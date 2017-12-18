Les garanties ne couvrent pas que les défectuosités des appareils électroménagers. Elles sont également utilisées dans bien d'autres domaines. En fait, cette semaine, nous allons surtout parler de la garantie financière. Ce type de garantie n’a cessé de prendre de l’importance depuis la crise financière parce qu’il réduit le risque pour les bailleurs de fonds de ne jamais récupérer leur argent.

Peter Balaz est intervenu dans le podcast « A Dictionary of Finance » pour expliquer comment l’utilisation des garanties et les marchés qui se sont développés autour de ces garanties ont évolué depuis la crise de 2009.

« À l’époque, tout le monde a pris beaucoup plus conscience de l'importance des garanties », explique Peter, qui travaille au département du Trésorerie de la Banque européenne d'investissement. « Les écarts de taux entre les prêts non garantis et les prêts garantis ont commencé à se creuser et à devenir moins stables. Les banques ont pris davantage conscience des risques financiers. »

Outre les garanties bancaires, Peter a également expliqué plusieurs termes financiers connexes. Écoutez le podcast pour découvrir, notamment :

la différence entre les prêts garantis et les prêts non garantis ;

le fonctionnement de la propriété bénéficiaire ;

ce qu’est une mise en pension (rien à voir avec la retraite).

