D’éminents experts de la finance et de l’industrie et des représentants d’autorités publiques et de la société civile se réuniront à Luxembourg.

Ils y aborderont la transition énergétique, l’innovation et les moyens de faire de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP27) un succès.

La conférence se tiendra le 9 juin à 14h00 (HEC) en format hybride.

Le 9 juin 2022, la Banque européenne d’investissement (BEI), en collaboration avec l’Institut BEI et l’Institut universitaire européen (IUE), organise la conférence Investing in Net Zero : Leading the Way pour discuter des investissements requis pour parvenir à la neutralité carbone et du leadership mondial de l’Union européenne dans la mobilisation des financements climatiques nécessaires. Le programme de l’événement et le formulaire d’inscription sont disponibles ici.

Parmi les intervenantes et intervenants figureront Rania Al-Mashat, ministre de la Coopération internationale de la République arabe d’Égypte, Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, Alexander Stubb, directeur de l’École de gouvernance transnationale de l’Institut universitaire européen, Francesco Starace, président-directeur général d’Enel, et Michael Liebreich, président-directeur général de Liebreich Associates.

Ils aborderont les meilleures pratiques en matière de transition énergétique mondiale équitable et d’innovation dans les nouvelles technologies, lesquelles détermineront le succès de cette décennie décisive pour la lutte contre le changement climatique. La conférence comprendra également une session spéciale sur la prochaine COP27 en Égypte, qui sera un moment charnière pour les négociations internationales sur le climat, avec, pour sujet prioritaire, le financement durable. Au cours de cette session seront abordés les thèmes clés de la COP27, ainsi que la manière dont les bailleurs de fonds, les entreprises, les décideurs politiques et les scientifiques peuvent s’unir pour apporter les meilleures contributions possibles et assurer le succès de la COP27.

La conférence est organisée dans le cadre de la chaire BEI pour le climat à l’École de gouvernance transnationale de l’Institut universitaire européen.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « La pandémie de COVID‑19 et la guerre de la Russie contre l’Ukraine sont des tragédies humaines et ont des incidences sur la sécurité énergétique et alimentaire mondiale. Ces deux crises ont également des conséquences importantes sur la lutte mondiale contre les changements climatiques. La conférence que nous organisons avec l’Institut universitaire européen est une occasion importante de faire le point et de discuter de la manière dont les entreprises, les villes, les autorités publiques et les institutions financières peuvent collectivement accélérer leur appui à une transition énergétique juste, stimuler l’innovation dans les nouvelles technologies et soutenir le succès de la COP27, la conférence des Nations unies sur les changements climatiques. Je tiens à remercier nos partenaires de l’Institut universitaire européen pour l’excellente coopération dans la promotion des meilleures pratiques en matière de politique climatique à travers le monde. »

Rania A. Al-Mashat, ministre égyptienne de la coopération internationale : « Le principal objectif de la conférence sur le climat COP27, qui se tiendra en Égypte plus tard dans l’année, sera de passer des promesses à la mise en œuvre. Toutefois, le financement mondial de la lutte contre les changements climatiques est nettement inférieur aux besoins et est également réparti de manière inégale, l’Afrique en bénéficiant à raison de moins de 5,5 %. Par conséquent, les solutions innovantes, telles que les instruments de réduction des risques et les panachages de financements, sont plus importantes que jamais pour attirer les investissements à l’appui d’un développement vert, durable, inclusif et résilient, en particulier dans les pays en développement et les économies émergentes. Cela nécessite un engagement multipartite, notamment une coopération entre les autorités publiques, les banques multilatérales de développement et le secteur privé. »

Alexander Stubb, directeur de l’École de gouvernance transnationale : « Le changement climatique est un défi majeur de notre époque, qui aura des répercussions sur les générations à venir. Il est encore plus crucial d’intensifier les efforts à la lumière des ramifications de la guerre en Ukraine. Nous sommes ravis de nous associer à la Banque européenne d’investissement pour discuter des mesures concrètes à prendre en matière de transition énergétique et d’innovation dans le cadre d’une conférence conjointe, qui s’appuiera notamment sur les excellentes recherches menées par l’équipe de la chaire BEI pour le climat à l’École de gouvernance transnationale de l’IUE. »

Jos Delbeke, titulaire de la chaire BEI sur la politique en matière de changement climatique et les marchés internationaux du carbone de l’Institut universitaire européen : « Mon équipe réunit les meilleurs talents pour la recherche et l’enseignement à l’appui de l’innovation climatique et d’une transition énergétique juste dans le monde entier. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de la Banque européenne d’investissement pour éclairer l’élaboration des politiques en matière de changement climatique. Cette conférence nous permettra de faire avancer les discussions sur le financement climatique, la transition énergétique et l’innovation et de préparer l’issue positive de la COP27 qui se tiendra en fin d’année. »

Si vous souhaitez interviewer Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, Alexander Stubb, directeur de l’École de gouvernance transnationale, Jos Delbeke ou des experts de la BEI, ou si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.

Informations générales

Active dans près de 160 pays, la BEI est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour les projets à l’appui de l’action en faveur du climat. Le Groupe BEI a adopté la feuille de route de la banque du climat afin de réaliser son ambitieux programme visant à soutenir 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action climatique et de la viabilité environnementale au cours de la décennie à venir, et à consacrer plus de 50 % de ses financements à l’action climatique et à la viabilité environnementale d’ici 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

L’Institut BEI a été créé au sein du Groupe BEI (Banque européenne d’investissement et Fonds européen d’investissement) pour promouvoir et soutenir des initiatives sociales, culturelles et universitaires auprès d’acteurs européens et du grand public. C’est l’un des piliers centraux de l’engagement du Groupe BEI auprès des collectivités et des citoyens.

L’Institut universitaire européen (IUE) est un institut international d’enseignement et de recherche postuniversitaire basé à Florence, en Italie. Créé en 1972 par les six États membres fondateurs des Communautés européennes, il est aujourd’hui financé par 23 États membres de l’Union européenne parties à sa convention de création. L’IUE propose des programmes de doctorat et de post-doctorat en économie, en sciences politiques et sociales, en histoire et en droit, et abrite le Centre Robert Schuman d’études avancées et l’École de gouvernance transnationale. www.eui.eu

L’École de gouvernance transnationale de l’IUE a été créée en 2017 pour offrir une formation d’excellence en matière d’élaboration de politiques dépassant le cadre de l’État. Elle propose une formation destinée aux professionnels et un master en gouvernance transnationale. Elle organise des dialogues politiques de haut niveau et accueille des boursiers des programmes Policy Leader et Young African Leaders. L’Observatoire européen des médias numériques (OEMN) est établi au sein de l’École de gouvernance transnationale.