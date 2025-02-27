BEI Monde investit 75 millions de dollars dans le Fonds Helios V pour soutenir les entreprises à vocation numérique en Afrique

EIB

Le Fonds Helios V ciblera principalement les entreprises spécialisées dans les infrastructures numériques, les technologies et services financiers, les services à orientation technologique, notamment l’éducation et la formation ainsi que les soins de santé, conformément aux priorités du paquet d’investissement « Global Gateway » UE-Afrique.

Les gestionnaires du Fonds se sont engagés à investir au moins 30 % du portefeuille dans des entreprises qui respectent les critères d’égalité de genre.

La Banque européenne d’investissement (BEI Monde) a annoncé un investissement de 75 millions de dollars dans Helios Investors V L.P. (le « Fonds Helios V » ou le « Fonds »). L’annonce a été faite par Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement, lors du sommet « Finance en commun » qui se déroule actuellement au Cap, en Afrique du Sud.

Helios Investment Partners (« Helios ») est la plus grande société de capital-investissement axée sur l’Afrique. Le Fonds Helios V ciblera principalement les entreprises spécialisées dans les infrastructures numériques, les technologies et services financiers, ainsi que les services à orientation technologique, conformément aux priorités du paquet d’investissement « Global Gateway » UE-Afrique.

Le Fonds aura pour objet de soutenir la croissance des entreprises actives dans des secteurs tels que les infrastructures numériques (centres de données, réseaux en fibre optique ou antennes de télécommunications), les services aux entreprises reposant sur les technologies (services en nuage, technologies médicales ou logistiques) et les technologies et services financiers (paiements bancaires, logiciels de gestion financière), ainsi que les soins de santé et l’éducation ou la formation.

L’investissement de BEI Monde dans le Fonds Helios V permet à la BEI de contribuer à un effort de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions européennes de financement du développement qui devraient également aider le Fonds à entamer ses opérations de soutien à la croissance des entreprises africaines émergentes.

La société Helios s’est engagée à investir au moins 30 % du portefeuille du Fonds dans des entreprises qui répondent aux critères de la BEI en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, après avoir rejoint le réseau 2X Global en janvier 2024. Ce soutien aux entreprises peut prendre la forme d’initiatives intégrant la dimension du genre, de services d’accompagnement et de mentorat, d’interventions de renforcement des capacités et d’incitations promouvant l’accès des femmes aux postes de direction.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à Helios, une importante société de capital-investissement panafricaine qui exerce ses activités en Afrique depuis plus de deux décennies, s’appuyant sur un excellent accès aux possibilités d’investissement, un réseau solide et un ancrage local. Nous nous réjouissons de l’aider à investir dans des entreprises cheffes de file, créatrices de valeur et socialement responsables, dans l’intérêt mutuel de l’Afrique et de l’Union européenne. Cette démarche répond pleinement aux priorités de la stratégie " Global Gateway " mise en œuvre par l’Équipe Europe. »

David Masondo, vice-ministre des finances de l’Afrique du Sud et président de Public Investment Corporation (PIC), qui était présent lors de la signature, a déclaré : « Les capitaux privés alimentent la croissance, tandis que l’investissement de BEI Monde dans Helios V illustre un financement innovant qui contribue à valoriser le potentiel de l’Afrique. L’Afrique du Sud se félicite de ce financement qui renforce la collaboration avec les entreprises et mobilise des capitaux pour les secteurs à fort impact. Il s’inscrit dans notre engagement à améliorer les marchés des capitaux, les technologies numériques et les infrastructures financières à l’appui d’une croissance inclusive. Les partenariats de ce type stimulent l’investissement, la croissance industrielle, l’emploi et la résilience. J’espère que le Fonds tirera parti de cet investissement pour accélérer le développement et assurer une prospérité pérenne. »

Le capital-investissement est un puissant moteur de développement économique en Afrique. Les sociétés de capital-investissement comme Helios, par le biais d’investissements dans des entreprises locales, jouent un rôle de catalyseur en apportant des financements externes ainsi que des connaissances et un savoir-faire technique aux entreprises dans lesquelles elles investissent.

L’année dernière, BEI Monde a investi 232 millions d’euros dans des fonds actifs en Afrique, ce qui représente 49 % du total des investissements de la Banque en faveur de fonds et témoigne d’une volonté accrue de stimuler les flux de capitaux privés sur ce continent.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Avec l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.