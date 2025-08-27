La Banque européenne d’investissement (BEI) est un partenaire clé de la stratégie Global Gateway de l’Union européenne, qui relie les pays et les régions du monde entier en encourageant les investissements publics et privés dans des projets bénéfiques pour les personnes et la planète. Depuis 2022, nous avons mobilisé 34 milliards d’euros pour des opérations conformes aux objectifs de Global Gateway, allant de l’action pour le climat aux soins de santé et à l’éducation. BEI Monde, la branche de la BEI spécialisée dans le développement, est en bonne voie de faciliter la mobilisation d’au moins un tiers de l’objectif de 300 milliards d’euros d’investissements au titre de Global Gateway d’ici à 2027.

La BEI est l’un des principaux partenaires de Global Gateway ; à ce titre, une délégation de la Banque, dirigée par le président Werner Hoyer, a participé au forum Global Gateway. Nous y avons réaffirmé notre engagement à continuer de veiller à la concrétisation de la signature d’un certain nombre de nouveaux accords visant des projets dans le monde entier. Le 25 octobre, le président Hoyer a également participé à une table ronde sur le thème « La transition énergétique verte et l’hydrogène vert ». Les participants ont examiné les progrès de la stratégie Global Gateway dans ces deux domaines, dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, ainsi qu’en Namibie et au Chili.