Sommet Finance en commun 2025

La Banque européenne d’investissement (BEI) a participé à la 5e édition du Sommet Finance en commun qui s’est tenu du 26 au 28 février 2025 au Cap, en Afrique du Sud. Les membres de la délégation de la BEI, conduite par Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, se sont entretenus avec des dirigeants mondiaux, des représentants de banques publiques de développement et des parties prenantes clés pour faire progresser la finance durable.

Parmi les thématiques abordées au sommet de cette année, intitulé « Promouvoir les infrastructures et la finance pour une croissance juste et durable », figuraient la finance inclusive, la transformation numérique et les infrastructures résilientes face aux changements climatiques. La BEI a contribué aux discussions sur des solutions de financement innovantes qui favorisent le développement durable et soutiennent l’action mondiale pour le climat.