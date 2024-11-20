Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Baku
11
-
22
nov 2024

La BEI à la Conférence des Nations unies sur le climat (COP 29)

Lieu: Baku , az

Des financements pour un monde vert

Nous avons participé à la 29e session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP29) aux côtés de représentants des pouvoirs publics, des organisations internationales, du secteur privé et de la société civile afin d’avancer sur la voie du financement d’une transition juste et de la réalisation de l’objectif mondial visant à limiter le réchauffement planétaire à 1,5° C.

custom-preview

Programme

Lors de la COP 29, nous avons participé à des événements officiels et parallèles. Vous pouvez également explorer les pages consacrées à nos événements au Pavillon Benelux-BEI et au Pavillon conjoint des BMD

Mardi 12 novembre
  • Accroître les investissements pour tripler les énergies renouvelables et doubler l’efficacité énergétique

    11 heures - 12 h 30 (GMT +4)

    Nadia Calviño, présidente de la BEI, a participé à un dialogue ministériel organisé par la présidence azerbaïdjanaise de la COP 29, l’Union européenne et la présidence des Émirats arabes unis de la COP 28 afin d’engager des réflexions et de refaire la mise au point sur les engagements pris par les États de tripler la capacité installée de production d’énergie renouvelable dans le monde et de doubler le taux annuel moyen mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique d’ici à 2030.

 

  • Énergie : Faire progresser les mesures d’atténuation des changements climatiques

    13 h 30 - 14 h 45 (GMT +4)

    La présidente Calviño a participé à une table ronde de haut niveau organisée par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) visant à dégager un consensus sur une transition énergétique abordable et juste afin de limiter le réchauffement planétaire à 1,5° C.

 

  •  Faciliter le financement de l’action en faveur du climat : moment décisif pour un avenir durable

    16 h 00 - 17 00 (GMT +4)

    De nouveaux modèles financiers et une architecture financière réformée sont nécessaires de toute urgence pour contribuer à augmenter le financement de l’action en faveur du climat. La présidente Calviño a participé, avec des dirigeants internationaux et des représentants d’institutions financières internationales et de banques multilatérales de développement, à une table ronde de haut niveau sur les voies permettant d’accroître les financements publics et de mobiliser davantage de financements privés pour soutenir l’action climatique dans les pays en développement.

 

  • Mobiliser des financements en faveur de la transition écologique dans les économies émergentes et en développement

    18 h 15 - 19 h00 (GMT +4)

    Pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux, il faut passer à des sources d’énergie renouvelables. La présidente Calviño a participé à une table ronde sur la manière dont les réformes et les politiques nationales peuvent contribuer à accroître le financement de la transition écologique dans les économies émergentes et en développement.

    Regarder la session
Mercredi 13 novembre
  •  Libérer le potentiel de l’hydrogène vert

    15 h 30 - 17 h 00 (GMT +4)

    Aujourd’hui, la production d’hydrogène repose principalement sur des combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation, qui produisent des tonnes d’émissions de carbone. Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a participé à cette session visant à exposer des arguments encore plus convaincants en faveur de l’hydrogène vert et à présenter des projets récents financés par la Banque européenne d’investissement.

 

  • La voie vers une économie plus durable : le point de vue des institutions financières européennes
    17 h 30 – 18 h 30 (GMT +4)

    Le vice-président Fayolle a participé à une table ronde organisée en partenariat avec le Mécanisme européen de stabilité sur le soutien à la transition écologique et la promotion d’une économie durable. 

     Regarder la session 
Jeudi 14 novembre
  • Donner des moyens d’action aux PME : de nouveaux instruments pour mettre l’efficacité énergétique au service de la croissance

    12 h 15 - 13 h 00 (GMT +4)

    Le vice-président Fayolle s’est associé à Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse, pour annoncer un nouveau soutien aux solutions favorisant l’efficacité énergétique dans les petites et moyennes entreprises (PME).

     Lire le communiqué de presse

     Regarder la session 
     
  • Réunion de la Coalition des ministres des finances à la COP 29

    14 h 00 - 15 h 30 (GMT +4)

    Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, s’est joint à la Coalition des ministres des finances pour l’action climatique afin de discuter des meilleures pratiques en matière de mobilisation d’investissements et de financements pour la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national, ainsi que du rôle que des mécanismes de coordination tels que les plateformes nationales peuvent jouer pour soutenir les ministères des finances.
Vendredi 15 novembre
  • La région s’enflamme – Combler le déficit de financement pour relever des défis urgents en matière d’adaptation aux changements climatiques

    9 h 30 – 11 h 00 (GMT +4)

    Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a participé à un événement conjoint sur la mobilisation d’investissements publics et privés pour des projets qui rendent les communautés plus résilientes en les aidant à s’adapter aux effets des changements climatiques.

     Regarder la session 

 

  • Travailler sur les plateformes nationales et appuyer les ambitions climatiques des pays

    13 h 30 - 15 h 00 (GMT +4)

    Les plateformes nationales sont un outil puissant pour appuyer le financement de l’action en faveur du climat. Le vice-président Fayolle a participé à une table ronde sur l’élaboration d’une approche commune en matière de plateformes nationales et le partage de bonnes pratiques.

 

  • Consolider notre avenir : protéger les infrastructures critiques contre le réchauffement climatique

    17 h 30 - 19 h 00 (GMT +4)

    Le vice-président Fayolle a assisté à une table ronde sur la manière dont les travaux publics peuvent intégrer la résilience et l’adaptation aux changements climatiques dans les projets d’infrastructure.

     Regarder la session 
Samedi 16 novembre
  • Programme stratégique à long terme des BMD, du lancement à la mise en œuvre

    13 h 30 - 15 h 00 (GMT +4)

    Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a participé à une table ronde sur la manière dont les banques multilatérales de développement peuvent rationaliser les programmes stratégiques à long terme afin de mieux aider les autorités nationales et infranationales à atteindre leurs objectifs en matière d’action pour le climat.
Mercredi 20 novembre
  • Travailler ensemble pour débloquer des investissements à l’appui de l’économie circulaire dans le monde entier

    13 h 30 - 15 h 00 (GMT +4)

    Les membres du groupe de travail des banques multilatérales de développement (BMD) sur l’économie circulaire se sont réunis pour présenter leur nouveau rapport et discuter de l’impact positif des investissements dans l’économie circulaire.

     Lire le communiqué de presse 
À LA UNE

Enquête de la BEI sur le climat 2024-2025

Selon la 7e édition de l’enquête annuelle sur le climat de la Banque européenne d’investissement, plus de 9 Européens sur 10 sont favorables à davantage de mesures visant à lutter contre les effets des changements climatiques.

Parcourir l’enquête  

Temps forts de la COP 29

Suivre nos annonces, publications et entretiens.

  •
    20 novembre 2024

    COP 29 : les investissements dans l’économie circulaire s’accompagnent d’avantages sociaux, économiques et environnementaux

    At the United Nations Climate Change Conference (COP29) in Baku, Azerbaijan, Multilateral Development Banks (MDBs) presented their first joint report on the circular economy: “The circular economy in motion”.

    Institutional COP 29 BMD Partenaires Climat Ambroise FAYOLLE Action en faveur du climat Le Comité de direction United Nations Économie circulaire Climat et environnement
  • 14 novembre 2024

    COP 29 à Bakou : le Groupe Banque européenne d’investissement, la Commission européenne et la fondation Solar Impulse présentent une initiative d’efficacité énergétique destinée aux petites entreprises

    L’efficacité énergétique demeure une possibilité largement inexploitée pour atteindre les objectifs climatiques tout en garantissant la compétitivité et la sécurité énergétique. Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), la Commission européenne (CE) et la fondation Solar Impulse ont présenté ce jour une initiative pilote visant à renforcer les investissements dans l’efficacité énergétique au profit des petites et moyennes entreprises (PME). Cette initiative est l’une des pierres angulaires de la Feuille de route stratégique du Groupe BEI pour la période 2024-2027, qui reflète l’engagement du Groupe en faveur du développement durable et de la résilience économique. Elle vise à soutenir la transition verte et à renforcer la compétitivité des PME dans toute l’Europe.

    Institutional COP 29 PME Partenaires Climat Action en faveur du climat United Nations Climat et environnement Énergie
  • 12 novembre 2024

    Les banques multilatérales de développement résolues à stimuler le financement de l’action climatique

    Les banques multilatérales de développement (BMD) ont publié ce jour un communiqué conjoint à l’occasion de la COP 29 à Bakou, dans lequel elles décrivent le soutien financier et d’autres mesures susceptibles d’aider les pays à atteindre des objectifs ambitieux en matière d’action climatique.

    Institutional COP 29 BMD Partenaires Climat Action en faveur du climat Le Comité de direction United Nations Nadia Calviño Développement - international Climat et environnement
  • 12 novembre 2024

    L’action pour le climat, au-delà de la politique

    La COP29 à Bakou doit remobiliser les dirigeants pour lutter contre les changements climatiques et accélérer la transition écologique.

    Entretiens Institutional COP 29 Partenaires Climat Action en faveur du climat Le Comité de direction United Nations Nadia Calviño Durabilité Ouzbekistan Turkmenistan Cuba Kirghizistan Zambie Viêt Nam Salomon Vanuatu Brésil Papouasie-Nouvelle-Guinée Maldives Îles Sandwich du Sud Costa Rica Slovaquie Saint-Martin Iles Feroe République dominicaine Wallis-et-Futuna Trinité-et-Tobago Iran Tonga Nigéria Paraguay Yemen Îles Caïman Madagascar Iraq Gabon Suriname Taiwan Italie Éthiopie États-Unis d'Amérique Malawi Biélorussie Croatie Norvège Îles Turks-et-Caïcos Saint-Christophe-et-Niévès Qatar Argentine Samoa Afghanistan Saint-Marin Azerbaïdjan Autriche Aruba Gibraltar Bénin Espagne Panama Roumanie Nouvelle Calédonie Équateur Irlande Guinée-Bissau Nouvelle-Zélande Côte d'Ivoire Tadjikistan Somalie Allemagne Suède Antigua-et-Barbuda Mongolie Monténégro Japon Slovénie Lituanie Pakistan Nauru Sao Tomé-et-Principe Bahamas Congo Palaos Israël Laos Bulgarie Islande Ukraine Pérou Botswana Libéria Sénégal Albanie Malte Malaisie Inde Sri Lanka Cap Vert Jordanie Finlande Régional - Pacifique Burundi Géorgie Cambodge Burkina Faso Comores Bermudes Canada Chine Ghana Seychelles Érythrée Andorre Corée du Sud Timor-Oriental Macao Guatemala Niger Territoire britannique de l’océan Indien Turquie Nicaragua Birmanie (Myanma) Mozambique Russie Angola Chili Togo Arménie Cameroun Barbade Soudan Iles Anglo-Normandes Tunisie Koweit Dominique Brunei Macédoine du Nord Uruguay Bangladesh Sainte Lucie Bahrein Sainte-Hélène et dépendances Liban Îles Pitcairn Guinée Belgique Maroc Libye El Salvador Hongrie Jamaïque Égypte Grèce Gambie Îles Vierges britanniques Saint-Siège (Vatican) Mayotte (collectivité territoriale) Venezuela Bonaire, Saint Eustache, Saba Danemark Honduras Bhoutan Australie Luxembourg Liechtenstein Fidji Chypre Iles Vierges Américaines Pays-Bas Afrique du Sud Curaçao Îles Cook Guinée équatoriale Groenland Anguilla Mauritanie Saint-Vincent-et-les-Grenadines Maurice Portugal Corée du Nord Saint-Pierre-et-Miquelon Syrie Sierra Léone Kiribati Haïti Pologne Mexique Palestine* Indonésie Népal Suisse France Zimbabwe Serbie Ile de Man Algérie Micronésie Kazakhstan Montserrat Singapour Porto Rico Djibouti Lettonie Bolivie Moldavie Îles Falkland (Malouines) Tchad Kenya Lesotho Grenade Tuvalu Congo (Rép. démocratique) Thaïlande Mali Monaco Ouganda Royaume-Uni Philippines Antilles néerlandaises Tanzanie Rwanda Tchéquie Polynésie française Arabie Saoudite Oman Bosnie-et-Herzégovine Kosovo* Royaume d’Eswatini Colombie Guyana Émirats arabes unis Namibie Bélize Estonie Asie et Pacifique Voisinage oriental Amérique latine et Caraïbes Union européenne Pays de l’AELE Ancien états membres EU Amérique du Nord Pays et territoires d'outre-mer Voisinage méridional Afrique subsaharienne Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Climat et environnement

  • Bloomberg TV : Nadia Calviño sur le rôle de la BEI dans le financement de l’action en faveur du climat

    S’exprimant lors de la COP 29 en Azerbaïdjan, Nadia Calviño, présidente de la BEI, a déclaré à Joumanna Bercetche, journaliste de Bloomberg, que la réduction des formalités administratives et l’augmentation des investissements sont essentielles pour mobiliser avec succès des financements en faveur du climat.

  •
    12 novembre 2024

    La BEI appuie un projet forestier porteur de changements en Côte d’Ivoire

    À l’occasion de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 29), la Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé un soutien de 150 millions d’euros à la stratégie de préservation, de réhabilitation et d’agrandissement des zones forestières de la Côte d’Ivoire. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre du « Abidjan Legacy Program », programme lancé par le président ivoirien Alassane Ouattara et dont la première partie entend lutter contre la déforestation et la dégradation des terres, appuyer la restauration des forêts et promouvoir l’agroforesterie.

    Foresterie Institutional COP 29 Partenaires Ambroise FAYOLLE Le Comité de direction United Nations Côte d'Ivoire Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Climat et environnement

  • Investir dans le renouvelable

    Les énergies renouvelables sont essentielles pour réduire le recours aux combustibles fossiles et lutter contre les changements climatiques. Notre nouvelle série Investir dans les énergies renouvelables plonge dans l’histoire des sources d’énergie vertes et nous fait découvrir les innovations futures grâce auxquelles elles occuperont une place encore plus grande dans notre vie.

Sur le terrain

Entretien avec nos spécialistes sur le terrain.

Dernières publications sur la #COP29

Nos priorités

En savoir plus sur la Banque européenne d’investissement et ses grandes priorités stratégiques.

L’action en faveur du climat

L’action en faveur du climat est notre priorité absolue. Nous investissons dans les technologies de rupture qui mèneront à une économie à zéro émission nette.

Les investissements dans le monde

Dans le monde entier, notre activité promeut l’initiative « Global Gateway » de l’UE, qui concrétise les ambitions en matière d’action climatique et les objectifs de développement durable des Nations unies.

Transformation numérique et innovation technologique

Les technologies de pointe sont essentielles pour l’avenir de l’Europe. Nous soutenons la primauté technologique mondiale de l’Union européenne dans les domaines des technologies propres et de la santé.

Découvrez nos 8 priorités  

