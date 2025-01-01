Comment créer un système financier international plus inclusif ? Le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial avait pour but d’établir un consensus pour la mise en place d’un système plus équitable afin de lutter contre la pauvreté, de soutenir la transition écologique et d’aider toutes les nations à atteindre les objectifs de développement durable.

Une délégation de la Banque européenne d’investissement (BEI), conduite par le président Werner Hoyer ainsi que les vice-présidents Ambroise Fayolle et Thomas Östros, a participé au Sommet. Des rencontres avec le président français Emmanuel Macron, la Première ministre de la Barbade Mia Mottley et le ministre rwandais des finances Uzziel Ndagijimana, entre autres, ont permis de discuter d’un large éventail de sujets, de l’accès aux soins de santé primaires à la réforme des banques multilatérales de développement (BMD).

