Cape Town
26
-
28
fev 2025

Sommet Finance en commun 2025

Lieu: Cape Town , za

La Banque européenne d’investissement (BEI) a participé à la 5e édition du Sommet Finance en commun qui s’est tenu du 26 au 28 février 2025 au Cap, en Afrique du Sud. Les membres de la délégation de la BEI, conduite par Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, se sont entretenus avec des dirigeants mondiaux, des représentants de banques publiques de développement et des parties prenantes clés pour faire progresser la finance durable.

Parmi les thématiques abordées au sommet de cette année, intitulé « Promouvoir les infrastructures et la finance pour une croissance juste et durable », figuraient la finance inclusive, la transformation numérique et les infrastructures résilientes face aux changements climatiques. La BEI a contribué aux discussions sur des solutions de financement innovantes qui favorisent le développement durable et soutiennent l’action mondiale pour le climat.

Annonces du Groupe BEI lors du Sommet Finance en commun 2025

Des financements pour un monde vert

Les changements climatiques perturbent les vies, les économies et les écosystèmes, entraînant une perte de biodiversité sans précédent.

Cette décennie est cruciale : elle nous offre la chance de construire un avenir plus résilient et plus durable. En tant que banque du climat, nous accordons la priorité à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale dans le cadre de toutes nos activités.

Relever les défis ensemble

Le monde est confronté à toute une série de défis urgents, tels que les changements climatiques, les conflits et la pauvreté.

Grâce à des investissements durables, nous soutenons la reprise en Ukraine, renforçons les partenariats dans le voisinage de l’UE et faisons progresser l’initiative « Global Gateway », contribuant ainsi à bâtir un avenir plus résilient et inclusif.

Principales publications

30 janvier 2025

Priorités pour la prospérité – Rapport d’activité 2024 du Groupe BEI

Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’Union européenne et partout ailleurs dans le monde. Le présent rapport met en évidence les projets qui illustrent notre action concernant chacune de ces priorités.

3 décembre 2024

L’enquête de la BEI sur le climat

La septième édition de l’enquête annuelle de la BEI sur le climat fournit des informations précieuses sur la manière dont les Européennes et les Européens perçoivent les difficultés et les possibilités présentées par l’adaptation aux changements climatiques en 2024.

20 novembre 2024

The circular economy in motion

A look at 20 circular economy projects provides insight about the kind of support needed.

Autres événements pouvant vous intéresser

1
-
31
Jan
2022
Dec
2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.

27
Aou
2025

Réunion n°585 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie

24
Sep
2025

Réunion n°586 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie