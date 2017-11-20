Le changement climatique met en péril l’avenir de la planète. Le financement climatique, lui, est essentiel pour le contrer.

Cette semaine, le podcast « A Dictionary of Finance » de la Banque européenne d’investissement vous présente les tenants et les aboutissants de ce thème dont l’importance est fondamentale. Nous interviewons Nancy Saich, conseillère technique principale du Bureau des affaires environnementales, climatiques et sociales de la BEI, et Martin Berg, chargé d’investissement au sein de la division Fonds d’infrastructure et action en faveur du climat de la Banque.

Nancy Saich commence par définir des termes liés à la lutte contre le changement climatique, notamment :

: lutter contre les émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre en les réduisant, en les évitant ou en procédant à leur séquestration (la séquestration se fait habituellement en plantant des arbres, lesquels absorbent le CO ) ; l’adaptation : s’adapter aux effets du changement climatique, tels que les tempêtes d’une violence extrême ou la montée du niveau des eaux.

Martin Berg replace le financement climatique actuel dans un contexte historique, en résumant l’évolution des stratégies en matière d’action en faveur du climat qui a précédé l’accord de Paris de 2015.

Nous discutons également de l’ampleur de l’action en faveur du climat qu'il est possible de mener dans les pays en développement avec 100 milliards d’USD par an et nous nous demandons si cette contribution suffit.

