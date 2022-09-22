Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Le président Werner Hoyer et les vice-présidents Ambroise Fayolle et Thomas Östros ont participé à plusieurs événements organisés à l’occasion de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU). L’événement a réuni des dirigeants du monde entier afin de discuter des stratégies visant à faire face aux crises multiples auxquelles notre planète est confrontée et de déterminer des moyens d’accélérer le Programme mondial de développement durable à l’horizon 2030.

En marge de l’AGNU, la Banque européenne d’investissement a organisé, conjointement avec Project Syndicate, un événement intitulé Climate & Development Finance: What Works (financement du climat et développement : ce qui fonctionne).

Des spécialistes de la BEI ont également participé, du 17 au 24 septembre, à la Semaine du climat à New York, le plus grand événement mondial de ce type en matière de climat.

À la une

  Pour en savoir plus sur notre participation, consultez notre avis aux médias

  Communiqué de presse : Le président de la BEI considère l’action climatique comme « le grand accélérateur de développement pour les années à venir », mais met en garde contre le « colonialisme 2.0 »

  Renforcement de la coopération entre la BEI et ses partenaires des Nations unies pour accroître l’impact du financement de l’action pour le climat et du développement

  Lancement récent : Découvrir la contribution du Groupe BEI aux objectifs de développement durable en 2022

  Séance de rattrapage : Regarder la retransmission de l’événement « Climate & Development Finance: What Works » (financement du climat et développement : ce qui fonctionne).

Our key events

  • Week-end d’action sur les ODD – Regagner le terrain perdu dans les pays en développement sans littoral : le rôle des échanges commerciaux et de la transition numérique
    Thomas Östros, vice-président de la BEI, a discuté du rôle de la Banque dans l’amélioration de l’accès aux marchés, la promotion de l’inclusion financière et l’innovation pour les petites entreprises dans les pays en développement sans littoral (PDSL).
      En savoir plus sur cet événement
  • Sommet sur les ODD – ONU-Habitat : initiative à fort impact pour concrétiser localement les ODD
    Participation de Thomas Östros, vice-président de la BEI, à la table ronde.
      Lire le discours du vice-président Östros
      Regarder la rediffusion
      En savoir plus sur le sommet
  • Événement de l’ONU sur la couverture sanitaire universelle : alignement des investissements pour la santé post-COVID
    Discours liminaire de haut niveau de Thomas Östros, vice-président de la BEI.
  • Financement du climat et du développement : ce qui fonctionne
    Cet événement, organisé en partenariat avec Project Syndicate, a mis l’accent sur l’urgence de débloquer du capital pour la transition vers une économie climatiquement neutre. Ambroise Fayolle et Thomas Östros, vice-présidents de la BEI, Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’OMC, et Achim Steiner, administrateur du PNUD, ont participé à ce débat de haut niveau.
      Regarder la rediffusion
      Lire l’allocution liminaire du vice-président Östros
      Le vice-président Fayolle explique pourquoi un partenariat plus étroit avec les agences des Nations unies peut renforcer notre impact. Regarder la vidéo
      Eila Kreivi, conseillère principale en finance durable de la BEI, explique comment, selon elle, le financement du développement et de l’action en faveur du climat peut avoir un impact plus important. Regarder l’extrait
      Nancy Saich, experte en chef des changements climatiques à la BEI, explique l’insuffisance des dépenses dans le financement de l’action pour le climat à l’échelle mondiale. Regarder l’intervention de Nancy Saich
      Consulter l’ordre du jour et les interventions
  • Pacte mondial à l’Assemblée générale des Nations unies
    Intervention du vice-président Fayolle à l’occasion de la réunion de haut niveau sur les océans, qui s’est concentrée sur la gestion durable des océans et les solutions pour le climat fondées sur les océans.
      Lire le discours du vice-président Fayolle
      En savoir plus sur cet événement
  • Investissement public mondial – Comment mobiliser des financements pour la santé, le climat et les ODD
    Participation du vice-président Fayolle à une table ronde organisée par le Global Public Investment Network (GPIN) et la Clinton Global Initiative (CGI). L’événement a réuni des figures de proue de divers secteurs afin d’explorer des stratégies pour mettre en œuvre des investissements publics mondiaux adaptés aux défis du XXIe siècle, dans le but d’accélérer les avancées dans les domaines de la santé, du climat et des objectifs de développement durable.
  • L’Africa Strategic Investment Alliance (ASIA) (alliance africaine en matière d’investissements stratégiques) devrait accélérer l’inclusion numérique et financière en Afrique
    Participation du vice-président Östros à une table ronde de haut niveau pour discuter de la façon dont la BEI et l’Union européenne soutiennent l’Afrique subsaharienne.
  • Semaine du climat à New York – The Hub Live
    Participation du président Hoyer à une table ronde sur le thème « Acheminer les investissements là où le besoin est le plus pressant / Innovation et investissements nécessaires pour parvenir à la neutralité climatique ».
      En savoir plus sur cet événement
  • Événement de haut niveau – Vers une architecture financière internationale juste
    Participation de Werner Hoyer, président de la BEI, à un événement de haut niveau organisé par Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol, et Charles Michel, président du Conseil européen.
  • Les arguments en faveur de villes saines – Mobiliser des parties prenantes pour favoriser l’allongement de l’espérance de vie, en meilleure santé
    Participation du vice-président Fayolle à une table ronde organisée par le Mckinsey Health Institute et la Clinton Global Initiative (CGI). Les discussions ont porté sur le potentiel de collaboration multisectorielle, de partage de l’innovation et de solutions favorisant l’amélioration de la santé et du bien-être dans les centres urbains et les collectivités du monde entier.
  • Table ronde de haut niveau sur le financement de l’action en faveur du climat en milieu urbain
    Durant cette table ronde, le vice-président Fayolle et d’autres participants ont discuté de la réussite du City Climate Gap Fund.
      City Climate Gap Fund : soutien accru à un développement urbain résilient et sobre en carbone
  • Événement de haut niveau pour la nature et les personnes – De l’ambition à l’action
    Participation du vice-président Fayolle à cet événement. La conversation s’est concentrée sur la dynamique au plus haut niveau pour traduire rapidement l’ambition d’arrêter la perte de biodiversité et d’inverser la tendance au moyen d’actions concrètes et percutantes.
      La BEI annonce, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, de nouvelles mesures pour lutter contre la perte de biodiversité
      En savoir plus sur cet événement
  • Fonds conjoint pour les ODD – Des financements durables pour la transition énergétique
    Le Fonds conjoint pour les ODD a organisé un événement intitulé « Sustainable Finance for Energy Transition: The cases of North Macedonia and Uruguay » (Des financements durables pour la transition énergétique : les cas de la Macédoine du Nord et de l’Uruguay). Discours liminaire prononcé par le vice-président Fayolle.
      Découvrir la contribution du Groupe BEI aux objectifs de développement durable en 2022
  • Sommet sur l’ambition climatique
    Ce sommet représente une étape politique cruciale pour démontrer qu’il existe une volonté mondiale collective d’accélérer le rythme et l’ampleur d’une transition juste vers une économie mondiale plus équitable fondée sur les énergies renouvelables et la résilience face aux changements climatiques. Le président Hoyer a représenté la BEI.
      Lire la transcription du discours prononcé par le président Hoyer
      En savoir plus sur le sommet
  • Réunion spéciale du Secrétaire général des Nations unies rassemblant des donneurs d’ordre des IFI et d’autres entités pertinentes autour du thème des « pertes et dommages »
    Participation du vice-président Fayolle à une réunion organisée par le Secrétaire général des Nations unies en marge du Sommet sur l’ambition climatique. Avant la COP 28, cette réunion a été l’occasion de discuter de la contribution prospective des institutions financières internationales (IFI) pour faire face aux pertes et dommages associés aux effets néfastes des changements climatiques.
      Pour en savoir plus sur la note conceptuelle
  • Dialogue de haut niveau sur le financement du développement
    Participation du président Hoyer à un dialogue de haut niveau sur le financement du développement, organisé par l’AGNU.
      Lire la transcription de l’allocution liminaire du président Hoyer
  • Promotion des investissements en faveur des ODD dans les économies émergentes et en développement
    Participation du président Hoyer à cet événement parallèle, co-organisé par le Luxembourg et la BEI. Il a mis l’accent sur les moyens efficaces de promouvoir l’investissement durable dans les économies en développement en vue de la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Xavier Bettel, Premier ministre luxembourgeois, José Ulisses Correia e Silva, Premier ministre du Cabo Verde, Uzziel Ndagijimana, ministre des finances et de la planification économique du Rwanda, et Julie Becker, directrice générale de la Bourse de Luxembourg, ont également participé à cet événement.
  • Couverture sanitaire universelle – Alignement des investissements pour la santé post-COVID
    Le président Hoyer s’est joint à des représentants des États membres et des observateurs de l’Assemblée générale, du système des Nations Unies, des parlementaires, des organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile, des universités et du secteur privé pour discuter des moyens de promouvoir la santé et le bien-être dans un monde post-COVID.
      En savoir plus
Actualités et discours les plus récents
#AGNU78 : le président de la BEI considère l’action en faveur du climat comme « le grand moteur du développement dans les années à venir » mais met en garde contre le « colonialisme 2.0 »
Le président de la BEI, Werner Hoyer, participe cette semaine à l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU), accompagné de représentants de haut niveau de la banque de l’UE, qui est détenue par les 27 États membres de l’Union européenne. Le président Hoyer s’est joint aux dirigeants de la planète pour débattre de l’urgence climatique et des moyens d’accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030, par des investissements innovants.
Le président Hoyer lors du Sommet sur l’ambition climatique
Werner Hoyer, président de la BEI, a participé à la session thématique sur l’accélération de la décarbonation du Sommet sur l’ambition climatique 2023.
Discours liminaire du président Hoyer
Werner Hoyer, président de la BEI, s’exprime sur les solutions innovantes pour débloquer des investissements en faveur des ODD.
La BEI annonce, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, de nouvelles mesures pour lutter contre la perte de biodiversité
Dans le contexte des projets de la BEI, l’appui aux investissements favorisant la protection de la biodiversité et la gestion des risques qui menacent la nature et la biodiversité figure au cœur du Cadre de la BEI en matière d’environnement, présenté aujourd’hui par Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies.
Soutien accru à un développement urbain résilient et sobre en carbone
L’Allemagne et le Luxembourg ont annoncé, ce jour, un nouveau financement de 50 millions d’EUR en faveur du City Climate Finance Gap Fund (ou Gap Fund), un fonds à donateurs multiples mis en œuvre par la Banque mondiale et la Banque européenne d’investissement (BEI) en coopération avec d’autres partenaires. Ces ressources appuieront des investissements urbains à faible intensité de carbone et à l’épreuve des changements climatiques, et doubleront pratiquement la capitalisation du Gap Fund, le portant à 105 millions d’EUR, ce qui en fera l’un des plus importants fonds d’assistance technique à l’appui de projets en phase initiale pour les villes et le climat.
Renforcement de la coopération entre la BEI et ses partenaires des Nations unies pour accroître l’impact du financement de l’action pour le climat et du développement
Un accord signé en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, organisée cette semaine, va considérablement faciliter la coopération entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et cinq institutions des Nations unies. Cet accord permet à la BEI de financer directement des services d’assistance technique ou de conseil fournis par un noyau central de partenaires des Nations unies : le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Il sera ainsi plus facile de travailler sur des initiatives communes dans le cadre desquelles les partenaires des Nations unies aident les promoteurs de projets à préparer et à mettre en œuvre des projets admissibles à un financement de la BEI.
Le VP Fayolle à la réunion de haut niveau sur les océans
Discours du vice-président Fayolle à la réunion de haut niveau consacrée aux océans organisée par le Pacte mondial des Nations unies
Discours du vice-président Östros – Climate & Development Finance: What Works?
Thomas Östros a prononcé le discours d’ouverture de la conférence Climate & Development Finance: What Works?, coorganisée par la BEI et Project Syndicate.
Thomas Östros, vice-président de la BEI, à l’occasion du Week-end d’action sur les ODD
Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement, a prononcé un discours lors de la session du Week-end d’action sur les ODD intitulée Local2030 Coalition: Pushing key transitions and achieving the SDGs by 2030.
La BEI à la 78e AGNU : accroître les ambitions en matière de climat, de santé et de développement mondial
En fin de semaine, Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement (BEI), et des représentants de haut niveau de la BEI se rendront à New York. Ils y rejoindront les dirigeants de la planète pour définir des façons d’accélérer le Programme de développement durable à l’horizon 2030 au moyen d’investissements innovants.

En savoir plus sur l’action de la BEI

 

BEI Monde

Nous instaurons la stabilité et la croissance durable et luttons contre les changements climatiques dans le monde entier.

 

Climat et durabilité environnementale

Agir pour faire face à l’urgence climatique et environnementale de la décennie 2021-2030, qui est décisive.

 

Ensemble pour le climat

Nous sommes déterminés à concrétiser les objectifs climatiques de l’UE, tant en Europe que dans le reste du monde.

 

Énergie

Les sources d’énergie durables, compétitives et sûres, sont un objectif clé de l’UE et un secteur important de l’appui financier de la BEI.

 

Santé et sciences de la vie

En matière de santé, la BEI soutient des projets qui visent à assurer un accès universel à des services de haute qualité et abordables.

 

Innovation et compétences

Essentielle pour la transition écologique, l’innovation est aussi la clé de la croissance économique et de l’emploi.

