COP 29 à Bakou : le Groupe Banque européenne d’investissement, la Commission européenne et la fondation Solar Impulse présentent une initiative d’efficacité énergétique destinée aux petites entreprises

Le Groupe Banque européenne d’investissement, la Commission européenne et la fondation Solar Impulse unissent leurs forces afin d’aider les PME dans leurs efforts de décarbonation.

Une nouvelle initiative en matière d’efficacité énergétique facilitera les investissements dans l’efficacité énergétique pour les PME, en soutenant des projets pilotes explorant de nouvelles façons d’améliorer ces investissements dans ce segment de marché.

L’initiative vise à démontrer que la collaboration entre les banques multilatérales de développement et les secteurs public et privé peut mobiliser des financements privés en faveur de la lutte contre les changements climatiques, tout en renforçant la résilience et la compétitivité des PME.

L’efficacité énergétique demeure une possibilité largement inexploitée pour atteindre les objectifs climatiques tout en garantissant la compétitivité et la sécurité énergétique. Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), la Commission européenne (CE) et la fondation Solar Impulse ont présenté ce jour une initiative pilote visant à renforcer les investissements dans l’efficacité énergétique au profit des petites et moyennes entreprises (PME). Cette initiative est l’une des pierres angulaires de la Feuille de route stratégique du Groupe BEI pour la période 2024-2027, qui reflète l’engagement du Groupe en faveur du développement durable et de la résilience économique. Elle vise à soutenir la transition verte et à renforcer la compétitivité des PME dans toute l’Europe.

La nouvelle initiative s’inscrit dans le droit fil de l’objectif juridiquement contraignant de l’UE de réduire la consommation d’énergie de 11,7 % d’ici à 2030, contribuant ainsi de manière significative à l’engagement mondial consistant à doubler l’efficacité énergétique. Cela pourrait permettre de réduire d’environ 30 % les factures d’énergie et de moitié les émissions de CO 2 liées à l’énergie. Toutefois, le rythme de déploiement des technologies économes en énergie est entravé par des coûts initiaux prohibitifs et par un manque de ressources et de connaissances au sein des PME.

L’initiative en matière d’efficacité énergétique a été élaborée sur la base de tests de marché réalisés auprès de plusieurs gestionnaires de fonds et est donc susceptible d’attirer des plateformes et des fonds d’investissement. En coopération avec la fondation Solar Impulse, elle soutiendra la mise en place de projets pilotes, qui serviront à valider le concept. Certains d’entre eux devraient modifier le mode de fonctionnement des entreprises, en particulier grâce à une approche connue sous le nom de « servicisation », qui envisage l’efficacité énergétique en tant que service.

Dans ce modèle de servicisation, les entreprises passent de la vente de produits à la vente de résultats. Par exemple, plutôt que d’acheter des équipements de chauffage ou d’éclairage économes en énergie, les PME paient pour la chaleur ou la lumière dont elles ont besoin, tandis que le fournisseur de ces services conserve la propriété de l’équipement. Cela permet aux entreprises de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique sans les coûts initiaux habituels, ce qui accélère fortement la transition.

« Des études montrent que les petites et moyennes entreprises ont beaucoup plus de difficultés à investir dans l’efficacité énergétique que les grandes entreprises », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’action pour le climat. « Dans le même temps, les PME génèrent environ 60 % des émissions en Europe et, si nous ne les aidons pas à devenir plus efficaces, il sera impossible d’atteindre les objectifs climatiques de l’UE. Notre initiative soutiendra toute une série de mesures d’efficacité énergétique, contribuant ainsi à un avenir plus durable. »

Le Groupe Banque européenne d’investissement s’associe à la fondation Solar Impulse, qui a créé le label « Solar Impulse Efficient Solution » et promeut un portefeuille de plus de 1 600 technologies propres certifiées. La fondation Solar Impulse apportera notamment à l’initiative son réseau, sa connaissance du marché et son esprit pionnier.

« La mise en œuvre de solutions efficaces qui font baisser la consommation d’énergie et de ressources permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d’économiser des sommes d’argent conséquentes et d’augmenter la marge bénéficiaire d’une entreprise. Toutefois, même si les coûts opérationnels sont beaucoup plus faibles, des investissements initiaux élevés limitent souvent leur utilisation. C’est ce à quoi nous entendons répondre aujourd’hui en nous associant à la Banque européenne d’investissement et en introduisant les modèles fondés sur le principe de « l’efficacité en tant que service » destinés aux petites et moyennes entreprises. Une approche qui permet aux parties prenantes d’accéder à des technologies propres sans avoir à mettre en œuvre des investissements prohibitifs. En collaborant avec la BEI, nous supprimons des obstacles financiers et accélérons l’adoption de technologies d’efficacité énergétique indispensables », a déclaré Bertrand Piccard, initiateur et président de la fondation Solar Impulse.

La Commission européenne soutiendra l’initiative conjointe dans le cadre de son programme InvestEU.

La directrice générale à l’énergie au sein de la Commission européenne, Ditte Juul Jørgensen, a déclaré : « L’UE a intensifié ses efforts pour promouvoir l’efficacité énergétique. La Commission est heureuse de collaborer avec la Banque européenne d’investissement et la fondation Solar Impulse afin de faciliter de nouveaux investissements dans l’efficacité énergétique et d’aider les PME à tirer parti de la transition vers une énergie propre. Cela est non seulement essentiel pour garantir la compétitivité de notre industrie et atteindre nos objectifs en matière de climat et d’énergie, mais contribue en outre à l’objectif mondial consistant à doubler les améliorations en matière d’efficacité énergétique d’ici à 2030, comme convenu lors de la COP 28. Le lancement réussi de la coalition européenne pour le financement de l’efficacité énergétique en est la preuve. J’attends également avec intérêt la prochaine conférence annuelle mondiale de l’AIE sur l’efficacité énergétique, qui fêtera sa 10e édition et sera coorganisée par la Commission européenne en 2025. »

À propos du Groupe Banque européenne d’investissement

Le Groupe Banque européenne d’investissement, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. Il finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de compétitivité, d’innovation, de développement durable, de cohésion sociale et territoriale, ainsi que de transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

L’efficacité énergétique est l’un des piliers de l’union de l’énergie, la stratégie de l’UE visant à offrir aux ménages et aux entreprises une énergie sûre, durable, compétitive et à des prix abordables. L’investissement dans l’efficacité énergétique demeure le moyen le plus rentable d’atteindre nos objectifs en matière d’énergie et de climat. Les prêts du Groupe BEI dans ce secteur n’ont cessé d’augmenter au cours de la dernière décennie et se sont élevés à 8,2 milliards d’euros rien qu’en 2023.

À propos de la fondation Solar Impulse

La fondation Solar Impulse est une organisation à but non lucratif fondée par l’explorateur et pionnier des technologies propres Bertrand Piccard, à la suite du succès du premier vol autour du monde dans un avion propulsé à l’énergie solaire. La fondation Solar Impulse identifie, labellise et promeut toutes les innovations économiquement rentables qui peuvent conduire le monde vers davantage d’efficacité énergétique. Plus de 350 experts indépendants évaluent les solutions proposées dans différents secteurs et attribuent le label « Efficient Solutions », un gage de qualité reconnu. Aujourd’hui, le portefeuille comprend plus de 1 600 solutions, dont la fondation soutient l’adoption en améliorant leur visibilité, en les présentant aux entités des secteurs privé et public susceptibles de les adopter, en mobilisant du capital-risque et des financements sur projet, et en plaidant pour une modernisation de la législation. La fondation est déterminée à prouver qu’il est possible de concilier performance écologique et viabilité économique, faisant de l’action climatique non seulement un impératif mais aussi une opportunité.