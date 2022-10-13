Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

La Semaine européenne des régions et des villes est le plus grand événement annuel consacré à la politique de cohésion. Organisé par la Commission européenne et le Comité européen des régions, il s’agit d’un événement qui permet aux villes et aux régions de présenter leurs initiatives visant à créer de la croissance et de l’emploi, à mettre en œuvre la politique de cohésion de l’Union européenne et à démontrer l’importance des niveaux local et régional pour la bonne gouvernance européenne.

La 20e édition de la Semaine européenne des régions et des villes, qui avait pour mot d’ordre « Nouveaux défis pour la cohésion de l’Europe », comprenait des sessions en ligne et en présentiel. Les thèmes de l’édition 2022 furent les suivants :

  • Transition verte
  • Cohésion territoriale
  • Transition numérique
  • Autonomisation des jeunes

Programme  

Tables rondes auxquelles a participé la BEI

La BEI a participé à 6 ateliers en ligne au cours de l’événement (heure de Bruxelles).

Mardi 11 octobre

  • Atelier : Document d’orientation sur les opérations de la BEI relevant de l’objectif de cohésion de 2021 à 2027
    9 h 30-11 h 00
    En savoir plus
  • Atelier : Comment Jaspers peut vous accompagner dans votre transition verte
    11 h 30-13 h 00
    En savoir plus
  • Atelier : Financer la transition verte – session conjointe de la DG REGIO et du Groupe BEI
    11 h 30-13 h 00
     En savoir plus
  • Session d’information : Comment utiliser la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste
    14 h 30-15 h 30
    En savoir plus

Jeudi 13 octobre

  • Atelier : Investir pour relever le double défi de la transition : compétences, capacités et synergies public-privé
    9 h 30-11 h 00
     En savoir plus
  •  

More about our support

13 octobre 2022

Soutenir la stratégie de développement régional de la Poméranie occidentale

La Poméranie occidentale est confrontée à des défis démographiques et économiques, avec une population vieillissante nécessitant un meilleur accès à la santé et une économie en pleine transition écologique. La BEI soutient des investissements dans plusieurs secteurs au nombre desquels la mobilité, la culture, la santé et l’aide sociale. Ces financements contribuent à la transition de la région en accélérant la croissance économique durable et en renforçant la cohésion sociale.
q_Zf6LV_26E
Transports Transports durables Pologne Union européenne Développement - international Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale

Développement régional et cohésion

L’intégration économique, sociale et territoriale dans l’Union européenne doit être soutenue par une politique appropriée. La politique de cohésion de l’UE vise précisément à aider chaque région à réaliser son plein potentiel ainsi qu’à rendre l’ensemble de l’Union européenne plus prospère et à améliorer le niveau de vie de ses habitants. Découvrez comment le travail de la BEI soutient la cohésion.

Aménagement urbain

La BEI s’attaque aux problèmes environnementaux et sociaux en soutenant des projets qui rendent la vie dans les zones urbaines plus durable. 

13 octobre 2021

European Investment Bank Cohesion Orientation 2021-2027

The Cohesion Orientation 2021-2027 sets out the European Investment Bank’s plan to increase support for economically weaker EU regions, while focusing on the transition towards a low-carbon economy.

Social and territorial cohesion

Our cohesion stories in the spotlight

14 juillet 2022

Petite île, impact considérable

Bank of Valetta aide les PME maltaises à innover et à créer des emplois après la pandémie de COVID-19.
PME Malte Union européenne Transformation numérique et innovation technologique
10 août 2022

Sur la voie d’un avenir plus vert

De nouveaux trains pour moderniser le fret ferroviaire tchèque, créer des emplois, améliorer l’accessibilité des régions isolées et réduire les émissions
Transports Tchéquie Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales
2 juin 2022

L’assurance en ligne en Grèce et à Chypre

Une compagnie d’assurance en ligne gréco-chypriote lance une nouvelle plateforme proposant des services d’assurance plus rapides, moins onéreux et plus accessibles dans la région grâce à un prêt bancaire de l’UE de 15 millions d’euros
Capital-risque et capital-investissement Capital-risque PME Venture debt Grèce Chypre Union européenne Transformation numérique et innovation technologique
20 juillet 2022

Un court trajet vers l’hôpital

Pour favoriser la cohésion régionale, la Roumanie investit dans trois nouveaux hôpitaux qui offrent des services médicaux centralisés et modernes.
Santé et sciences de la vie Roumanie Union européenne Développement - international Infrastructures sociales
12 avril 2022

Automatiser le traitement des déchets solides

Au Portugal, une nouvelle installation de gestion durable des déchets utilise le tri automatisé pour le recyclage, la production de compost et la production d’énergie. Résultat : une amélioration des services dans des régions relevant de l’objectif de cohésion et une contribution à l’économie circulaire
Infrastructures Économie circulaire Portugal Union européenne Climat et environnement
21 septembre 2022

Le Monténégro sur les rails

Un nouvel élan appuie un réseau ferroviaire durable et intelligent pour le fret et les voyageurs dans les Balkans, y compris au Monténégro
Infrastructures Chemins de fer Transports Monténégro Serbie Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Infrastructures sociales

Autres événements pouvant vous intéresser

1-31
Jan Dec
2022 2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.
27
Aou
2025

Réunion n°585 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne
24
Sep
2025

Réunion n°586 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne