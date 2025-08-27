Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

La Banque européenne d’investissement (BEI) est un partenaire clé de la stratégie Global Gateway de l’Union européenne, qui relie les pays et les régions du monde entier en encourageant les investissements publics et privés dans des projets bénéfiques pour les personnes et la planète. Depuis 2022, nous avons mobilisé 34 milliards d’euros pour des opérations conformes aux objectifs de Global Gateway, allant de l’action pour le climat aux soins de santé et à l’éducation. BEI Monde, la branche de la BEI spécialisée dans le développement, est en bonne voie de faciliter la mobilisation d’au moins un tiers de l’objectif de 300 milliards d’euros d’investissements au titre de Global Gateway d’ici à 2027.

La BEI est l’un des principaux partenaires de Global Gateway ; à ce titre, une délégation de la Banque, dirigée par le président Werner Hoyer, a participé au forum Global Gateway. Nous y avons réaffirmé notre engagement à continuer de veiller à la concrétisation de la signature d’un certain nombre de nouveaux accords visant des projets dans le monde entier. Le 25 octobre, le président Hoyer a également participé à une table ronde sur le thème « La transition énergétique verte et l’hydrogène vert ». Les participants ont examiné les progrès de la stratégie Global Gateway dans ces deux domaines, dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, ainsi qu’en Namibie et au Chili.

Faits marquants du Forum

Un Bangladesh plus vert

Un accord de la BEI et de l’UE représentant 395 millions d’euros soutiendra les premiers projets relatifs aux énergies vertes au Bangladesh.

Améliorer la santé dans le monde

Le financement supplémentaire de l’UE donne une impulsion significative au renforcement des capacités en matière de soins de santé dans le monde et contribue à rendre les innovations médicales plus accessibles dans six pays africains.

Renforcer la connectivité dans le bassin méditerranéen

Une subvention à l’investissement de 40 millions d’euros renforcera la connectivité entre l’UE et l’Afrique du Nord grâce au réseau de câbles sous-marins Medusa.

Améliorer la sécurité routière en Géorgie

Nous soutenons l’amélioration de la sécurité routière en Géorgie sur l’axe autoroutier est-ouest du pays.

Améliorer l’éducation en Arménie

Une enveloppe financière couvrira la construction d’établissements d’éducation et de formation des enseignants dans le sud de l’Arménie.

Moderniser les chemins de fer moldaves

Une subvention à l’investissement de 12 millions d’euros servira à remettre en état et à moderniser deux tronçons de ligne ferroviaire.

Une transition énergétique équitable au Viêt Nam

La BEI et le Viêt Nam signent un protocole d’accord visant à établir un partenariat pour une transition énergétique juste.

Nos activités

 

BEI Monde

Les grands défis d’aujourd’hui revêtent une dimension mondiale. Partout dans le monde, nos investissements contribuent à instaurer la stabilité et une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques.

 

Climat et durabilité environnementale

La société traverse une période d’urgence climatique et environnementale. Nous sommes à l’avant-garde de la lutte mondiale contre les changements climatiques et la dégradation de l’environnement.

 

Énergies durables et ressources naturelles

La BEI investit dans des projets qui protègent nos ressources naturelles et la biodiversité, notamment dans les domaines des énergies durables, de l’agriculture, de l’eau et de la gestion des déchets.

 

Innovation

L’innovation est au cœur des progrès de l’humanité. Nous nous employons à lever les obstacles à l’investissement et à placer l’UE aux avant-postes de la prochaine vague d’innovations.

 

Éducation et formation

Nous investissons dans des projets d’éducation et de formation qui permettent aux personnes de s’autonomiser en les aidant à acquérir de nouvelles connaissances et compétences.

 

Santé

En matière de santé, la BEI soutient des projets qui visent à assurer un accès universel à des services de haute qualité et abordables.

Autres événements pouvant vous intéresser

1-31
Jan Dec
2022 2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.
27
Aou
2025

Réunion n°585 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne
24
Sep
2025

Réunion n°586 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne