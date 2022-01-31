Renforcer la résilience : rendre l’agriculture de l’UE résistante aux changements climatiques

Le secteur agricole européen est directement exposé aux changements climatiques. La hausse des températures et les phénomènes météorologiques extrêmes perturbent déjà la production alimentaire, les économies rurales et les chaînes d’approvisionnement. Des mesures urgentes sont nécessaires pour renforcer la résilience et assurer la viabilité à long terme.
La Banque européenne d’investissement (BEI), en collaboration avec l’École de gouvernance transnationale (STG, Florence) relevant de l’Institut universitaire européen (IUE) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a réuni des spécialistes, des décisionnaires politiques et des responsables du secteur de la finance pour étudier des solutions innovantes.
Lors du webinaire, les défis à venir et le rôle du monde politique et de la finance comme moteurs de l’adaptation de l’agriculture ont été abordés. Les participants et participantes ont assisté aux présentations de personnalités de premier plan, parmi lesquelles Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, Maurizio Martina, directeur général adjoint de la FAO, et Dario Nardella, député européen et membre de la commission du Parlement européen chargée de l’agriculture et du développement rural.
Notre soutien à l’agriculture et à la bioéconomie
La BEI finance des projets dans les chaînes de valeur de l’agriculture, de la pêche, de l’alimentation et de la foresterie.
Elle s’engage à aider à mettre en place des systèmes alimentaires résilients et durables qui permettent non seulement de nourrir une population croissante et d’assurer des moyens de subsistance équitables aux agriculteurs, mais aussi de faire face aux changements climatiques et de préserver l’environnement.
