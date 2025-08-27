Ces derniers temps, notre monde subit des crises à répétition. La pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine ont fait de nombreuses victimes et ont eu des répercussions sur la sécurité énergétique et alimentaire mondiale. Toutefois, nous ne devons pas perdre de vue les défis que représentent l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets.

Pour l’humanité, l’« alerte rouge » est lancée. C’est maintenant que nous devons agir ! À la suite des mises en garde alarmantes formulées par la communauté scientifique ces dernières années, le dernier rapport du GIEC sur l’atténuation des changements climatiques souligne, avec une urgence sans précédent, l’importance des actions que nous prendrons dans les prochaines années. Les pays, les villes, les entreprises et les institutions financières ont un rôle essentiel à jouer.

Cette conférence s’est intéressée aux investissements qu’il y a lieu de mettre en œuvre pour atteindre la neutralité carbone et au rôle de chef de file mondial de l’UE dans la mobilisation des financements nécessaires en faveur de l’action pour le climat.

Parmi les intervenants figuraient Rania al-Mashat, ministre de la coopération internationale de la République arabe d’Égypte, Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, Alexander Stubb, directeur de l’École de gouvernance transnationale de l’Institut universitaire européen (IUE), Francesco Starace, président-directeur général d’Enel, et Michael Liebreich, président-directeur général de Liebreich Associates.

Les discussions ont porté sur les meilleures pratiques en matière de transition énergétique et d’innovation, deux domaines essentiels pour relever les défis liés aux changements climatiques. La conférence comprenait une session spéciale sur la prochaine COP27, qui se tiendra en Égypte, et examinait le rôle des différentes parties prenantes dans la réussite de la conférence. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre avis aux médias.

La conférence a été organisée dans le cadre de la chaire de la BEI pour le climat à l’École de gouvernance transnationale de l’Institut universitaire européen.

Temps forts de la conférence

Regarder la rediffusion