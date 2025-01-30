La Banque européenne d’investissement (BEI) a participé à la 5e édition du Sommet Finance en commun qui s’est tenu du 26 au 28 février 2025 au Cap, en Afrique du Sud. Les membres de la délégation de la BEI, conduite par Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, se sont entretenus avec des dirigeants mondiaux, des représentants de banques publiques de développement et des parties prenantes clés pour faire progresser la finance durable.
Parmi les thématiques abordées au sommet de cette année, intitulé « Promouvoir les infrastructures et la finance pour une croissance juste et durable », figuraient la finance inclusive, la transformation numérique et les infrastructures résilientes face aux changements climatiques. La BEI a contribué aux discussions sur des solutions de financement innovantes qui favorisent le développement durable et soutiennent l’action mondiale pour le climat.
Annonces du Groupe BEI lors du Sommet Finance en commun 2025
- Global Gateway : la BIDC et BEI Monde s’associent pour promouvoir des projets d’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale dans la région de la CEDEAO
- BEI Monde investit 75 millions de dollars dans le Fonds Helios V pour soutenir les entreprises à vocation numérique en Afrique
- La BEI appuie le fonds de 750 millions de dollars de l’Africa Finance Corporation pour des infrastructures climato-résilientes
Des financements pour un monde vert
Relever les défis ensemble
Principales publications
Priorités pour la prospérité – Rapport d’activité 2024 du Groupe BEI
Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’Union européenne et partout ailleurs dans le monde. Le présent rapport met en évidence les projets qui illustrent notre action concernant chacune de ces priorités.
L’enquête de la BEI sur le climat
La septième édition de l’enquête annuelle de la BEI sur le climat fournit des informations précieuses sur la manière dont les Européennes et les Européens perçoivent les difficultés et les possibilités présentées par l’adaptation aux changements climatiques en 2024.
The circular economy in motion
A look at 20 circular economy projects provides insight about the kind of support needed.