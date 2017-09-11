Si vous voulez ouvrir une boulangerie, votre banque locale sera sûrement en mesure de prévoir sa réussite ou non. Dans le premier cas, elle vous prêtera l’argent nécessaire pour louer un local et des équipements, ainsi que pour payer les salariés. Et ce, parce que les boulangers font du pain et des pâtisseries depuis des siècles.

Mais qu’en est-il si vous présentez à une banque une nouvelle idée qui peut rapporter beaucoup d’argent ou tomber à plat ? La banque va probablement se focaliser sur la possibilité de perdre sa mise et dire non.

Vous devrez alors soumettre cette idée à un bailleur de capitaux à risques, qui finance des entreprises « de rupture » dont on ne peut pas facilement prévoir le succès.

Dans ce podcast, Allar et Matt sont rejoints par Uli Grabenwarter du Fonds européen d’investissement. Il explique comment les éléphants (et ses cours de version et de thème latins) l’ont entraîné sur la voie de l’entrepreneuriat.

Uli aborde le capital-risque et l’entrepreneuriat et nous aide à définir les termes suivants :

Financement d’amorçage – ce sont les premiers capitaux qui alimentent une entreprise, lorsqu’un bailleur de capitaux à risques mise sur celle-ci. Les fonds servent à mettre au point un modèle commercial prototypique ou à recueillir sur le marché des preuves que votre idée fait des adeptes.

Capital mezzanine – il intervient à un stade relativement avancé du développement d’une entreprise, lorsque celle-ci est pratiquement sur le point d’obtenir des prêts de la part de banques. Les investissements de type mezzanine fournissent des financements sans diluer la participation de l’équipe fondatrice. Ils proviennent d’un bailleur de capitaux à risques, de fonds mezzanine spécialisés ou de fonds de capital-investissement.

Uli nous explique aussi comment les bailleurs de capitaux à risques sortent de leurs investissements.

