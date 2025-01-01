Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Comment créer un système financier international plus inclusif ? Le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial avait pour but d’établir un consensus pour la mise en place d’un système plus équitable afin de lutter contre la pauvreté, de soutenir la transition écologique et d’aider toutes les nations à atteindre les objectifs de développement durable.

Une délégation de la Banque européenne d’investissement (BEI), conduite par le président Werner Hoyer ainsi que les vice-présidents Ambroise Fayolle et Thomas Östros, a participé au Sommet. Des rencontres avec le président français Emmanuel Macron, la Première ministre de la Barbade Mia Mottley et le ministre rwandais des finances Uzziel Ndagijimana, entre autres, ont permis de discuter d’un large éventail de sujets, de l’accès aux soins de santé primaires à la réforme des banques multilatérales de développement (BMD). 

  Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web officiel du Sommet.

Principales manifestations avec la participation de la BEI

 

  • Accélération et accroissement des financements à l’appui de l’action pour le climat au Rwanda
    22 juin 2023, 11 h 30 – 12 h 30 (GMT + 2)
    Intervenant de la BEI : Thomas Östros, vice-président
  • Des financements innovants pour accélérer les investissements dans les soins de santé primaires et des systèmes de santé résilients : la plateforme d’investissement d’impact pour la santé (HIIP)
    23 juin 2023, 8 h 00 – 9 h 00 (GMT +2)
    Intervenant de la BEI : Werner Hoyer, président
      Revoir la diffusion en direct de l’événement
      Lire la déclaration

Faits saillants du Sommet

Transformer le financement du développement
Le président de la BEI, Werner Hoyer, et la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, appellent à une réforme du système financier
Renforcer les soins de santé primaires
La nouvelle plateforme d’investissement d’impact pour la santé renforcera les services de soins de santé primaires
Une Barbade durable et résiliente
Un nouvel ensemble d’initiatives innovantes pour soutenir la transition écologique et la résilience de la Barbade
Résilience climatique au Rwanda
Travailler ensemble pour mobiliser 300 millions d’euros supplémentaires pour la résilience climatique du Rwanda
Soins de santé à la Barbade
La BEI et la Barbade signent un prêt de 10 millions d’euros pour renforcer le système de santé du pays
Soutenir les objectifs climatiques du Sénégal
Le Partenariat pour une transition énergétique juste soutiendra les objectifs du Sénégal en matière de climat et de développement

Récits et publications

Rapports 2023 de BEI Monde – L’histoire et l’impact
Une porte vers la coopération
Rapport d’activité 2022 du Groupe Banque européenne d’investissement
L’enquête de la BEI sur le climat – Action des pouvoirs publics, choix personnels et transition écologique
L’enquête de la BEI sur le climat – Afrique et Moyen-Orient
Enquête du Groupe BEI sur l’investissement – Qu’est-ce qui pousse les entreprises à investir dans la lutte contre les changements climatiques ?

Nos activités

 

La BEI en bref

Nous bâtissons un avenir meilleur grâce à l’action pour le climat, à l’innovation et au développement durable en Europe et au-delà.

 

BEI Monde

Les grands défis d’aujourd’hui revêtent une dimension mondiale. Partout dans le monde, nos investissements contribuent à instaurer la stabilité et une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques.

 

Climat et durabilité environnementale

La société traverse une période d’urgence climatique et environnementale. Nous sommes à l’avant-garde de la lutte mondiale contre les changements climatiques et la dégradation de l’environnement.

 

Énergies durables et ressources naturelles

La BEI investit dans des projets qui protègent nos ressources naturelles et la biodiversité, notamment dans les domaines des énergies durables, de l’agriculture, de l’eau et de la gestion des déchets.

 

Santé et sciences de la vie

Une bonne santé est essentielle à la prospérité de notre société. En matière de santé, la BEI soutient des projets qui visent à assurer un accès universel à des services de haute qualité et abordables.

Autres événements pouvant vous intéresser

1-31
Jan Dec
2022 2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.
1 - 31
Jan Dec
2025

EIB Institute Foresight Series

The EIB Institute’s Foresight series brings together experts and helps the EIB Group anticipate future challenges and opportunities, ensuring its actions remain forward-looking and resilient.
Institutional EIB Institute
30-31
Oct Mar
2025 2026

EIB Group housing roadshow

The EIB Group is organising housing roadshows to give more information on how Member States can benefit at all levels, nationally, regionally and locally.
Urban development Affordable and sustainable housing Social infrastructure Affordable and sustainable housing