La BEI à la Conférence des Nations unies sur le climat (COP 29)

L’efficacité énergétique demeure une possibilité largement inexploitée pour atteindre les objectifs climatiques tout en garantissant la compétitivité et la sécurité énergétique. Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), la Commission européenne (CE) et la fondation Solar Impulse ont présenté ce jour une initiative pilote visant à renforcer les investissements dans l’efficacité énergétique au profit des petites et moyennes entreprises (PME). Cette initiative est l’une des pierres angulaires de la Feuille de route stratégique du Groupe BEI pour la période 2024-2027, qui reflète l’engagement du Groupe en faveur du développement durable et de la résilience économique. Elle vise à soutenir la transition verte et à renforcer la compétitivité des PME dans toute l’Europe.