Le président Werner Hoyer et les vice-présidents Ambroise Fayolle et Thomas Östros ont participé à plusieurs événements organisés à l’occasion de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU). L’événement a réuni des dirigeants du monde entier afin de discuter des stratégies visant à faire face aux crises multiples auxquelles notre planète est confrontée et de déterminer des moyens d’accélérer le Programme mondial de développement durable à l’horizon 2030.

En marge de l’AGNU, la Banque européenne d’investissement a organisé, conjointement avec Project Syndicate, un événement intitulé Climate & Development Finance: What Works (financement du climat et développement : ce qui fonctionne).

Des spécialistes de la BEI ont également participé, du 17 au 24 septembre, à la Semaine du climat à New York, le plus grand événement mondial de ce type en matière de climat.