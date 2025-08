© UNDP

La BEI a conclu un nouvel accord avec des institutions des Nations unies afin d’accroître l’impact du financement multilatéral de projets et d’introduire un nouveau niveau de coopération entre partenaires internationaux.

Grâce aux ressources supplémentaires dont elles disposeront, les agences des Nations unies pourront fournir des services de conseil et d’assistance technique à l’appui de projets financés par la BEI.

Des discussions sont en cours avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) et d’autres agences onusiennes en vue d’une ratification ultérieure de l’accord.

Un accord signé en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, organisée cette semaine, va considérablement faciliter la coopération entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et cinq institutions des Nations unies. Cet accord permet à la BEI de financer directement des services d’assistance technique ou de conseil fournis par un noyau central de partenaires des Nations unies : le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Il sera ainsi plus facile de travailler sur des initiatives communes dans le cadre desquelles les partenaires des Nations unies aident les promoteurs de projets à préparer et à mettre en œuvre des projets admissibles à un financement de la BEI.

« Nous pouvons signer des contrats pour des millions d’euros avec les meilleures intentions du monde et en ayant recours aux instruments financiers les plus sophistiqués, mais ce qui compte vraiment, c’est que cette aide aille aux communautés auxquelles elle est destinée », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des relations avec les institutions internationales. « Les accords que nous avons signés avec nos partenaires de la famille des Nations unies s’appuient sur nos forces et savoir-faire respectifs. Ils nous aideront à démarrer des projets et à fournir un soutien plus rapidement et plus efficacement, que ce soit pour l’action en faveur du climat, les énergies propres, l’efficacité énergétique ou la santé. Nous pourrons ainsi intervenir dans les régions du monde qui en ont le plus besoin et où les conditions sont les plus difficiles. »

La BEI et les Nations unies s’engagent à travailler avec les pays du monde entier pour atteindre les objectifs de développement durable. Pour les projets à l’extérieur de l’Union européenne, une assistance technique ou des conseils de spécialistes sont souvent requis pour garantir leur conformité aux normes internationales. En unissant ses forces avec les partenaires des Nations unies, la banque de l’UE peut tirer parti de la présence mondiale, du réseau et du savoir-faire technique de la famille onusienne. Elle peut ainsi travailler avec des clients régionaux et locaux auxquels elle n’aurait pas eu accès autrement. En effet, les agences des Nations unies sont des partenaires de confiance dans les régions et pays fragiles ou touchés par des conflits.

La BEI a déjà collaboré avec des agences des Nations unies par le passé. Dans le cadre du programme de relèvement de l’Ukraine, elle s’est associée au PNUD pour soutenir les efforts déployés par les villes ukrainiennes afin de remettre en état leurs infrastructures sociales (écoles, hôpitaux, centres sportifs). Avec l’OMS et d’autres banques de développement, elle a lancé la plateforme d’investissement d’impact pour la santé, qui vise à renforcer les services de soins primaires essentiels, résilients au climat et aux crises dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Elle collabore avec l’UNOPS, l’Unicef et l’OIM au moyen de mémorandums d’accord ou d’accords de partenariat distincts.

À l’avenir, le nouvel accord contribuera à faire avancer l’initiative mondiale en matière d’obligations vertes, qui vise à mobiliser des capitaux auprès d’investisseurs institutionnels pour financer des projets en matière de climat et d’environnement en développant des marchés d’obligations vertes. Il appuiera également des financements à petite échelle et ciblés en Ukraine ou des projets de santé et d’autres projets sociaux dans des pays africains, comme le Malawi et l’Angola. La BEI a entamé des discussions avec l’Unicef et d’autres agences des Nations unies en vue d’une ratification ultérieure de l’accord.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.