Ne passez pas par la case Départ. Ne recevez pas 200 dollars. Et ne jouez pas au Monopoly, si vous voulez en savoir plus sur la finance. Participez plutôt avec Vincent Thunus, le chef de la division Réglementation et meilleures pratiques bancaires de la Banque européenne d'investissement, à un jeu qu’il a inventé pour des lycéens luxembourgeois curieux. Ces jeunes apprennent ainsi à quels types de risques les banques (et donc leurs actionnaires et leurs clients) peuvent être confrontées et ce qu’elles doivent faire pour gérer ces risques.

Nous avons donc invité deux autres collègues, Sophie et Chris, à venir jouer avec nous autour de Vincent afin qu’il nous explique très clairement ce que sont les risques de crédit, de liquidité, de taux d'intérêt, de change et d’autres risques encore.

Allar commence avec une mise de fonds de 4 000 euros.

Au départ, Sophie dispose de 4 400 dollars.

Matt démarre sans un sou, mais table sur des revenus annuels de 500 euros.

Chris a également les poches vides, mais dispose de 2 000 euros de revenus annuels.

La banque, qui est gérée par Vincent, s’engage dans le jeu avec 2 000 euros. Comme elle reçoit des dépôts, elle peut aussi commencer à accorder des prêts. Dans le cadre de ses activités, la banque est soumise en permanence à différents scénarios de risques que Vincent explique au fil de la partie. Écoutez cet épisode pour savoir qui a un accident de voiture et combien gagne la banque !

