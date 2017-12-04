Quel est votre modèle préféré ? Celui que vous fabriquez avec des Lego ? Ou alors vous craquez plutôt pour les top-modèles comme Gisele Bündchen ? Ou peut-être que votre dada, c’est l’inflation ? Votre réponse nous dira (entre autres choses) si vous êtes économiste … ou pas. Si vous n’êtes pas économiste, mais que vous avez envie d’en savoir plus sur la façon dont les économistes utilisent les modèles économiques, alors écoutez ce podcast, il est fait pour vous.

Natacha Valla et Georg Weiers, les invités de notre podcast A Dictionary of Finance, sont venus nous expliquer comment les économistes utilisent les modèles économiques et nous donner des exemples précis de la façon dont la Banque européenne d’investissement se sert d’un modèle pour évaluer l’impact des milliards d’euros qu’elle prête chaque année.

« Les modèles économiques, c’est un peu comme les Lego », explique Georg, économiste principal à la banque de l’UE. « Chaque modèle comprend un certain nombre d'éléments et de composants, ainsi que des hypothèses sur les comportements et des équations économiques. Vous ne réinventez pas la roue à chaque fois. Vous l’adaptez à la situation pour laquelle vous en avez besoin. »

Natacha, chef de la division Politique et stratégie au département Analyses économiques de la Banque, explique que les économistes doivent simplifier le monde. Un modèle est un outil qui permet de simplifier les choses.

Comment ? D’une part, nous dit-elle, le modèle « utilise les schémas récurrents du passé pour déduire ce qui se passera à l’avenir ». Autrement dit, vous pouvez par exemple compter le nombre de chômeurs qu’il y a actuellement. Mais vous devrez utiliser un modèle pour estimer combien de chômeurs il y aura l’année prochaine.

Mille et une façons d’utiliser un modèle économique

Lorsque l’on a demandé à Georg de modéliser l’impact futur des prêts de la BEI, il a eu recours à un modèle appelé RHOMOLO. Et grâce à son ordinateur qui peut résoudre non pas mille et une mais 1,1 million d’équations simultanément, le tour était joué ! Découvrez ici les résultats de son travail.

D’ici 2020, les prêts octroyés par le Groupe BEI au titre du Plan d’investissement avant le 31 décembre 2016 auront permis :

d’appuyer 161 milliards d’EUR d’investissements

d’accroître le PIB de l’UE de 0,7 %

de créer 690 000 emplois.

D’ici 2020, l’ensemble des financements approuvés par le Groupe BEI au sein de l’UE sur la période 2015-2016 auront permis :

d’appuyer 544 milliards d’EUR d’investissements

d’accroître le PIB de 2,3 %

de créer 2,25 millions d’emplois.

Abonnez-vous à « A Dictionary of Finance » dans l’app Podcasts d’iTunes ou sur d’autres plateformes spécialisées comme Stitcher. Allar et Matt aimeraient recevoir vos suggestions concernant des thèmes à aborder dans les prochains podcasts. Adressez-leur vos messages à @EIBMatt et @AllarTankler sur Twitter.