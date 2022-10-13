La Semaine européenne des régions et des villes est le plus grand événement annuel consacré à la politique de cohésion. Organisé par la Commission européenne et le Comité européen des régions, il s’agit d’un événement qui permet aux villes et aux régions de présenter leurs initiatives visant à créer de la croissance et de l’emploi, à mettre en œuvre la politique de cohésion de l’Union européenne et à démontrer l’importance des niveaux local et régional pour la bonne gouvernance européenne.
La 20e édition de la Semaine européenne des régions et des villes, qui avait pour mot d’ordre « Nouveaux défis pour la cohésion de l’Europe », comprenait des sessions en ligne et en présentiel. Les thèmes de l’édition 2022 furent les suivants :
- Transition verte
- Cohésion territoriale
- Transition numérique
- Autonomisation des jeunes
Tables rondes auxquelles a participé la BEI
La BEI a participé à 6 ateliers en ligne au cours de l’événement (heure de Bruxelles).
Mardi 11 octobre
- Atelier : Document d’orientation sur les opérations de la BEI relevant de l’objectif de cohésion de 2021 à 2027
9 h 30-11 h 00
En savoir plus
- Atelier : Comment Jaspers peut vous accompagner dans votre transition verte
11 h 30-13 h 00
En savoir plus
- Atelier : Financer la transition verte – session conjointe de la DG REGIO et du Groupe BEI
11 h 30-13 h 00
En savoir plus
- Session d’information : Comment utiliser la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste
14 h 30-15 h 30
En savoir plus
Jeudi 13 octobre
- Atelier : Investir pour relever le double défi de la transition : compétences, capacités et synergies public-privé
9 h 30-11 h 00
En savoir plus