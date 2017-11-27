Selon l'enquête annuelle de la BEI sur les investissements, l’investissement a été négligé en Europe ces dix dernières années, depuis le début de la crise financière. Mais quel effet cela a-t-il vraiment ?

Pour répondre à cette question, il convient d’abord de temporiser et d’éclaircir certains concepts : investir, à quoi ça sert ? pourquoi faut-il investir toujours plus ? « En fait, la définition de l’investissement et de son rôle doit changer », affirme Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI, sur le podcast « A Dictionary of Finance ». Cela découle du recul des investissements observé ces dix dernières années.

« Nous avons un message pour l’Europe », déclare Debora. « Nous devons présenter un nouvel argumentaire expliquant l’importance des investissements dans les infrastructures, tout en réaffirmant leur caractère prioritaire du point de vue politique. Le fait de négliger les infrastructures a des conséquences à long terme. »

Dans notre podcast « A Dictionary of Finance », Debora et deux de ses collègues nous disent tout sur les investissements. Et notamment :

ils expliquent certains termes, comme lacune du marché et défaillance du marché ;

et ; ils détaillent les résultats de leur enquête annuelle exhaustive sur le climat d’investissement en Europe.

Debora est venue au studio, accompagnée d’Atanas Kolev et de Philipp-Bastian Brutscher, qui ont dirigé l’équipe chargée de rédiger le rapport sur les investissements. Ils nous expliquent que l’économie européenne se redresse : l’investissement augmente à un taux de 3,2 %, ce qui est supérieur au taux de croissance moyen d’environ 2,75 % que l’Europe affichait avant le début de la crise économique en 2009.

Toutefois, les investissements dans les infrastructures ont reculé, passant de 2,2 % du produit intérieur brut en 2009 à 1,8 % aujourd’hui, ce qui, selon leur rapport, sape le potentiel économique à long terme.

Si vous vous demandez ce que tout cela signifie vraiment, écoutez le podcast. Vous découvrirez également certains des obstacles auxquels se heurtent les nouvelles entreprises innovantes – et comment les grandes institutions doivent les aider, afin que l'Europe puisse suivre le rythme des États-Unis et d'autres concurrents.

Abonnez-vous à « A Dictionary of Finance » dans l’app Podcasts d’iTunes ou sur d’autres plateformes spécialisées comme Stitcher. Allar et Matt aimeraient recevoir vos suggestions concernant des thèmes à aborder dans les prochains podcasts. Adressez-leur vos messages à @EIBMatt et @AllarTankler sur Twitter.