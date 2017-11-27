Les économistes de la banque de l’UE expliquent, sur le podcast « A Dictionary of Finance », pourquoi ils appellent à l’élaboration d’un nouveau scénario d'investissement axé sur les infrastructures.
Investir consiste à acquérir des biens mis en œuvre dans la production d’autres biens et services. Ces biens et services sont ensuite utilisés pour produire quelque chose dans l’avenir.
Selon l'enquête annuelle de la BEI sur les investissements, l’investissement a été négligé en Europe ces dix dernières années, depuis le début de la crise financière. Mais quel effet cela a-t-il vraiment ?
Pour répondre à cette question, il convient d’abord de temporiser et d’éclaircir certains concepts : investir, à quoi ça sert ? pourquoi faut-il investir toujours plus ? « En fait, la définition de l’investissement et de son rôle doit changer », affirme Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI, sur le podcast « A Dictionary of Finance ». Cela découle du recul des investissements observé ces dix dernières années.
« Nous avons un message pour l’Europe », déclare Debora. « Nous devons présenter un nouvel argumentaire expliquant l’importance des investissements dans les infrastructures, tout en réaffirmant leur caractère prioritaire du point de vue politique. Le fait de négliger les infrastructures a des conséquences à long terme. »
Dans notre podcast « A Dictionary of Finance », Debora et deux de ses collègues nous disent tout sur les investissements. Et notamment :
- ils expliquent certains termes, comme lacune du marché et défaillance du marché ;
- ils détaillent les résultats de leur enquête annuelle exhaustive sur le climat d’investissement en Europe.
Debora est venue au studio, accompagnée d’Atanas Kolev et de Philipp-Bastian Brutscher, qui ont dirigé l’équipe chargée de rédiger le rapport sur les investissements. Ils nous expliquent que l’économie européenne se redresse : l’investissement augmente à un taux de 3,2 %, ce qui est supérieur au taux de croissance moyen d’environ 2,75 % que l’Europe affichait avant le début de la crise économique en 2009.
Toutefois, les investissements dans les infrastructures ont reculé, passant de 2,2 % du produit intérieur brut en 2009 à 1,8 % aujourd’hui, ce qui, selon leur rapport, sape le potentiel économique à long terme.
Si vous vous demandez ce que tout cela signifie vraiment, écoutez le podcast. Vous découvrirez également certains des obstacles auxquels se heurtent les nouvelles entreprises innovantes – et comment les grandes institutions doivent les aider, afin que l'Europe puisse suivre le rythme des États-Unis et d'autres concurrents.
Abonnez-vous à « A Dictionary of Finance » dans l’app Podcasts d’iTunes ou sur d’autres plateformes spécialisées comme Stitcher. Allar et Matt aimeraient recevoir vos suggestions concernant des thèmes à aborder dans les prochains podcasts. Adressez-leur vos messages à @EIBMatt et @AllarTankler sur Twitter.