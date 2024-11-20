La BEI à la Conférence des Nations unies sur le climat (COP 29)

Des financements pour un monde vert
Nous avons participé à la 29e session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP29) aux côtés de représentants des pouvoirs publics, des organisations internationales, du secteur privé et de la société civile afin d’avancer sur la voie du financement d’une transition juste et de la réalisation de l’objectif mondial visant à limiter le réchauffement planétaire à 1,5° C.
Programme
Lors de la COP 29, nous avons participé à des événements officiels et parallèles. Vous pouvez également explorer les pages consacrées à nos événements au Pavillon Benelux-BEI et au Pavillon conjoint des BMD.
- Accroître les investissements pour tripler les énergies renouvelables et doubler l’efficacité énergétique
11 heures - 12 h 30 (GMT +4)
Nadia Calviño, présidente de la BEI, a participé à un dialogue ministériel organisé par la présidence azerbaïdjanaise de la COP 29, l’Union européenne et la présidence des Émirats arabes unis de la COP 28 afin d’engager des réflexions et de refaire la mise au point sur les engagements pris par les États de tripler la capacité installée de production d’énergie renouvelable dans le monde et de doubler le taux annuel moyen mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique d’ici à 2030.
- Énergie : Faire progresser les mesures d’atténuation des changements climatiques
13 h 30 - 14 h 45 (GMT +4)
La présidente Calviño a participé à une table ronde de haut niveau organisée par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) visant à dégager un consensus sur une transition énergétique abordable et juste afin de limiter le réchauffement planétaire à 1,5° C.
- Faciliter le financement de l’action en faveur du climat : moment décisif pour un avenir durable
16 h 00 - 17 00 (GMT +4)
De nouveaux modèles financiers et une architecture financière réformée sont nécessaires de toute urgence pour contribuer à augmenter le financement de l’action en faveur du climat. La présidente Calviño a participé, avec des dirigeants internationaux et des représentants d’institutions financières internationales et de banques multilatérales de développement, à une table ronde de haut niveau sur les voies permettant d’accroître les financements publics et de mobiliser davantage de financements privés pour soutenir l’action climatique dans les pays en développement.
- Mobiliser des financements en faveur de la transition écologique dans les économies émergentes et en développement
18 h 15 - 19 h00 (GMT +4)
Pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux, il faut passer à des sources d’énergie renouvelables. La présidente Calviño a participé à une table ronde sur la manière dont les réformes et les politiques nationales peuvent contribuer à accroître le financement de la transition écologique dans les économies émergentes et en développement.
Regarder la session
- Libérer le potentiel de l’hydrogène vert
15 h 30 - 17 h 00 (GMT +4)
Aujourd’hui, la production d’hydrogène repose principalement sur des combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation, qui produisent des tonnes d’émissions de carbone. Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a participé à cette session visant à exposer des arguments encore plus convaincants en faveur de l’hydrogène vert et à présenter des projets récents financés par la Banque européenne d’investissement.
- La voie vers une économie plus durable : le point de vue des institutions financières européennes
17 h 30 – 18 h 30 (GMT +4)
Le vice-président Fayolle a participé à une table ronde organisée en partenariat avec le Mécanisme européen de stabilité sur le soutien à la transition écologique et la promotion d’une économie durable.
Regarder la session
- Donner des moyens d’action aux PME : de nouveaux instruments pour mettre l’efficacité énergétique au service de la croissance
12 h 15 - 13 h 00 (GMT +4)
Le vice-président Fayolle s’est associé à Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse, pour annoncer un nouveau soutien aux solutions favorisant l’efficacité énergétique dans les petites et moyennes entreprises (PME).
Lire le communiqué de presse
Regarder la session
- Réunion de la Coalition des ministres des finances à la COP 29
14 h 00 - 15 h 30 (GMT +4)
Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, s’est joint à la Coalition des ministres des finances pour l’action climatique afin de discuter des meilleures pratiques en matière de mobilisation d’investissements et de financements pour la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national, ainsi que du rôle que des mécanismes de coordination tels que les plateformes nationales peuvent jouer pour soutenir les ministères des finances.
- La région s’enflamme – Combler le déficit de financement pour relever des défis urgents en matière d’adaptation aux changements climatiques
9 h 30 – 11 h 00 (GMT +4)
Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a participé à un événement conjoint sur la mobilisation d’investissements publics et privés pour des projets qui rendent les communautés plus résilientes en les aidant à s’adapter aux effets des changements climatiques.
Regarder la session
- Travailler sur les plateformes nationales et appuyer les ambitions climatiques des pays
13 h 30 - 15 h 00 (GMT +4)
Les plateformes nationales sont un outil puissant pour appuyer le financement de l’action en faveur du climat. Le vice-président Fayolle a participé à une table ronde sur l’élaboration d’une approche commune en matière de plateformes nationales et le partage de bonnes pratiques.
- Consolider notre avenir : protéger les infrastructures critiques contre le réchauffement climatique
17 h 30 - 19 h 00 (GMT +4)
Le vice-président Fayolle a assisté à une table ronde sur la manière dont les travaux publics peuvent intégrer la résilience et l’adaptation aux changements climatiques dans les projets d’infrastructure.
Regarder la session
- Programme stratégique à long terme des BMD, du lancement à la mise en œuvre
13 h 30 - 15 h 00 (GMT +4)
Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a participé à une table ronde sur la manière dont les banques multilatérales de développement peuvent rationaliser les programmes stratégiques à long terme afin de mieux aider les autorités nationales et infranationales à atteindre leurs objectifs en matière d’action pour le climat.
- Travailler ensemble pour débloquer des investissements à l’appui de l’économie circulaire dans le monde entier
13 h 30 - 15 h 00 (GMT +4)
Les membres du groupe de travail des banques multilatérales de développement (BMD) sur l’économie circulaire se sont réunis pour présenter leur nouveau rapport et discuter de l’impact positif des investissements dans l’économie circulaire.
Lire le communiqué de presse
Temps forts de la COP 29
Suivre nos annonces, publications et entretiens.
-
COP 29 : les investissements dans l’économie circulaire s’accompagnent d’avantages sociaux, économiques et environnementaux
At the United Nations Climate Change Conference (COP29) in Baku, Azerbaijan, Multilateral Development Banks (MDBs) presented their first joint report on the circular economy: “The circular economy in motion”.
-
COP 29 à Bakou : le Groupe Banque européenne d’investissement, la Commission européenne et la fondation Solar Impulse présentent une initiative d’efficacité énergétique destinée aux petites entreprises
L’efficacité énergétique demeure une possibilité largement inexploitée pour atteindre les objectifs climatiques tout en garantissant la compétitivité et la sécurité énergétique. Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), la Commission européenne (CE) et la fondation Solar Impulse ont présenté ce jour une initiative pilote visant à renforcer les investissements dans l’efficacité énergétique au profit des petites et moyennes entreprises (PME). Cette initiative est l’une des pierres angulaires de la Feuille de route stratégique du Groupe BEI pour la période 2024-2027, qui reflète l’engagement du Groupe en faveur du développement durable et de la résilience économique. Elle vise à soutenir la transition verte et à renforcer la compétitivité des PME dans toute l’Europe.
-
Les banques multilatérales de développement résolues à stimuler le financement de l’action climatique
Les banques multilatérales de développement (BMD) ont publié ce jour un communiqué conjoint à l’occasion de la COP 29 à Bakou, dans lequel elles décrivent le soutien financier et d’autres mesures susceptibles d’aider les pays à atteindre des objectifs ambitieux en matière d’action climatique.
-
L’action pour le climat, au-delà de la politique
La COP29 à Bakou doit remobiliser les dirigeants pour lutter contre les changements climatiques et accélérer la transition écologique.
-
Bloomberg TV : Nadia Calviño sur le rôle de la BEI dans le financement de l’action en faveur du climat
S’exprimant lors de la COP 29 en Azerbaïdjan, Nadia Calviño, présidente de la BEI, a déclaré à Joumanna Bercetche, journaliste de Bloomberg, que la réduction des formalités administratives et l’augmentation des investissements sont essentielles pour mobiliser avec succès des financements en faveur du climat.
-
La BEI appuie un projet forestier porteur de changements en Côte d’Ivoire
À l’occasion de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 29), la Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé un soutien de 150 millions d’euros à la stratégie de préservation, de réhabilitation et d’agrandissement des zones forestières de la Côte d’Ivoire. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre du « Abidjan Legacy Program », programme lancé par le président ivoirien Alassane Ouattara et dont la première partie entend lutter contre la déforestation et la dégradation des terres, appuyer la restauration des forêts et promouvoir l’agroforesterie.
-
Investir dans le renouvelable
Les énergies renouvelables sont essentielles pour réduire le recours aux combustibles fossiles et lutter contre les changements climatiques. Notre nouvelle série Investir dans les énergies renouvelables plonge dans l’histoire des sources d’énergie vertes et nous fait découvrir les innovations futures grâce auxquelles elles occuperont une place encore plus grande dans notre vie.
Sur le terrain
Entretien avec nos spécialistes sur le terrain.
Nos priorités
En savoir plus sur la Banque européenne d’investissement et ses grandes priorités stratégiques.
L’action en faveur du climat est notre priorité absolue. Nous investissons dans les technologies de rupture qui mèneront à une économie à zéro émission nette.
Dans le monde entier, notre activité promeut l’initiative « Global Gateway » de l’UE, qui concrétise les ambitions en matière d’action climatique et les objectifs de développement durable des Nations unies.
Les technologies de pointe sont essentielles pour l’avenir de l’Europe. Nous soutenons la primauté technologique mondiale de l’Union européenne dans les domaines des technologies propres et de la santé.