rôle avant-gardiste en abandonnant l’argent liquide. Abonnez-vous à « Future Europe » sur la plateforme où vous téléchargez vos podcasts. Et dites-nous dans quelle mesure vous procédez encore à des paiements en espèces. Nous sommes @EIBMatt et @AllarTankler.