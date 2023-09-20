Les menaces que font peser les changements climatiques sur la biodiversité et les écosystèmes sont traités comme des risques majeurs.

L’évaluation des risques liés à la biodiversité aidera à orienter les investissements futurs et à cadrer le soutien en matière de biodiversité.

Le cadre élaboré conjointement par les banques multilatérales de développement (BMD) guidera l’approche de la BEI en matière de financements protecteurs et respectueux de la nature.

Dans le contexte des projets de la BEI, l’appui aux investissements favorisant la protection de la biodiversité et la gestion des risques qui menacent la nature et la biodiversité figure au cœur du Cadre de la BEI en matière d’environnement, présenté aujourd’hui par Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies.

S’exprimant lors d’un séminaire organisé, parallèlement à l’Assemblée générale des Nations unies à New York, par la Coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples, l’Alliance mondiale pour les océans et l’initiative Engagement des dirigeants pour la nature, Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a déclaré : « Un million sur les 8 millions d’espèces végétales et animales qui peuplent la planète sont aujourd’hui menacées d’extinction. Il s’agit d’une urgence que la BEI s’est engagée à traiter dans ses investissements et ses partenariats. En nous inspirant de notre système déjà opérationnel d’examen préliminaire des risques climatiques, nous concevons un système de dépistage des risques liés à la biodiversité. Celui-ci permettra d’évaluer les risques financiers relatifs à la perte de biodiversité et à la dégradation des écosystèmes dans le portefeuille de la BEI et au niveau de ses contreparties. »

Il a ajouté : « La gestion et la compréhension des risques sont essentielles pour orienter les financements à la fois à l’appui de la biodiversité elle-même et des investissements pérennes à cet égard. »

Le PIB mondial dépend à plus de 50 % de la nature et est, par conséquent, exposé à des risques dus à la perte de biodiversité et à la dégradation de l’environnement. La nature se dégrade à une cadence sans précédent dans l’histoire de l’humanité : le rythme d’extinction des espèces s’accélère, selon un rapport de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).

La BEI met actuellement au point une méthodologie qui lui permettra d’évaluer l’exposition de ses clients et promoteurs aux effets, aux risques et aux dépendances à l’égard de la nature, sous l’angle des actifs, des entreprises et des portefeuilles. Cette approche reposera sur une définition de ce qui est positif pour la nature et qui peut facilement s’appliquer aux opérations, tout en permettant de mieux comprendre les risques financiers posés par la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes, afin d’aider à réorienter les flux financiers en s’écartant des modèles habituels lorsque c’est nécessaire. Le nouveau système de dépistage des risques liés à la biodiversité sera finalisé en 2024 et son application aux contreparties de la BEI débutera en 2025.

En 2021, les BMD ont adopté leur Déclaration conjointe pour la nature, les populations et la planète, dans laquelle elles se sont collectivement engagées à intensifier leurs efforts en faveur de la protection, de la restauration et de l’utilisation durable de la nature. L’annonce d’aujourd’hui illustre comment la BEI traduit déjà ses ambitions en actions au sein de son Cadre en matière d’environnement.

La Banque européenne d’investissement s’engage à :

aligner ses opérations pour soutenir les objectifs du Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 ;

accroître ses investissements favorables à la nature i) en prenant systématiquement en compte la biodiversité dans ses politiques, ses investissements et ses opérations, ii) en évaluant les effets, les dépendances et les risques liés à la nature, iii) et en augmentant le financement de la lutte contre les changements climatiques avec des avantages connexes pour la nature ;

annoncer des initiatives, des programmes et des partenariats concrets avec des engagements à soutenir les investissements dans la biodiversité ou les avantages connexes pour la biodiversité.

Pour en savoir plus :

Cadre de la BEI en matière d’environnement

Déclaration conjointe des BMD pour la nature, les populations et la planète

Normes environnementales et sociales de la BEI

Pourquoi la biodiversité nous tient-elle à cœur ?

Climat et durabilité environnementale