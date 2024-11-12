Les banques multilatérales de développement résolues à stimuler le financement de l’action climatique

Shutterstock

Les banques multilatérales de développement (BMD) ont publié ce jour un communiqué conjoint à l’occasion de la COP 29 à Bakou, dans lequel elles décrivent le soutien financier et d’autres mesures susceptibles d’aider les pays à atteindre des objectifs ambitieux en matière d’action climatique.

Les banques multilatérales de développement estiment que d’ici 2030, leur financement annuel collectif en faveur du climat pour les pays à revenu faible et intermédiaire atteindra 120 milliards de dollars, dont 42 milliards de dollars pour l’adaptation aux effets des changements climatiques. Elles entendent également mobiliser 65 milliards de dollars auprès du secteur privé.

Pour les pays à revenu élevé, ce financement annuel collectif en faveur du climat devrait atteindre 50 milliards de dollars, dont 7 milliards de dollars pour l’adaptation aux effets des changements climatiques, et les banques multilatérales de développement entendent mobiliser 65 milliards de dollars auprès du secteur privé.

Les BMD ont largement dépassé leurs ambitieuses projections de financement climatique pour 2025, établies en 2019, avec une augmentation de 25 % du financement climatique direct et une mobilisation en matière de lutte contre les changements climatiques qui a doublé au cours de l’année écoulée.

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « Il est clair que nous devons maintenir le cap. La révolution de l’énergie verte est en marche, et les collectivités et les entreprises ont compris qu’une action climatique ambitieuse n’est pas seulement une bonne démarche, mais aussi une démarche intelligente. La famille des banques multilatérales de développement joint le geste à la parole avec un engagement collectif pris ici à la COP 29 pour les cinq prochaines années à l’appui de l’action mondiale en faveur du climat. Il s’agit également d’accroître l’impact des projets que nous finançons, en aidant les pays du monde entier à atteindre leurs objectifs climatiques et à s’adapter aux effets des changements climatiques. »

« Bien que l’ampleur des engagements financiers des BMD soit essentielle, le principal impact des banques multilatérales de développement repose sur leur capacité à conduire un changement porteur de transformation », indique le communiqué. « Comme l’a souligné le groupe des responsables des BMD dans la récente note de perspective :MDBs Working as a System for Impact and Scale (Les BMD en tant que système accroissant l’impact et l’ampleur de leur action), les banques multilatérales de développement s’efforcent d’amplifier leur effet de catalyseur en améliorant les résultats et l’impact de leur financement, en renforçant les engagements avec les pays par le biais de plateformes, en soutenant les ambitions climatiques de leurs clients et en accroissant la mobilisation du secteur privé. »

Le communiqué poursuit : « Répondant à l’appel en faveur d’une action climatique urgente, les BMD reconnaissent l’importance capitale de la mise en place d’un nouvel objectif collectif et quantifié en matière de financement climatique (NOCQ) lors de la COP 29 à Bakou. Un NOCQ solide et ambitieux est essentiel pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris, et nous exhortons les parties à parvenir à une conclusion forte en la matière. »

Reconnaissant que la qualité et l’impact systémique doivent s’appuyer sur des résultats climatiques, les BMD ont rédigé une approche commune ayant vocation à mesurer les résultats de l’action pour le climat :actualisation des indicateurs. Cette approche commune, publiée en avril, est le premier cadre partagé visant à définir et mesurer les progrès mondiaux en matière d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets, mais aussi à les associer aux résultats de l’action pour le climat qu’engendrent les activités des BMD.

Les BMD ont également publié leur note intitulée Plateformes nationales pour l’action climatique – Vision commune des BMD et voie à suivre, réaffirmant leur soutien conjoint aux efforts visant à favoriser la collaboration entre les pays hôtes, les BMD, les donateurs et le secteur privé. En fonction des demandes nationales, les BMD s’appuieront sur des exemples probants pour soutenir le lancement de nouvelles plateformes, tout en approfondissant la collaboration avec des partenaires tels que le Fonds monétaire international.

Le communiqué a été publié par le Groupe de la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, la Banque de développement du Conseil de l’Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d’investissement, la Banque interaméricaine de développement, la Banque islamique de développement, la Nouvelle Banque de développement et le Groupe de la Banque mondiale.

