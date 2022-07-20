Quelle confiance avez-vous dans votre hôpital public local ? En Roumanie, 25,5 % de la population n’est pas satisfaite de l’état actuel du secteur de la santé. Ce pourcentage s’explique principalement par la différence que l’on constate entre les zones rurales et urbaines, puisque 90 % des hôpitaux se situent dans ces dernières.

À la campagne, les infrastructures hospitalières sont anciennes et fragmentées. Les activités de certains établissements, y compris des hôpitaux régionaux d’urgence situés à Iaşi, Cluj-Napoca et Craiova, sont réparties dans différents bâtiments, séparés par plusieurs kilomètres.

Dans l’ensemble, les niveaux d’équipement et de recours aux nouvelles technologies sont inférieurs à ceux des pays européens avancés, et les services modernes tendent à être concentrés dans les grandes zones urbaines. Cette situation nuit à la qualité et à l’efficacité des soins médicaux et augmente les coûts que doivent supporter le système de santé et ses bénéficiaires.

Afin de renforcer le système de santé du pays, d’améliorer l’infrastructure hospitalière et de fournir des services de qualité à ses usagers, l’équipe PASSA (Conseils en projets) de la Banque européenne d’investissement travaille en étroite collaboration avec le ministère roumain de la santé pour construire trois nouveaux hôpitaux régionaux et adapter le système actuel.

Les hôpitaux de Bucarest accueillent chaque année 60 000 personnes venues de Iaşi, Cluj-Napoca et Craiova. « Ces patients doivent parcourir de longues distances. Depuis Iaşi ou Cluj, venir à Bucarest peut prendre jusqu’à sept heures, ce qui impose des coûts, des efforts et des sacrifices à des familles entières », explique Cristina Gafton, à la tête de la direction des hôpitaux régionaux au ministère roumain de la santé. « Lorsque les trois hôpitaux d’urgence régionaux seront en service, bon nombre de ces 60 000 patients, ainsi que leurs familles, n’auront plus besoin de se déplacer, ce qui fera chuter ces chiffres. »

La construction, qui durera quatre ans, devrait coûter environ 1,6 milliard d’euros ; la Banque prêtera près de 930 millions d’euros et fournira aussi une assistance technique.

« Ce projet vient de loin », explique Martin Schriever, conseiller principal à la Banque européenne d’investissement. « Les anciens bâtiments ressemblaient plutôt à des prisons aux épais murs de ciment ; il était quasiment impossible d’y utiliser du matériel moderne. Il est certain que ces nouvelles installations vont grandement améliorer la vie de nombreuses personnes. »

Répondre aux besoins locaux en matière de santé

Cet investissement revêt une importance majeure pour les populations de ces trois régions. Il améliorera la qualité et l’efficacité des services médicaux en mettant à disposition des infrastructures et des équipements modernes, tout en réduisant les inégalités d’accès aux soins.