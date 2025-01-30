Regarder la conférence de presse
Discours de la présidente Nadia Calviño
Nadia Calviño présente les résultats annuels 2024 pour l’Espagne
Principales publications
Priorités pour la prospérité – Rapport d’activité 2024 du Groupe BEI
Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’Union européenne et partout ailleurs dans le monde. Le présent rapport met en évidence les projets qui illustrent notre action concernant chacune de ces priorités.
En bref 2025
Chaque année, le Groupe BEI finance des centaines de nouveaux projets qui aident l’Europe à prospérer dans un monde imprévisible et en pleine mutation.
Plan d’activité 2025-2027 du Groupe BEI
Le Groupe BEI joue un rôle essentiel à l’appui des priorités et des politiques européennes par ses activités à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union européenne.
Catalogue des produits du Groupe BEI
Cette publication présente une vue d’ensemble de notre offre de produits et services, dont elle met en évidence les caractéristiques, les avantages et l’impact sur l’économie au sens large.