En 2024, le Groupe BEI a signé des financements pour 12,3 milliards d’euros en faveur de l’Espagne, un record qui bénéficie à l’action climatique, à l’énergie, à l’innovation et au logement

Les financements ont permis de mobiliser plus de 45 milliards d’euros à l’appui de la croissance et de la compétitivité de l’économie espagnole, de contribuer à la réalisation des priorités européennes et d’améliorer la qualité des services aux citoyens.

Un montant record de plus de 5 milliards d’euros alloué au secteur énergétique renforce la position de l’Espagne en tant que pays des énergies renouvelables et multiplie par deux les investissements dans les réseaux de distribution, de transport et de stockage.

Un financement record dans l’innovation et le capital-risque, soit plus de 2,4 milliards d’euros, a permis de renforcer l’écosystème des jeunes pousses espagnoles et d’investir dans le premier méga-fonds espagnol axé sur les entreprises technologiques en phase d’expansion.

Une forte impulsion a été donnée à l’investissement dans les infrastructures sociales. Le secteur du logement a bénéficié d’un appui de plus d’un milliard d’euros, soit un tiers du montant accordé par le Groupe en la matière à l’échelle de l’UE.

Le Groupe BEI a également octroyé des montants inégalés dans les infrastructures de gestion de l’eau, représentant 10 fois plus que la moyenne des années précédentes. Il a également apporté son soutien aux zones touchées par le phénomène de la goutte froide.

Plus de 2,7 milliards d’euros à l’appui des PME et des ETI en Espagne ont été acheminés via le système financier. En 2024, 1 euro sur 5 levés par des fonds de capital-risque provenaient du Fonds européen d’investissement.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un volume total de 12,3 milliards d’euros de nouveaux financements en Espagne en 2024, représentant près de 14 % du total des financements du Groupe.

On estime que ce montant a permis de mobiliser plus de 45 milliards d’euros – l’équivalent de 3 % du PIB espagnol – en investissements publics et privés visant à soutenir la croissance économique, la compétitivité et la productivité dans le pays, à fournir des services de meilleure qualité à sa population et à accélérer la double transition écologique et numérique. En 2024, l’Espagne a continué de figurer parmi les principaux bénéficiaires de financements du Groupe BEI.

« Le Groupe BEI a battu des records en matière d’investissements verts en Espagne, le pays européen qui a reçu le plus de financements à l’appui du secteur de l’énergie. Les investissements dans des domaines prioritaires pour les citoyens espagnols, comme le logement, la santé, l’éducation ou la gestion de l’eau, ont ainsi été stimulés. Les financements du Groupe BEI ont un impact positif tangible sur la vie de la population et l’Espagne est en ce sens un exemple de réussite », a déclaré Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI.

Banque européenne du climat : des montants records pour accélérer la transition écologique et renforcer l’autonomie stratégique

En 2024, le Groupe BEI a consolidé sa position de banque du climat en Espagne et a vu, pour la troisième année consécutive, son financement de projets verts atteindre un montant record, soit plus de 7,2 milliards d’euros. Priorité stratégique et axe d’activité transversal pour le Groupe, l’action climatique représente environ 60 % du montant total de ses financements dans le pays, une part qui lui permet de dépasser l’objectif de 50 % fixé pour 2025.

Il convient de souligner les projets suivants :

le financement record de plus de 5 milliards d’euros dédié à la sécurité énergétique, qui place l’Espagne au premier rang des pays de l’UE bénéficiaires dans ce domaine. La BEI finance la transition et la sécurité énergétiques tout au long de la chaîne de valeur, depuis la production d’électricité à partir de sources renouvelables jusqu’aux réseaux de distribution et de transport et au stockage de l’électricité, en passant par l’efficacité énergétique, l’innovation dans les technologies propres et la fabrication de composants pour les énergies renouvelables ;

La BEI finance la transition et la sécurité énergétiques tout au long de la chaîne de valeur, depuis la production d’électricité à partir de sources renouvelables jusqu’aux réseaux de distribution et de transport et au stockage de l’électricité, en passant par l’efficacité énergétique, l’innovation dans les technologies propres et la fabrication de composants pour les énergies renouvelables ; le développement, la modernisation et la transformation numérique des réseaux électriques , afin de les rendre plus résilients et de faciliter l’intégration des énergies renouvelables, grâce à un financement de 1,54 milliard d’euros , soit environ le double du montant accordé l’année précédente ;

, afin de les rendre plus résilients et de faciliter l’intégration des énergies renouvelables, grâce à un financement de , soit environ le double du montant accordé l’année précédente ; le transport durable, un secteur où le Groupe a promu d’importants projets d’infrastructures ferroviaires à grande vitesse, tels que le « Y basque », a contribué à l’élargissement du parc de bus à émissions nulles à Madrid et à Valence, ainsi qu’à l’amélioration de la sécurité et de la résilience du réseau aéroportuaire.

Dans un contexte marqué par l’accélération des changements climatiques, avec des conséquences dramatiques comme celles engendrées par le phénomène de la goutte froide en octobre dernier, il est plus que jamais nécessaire d’investir dans la prévention et l’adaptation aux effets des changements climatiques. La BEI a très rapidement réagi en mettant à disposition des ressources pour appuyer la remise en état et la reconstruction des infrastructures endommagées. Elle a également acheminé des financements supplémentaires par l’intermédiaire d’établissements financiers afin de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) touchées par les inondations. Cette première réaction a été suivie de dons à des ONG intervenant sur le terrain.

En 2024, le Groupe BEI a également déployé des montants records à l’appui des infrastructures de gestion de l’eau, en investissant jusqu’à 10 fois plus que la moyenne des années précédentes. Un montant de 550 millions d’euros a été mis à disposition pour des projets visant à améliorer l’approvisionnement urbain ou à permettre une utilisation plus efficace de l’eau grâce à son épuration et à son recyclage.

Stimuler l’innovation en mettant l’accent sur les technologies, la transition énergétique et les biotechnologies

Le Groupe BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds de l’innovation en Espagne. En 2024, un montant record de plus de 2,4 milliards d’euros a été alloué à cet axe d’activité. L’appui à l’innovation a été particulièrement important dans des domaines comme :

les technologies propres, avec plus de 500 millions d’euros affectés aux technologies dans le domaine de l’action climatique, bénéficiant notamment à des projets relatifs à l’énergie éolienne ;

affectés aux technologies dans le domaine de l’action climatique, bénéficiant notamment à des projets relatifs à l’énergie éolienne ; les biotechnologies et technologies médicales, avec plus de 160 millions d’euros à l’appui de projets innovants, comme ceux faisant appel à l’intelligence artificielle pour la détection précoce du cancer ;

à l’appui de projets innovants, comme ceux faisant appel à l’intelligence artificielle pour la détection précoce du cancer ; la transformation numérique et l’espace , avec des projets portant sur la transition numérique des réseaux électriques et le déploiement de satellites en orbite basse pour étendre la couverture 5G dans les zones reculées ;

, avec des projets portant sur la transition numérique des réseaux électriques et le déploiement de satellites en orbite basse pour étendre la couverture 5G dans les zones reculées ; les technologies de rupture , avec des investissements – notamment de la part du FEI – dans des fonds de capital-risque axés sur les jeunes pousses qui mettent au point des technologies parmi les plus avancées ;

, avec des investissements – notamment de la part du FEI – dans des fonds de capital-risque axés sur les jeunes pousses qui mettent au point des technologies parmi les plus avancées ; les entreprises technologiques en expansion, grâce à l’impulsion donnée à l’initiative Champions technologiques européens (ICTE), qui a permis d’investir dans Kembara, premier méga-fonds de capital-risque basé en Espagne et axé sur les entreprises en expansion spécialisées dans les technologies de rupture et le climat. Toujours par l’intermédiaire de l’ICTE, trois entreprises espagnoles en expansion opérant dans le domaine des technologies médicales, des logiciels de ressources humaines et des solutions numériques pour le secteur des voyages d’affaires, ont déjà bénéficié d’investissements.

Investir davantage dans les infrastructures sociales pour fournir des services plus nombreux et de meilleure qualité à la population

La modernisation et l’expansion des infrastructures sociales ainsi que leur adaptation aux changements climatiques constituent une priorité stratégique pour le Groupe BEI. Dans cette optique, il a renforcé sa collaboration avec les administrations régionales et locales afin de :

faciliter l’accès à des logements abordables et durables, un défi auquel le Groupe BEI a alloué plus d’un milliard d’euros (un tiers des financements du Groupe dans le domaine du logement à l’échelle de l’UE), destiné notamment à la construction de nouveaux logements, à l’augmentation de l’offre de prêts hypothécaires verts et à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments résidentiels ;

(un tiers des financements du Groupe dans le domaine du logement à l’échelle de l’UE), destiné notamment à la construction de nouveaux logements, à l’augmentation de l’offre de prêts hypothécaires verts et à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments résidentiels ; mobiliser des investissements dans les infrastructures du secteur de la santé comme les hôpitaux et les centres de santé, avec un impact positif pour 4,2 millions de citoyens espagnols. La collaboration avec le secteur privé a également été renforcée au profit d’investissements dans la recherche et l’innovation dans le domaine de la santé ;

comme les hôpitaux et les centres de santé, avec un impact positif pour 4,2 millions de citoyens espagnols. La collaboration avec le secteur privé a également été renforcée au profit d’investissements dans la recherche et l’innovation dans le domaine de la santé ; renforcer les infrastructures éducatives, avec plus de 540 millions d’euros bénéficiant à des établissements d’enseignement primaire et secondaire en Andalousie, en Catalogne, en Castille-et-León, en Galice, à Madrid et à Valence.

Objectif de cohésion : des montants records pour investir là où c’est le plus nécessaire

La cohésion économique et sociale est une autre grande priorité du Groupe BEI et un axe d’action transversal figurant dans un grand nombre de ses opérations. En 2024, il a affecté 6,13 milliards d’euros à l’appui de l’objectif de cohésion, afin de financer des projets dans des régions dont le revenu par habitant est inférieur à la moyenne européenne. Ce chiffre record représente 50 % du total des financements du Groupe BEI en Espagne.

Des accords de cofinancement, au titre des fonds de développement régional de l’UE, ont également été conclus – pour un montant de plus de 1,2 milliard d’euros – avec des communautés autonomes considérées comme relevant de l’objectif de cohésion. Ces financements bénéficient notamment à des projets verts, à l’innovation, au développement agricole et au déploiement d’infrastructures.

Soutien à la compétitivité, à l’innovation et à la résilience du tissu productif espagnol

En 2024, le Groupe BEI a financé à hauteur de 2,71 milliards d’euros les projets de 186 800 PME et ETI. Il convient de noter la croissance de l’appui enregistrée par le FEI en 2024, qui était de 56 %, ainsi que les opérations conjointes de titrisation et de garantie de la BEI et du FEI avec des banques commerciales, qui font du Groupe un acteur clé de l’accès au financement et un important contributeur à la compétitivité du tissu productif espagnol.

Ces financements ont permis de :

contribuer au maintien de plus de 2,4 millions d’emplois ;

répondre aux besoins des PME et des ETI en matière de liquidités ;

promouvoir l’entrepreneuriat social et des femmes, les microentreprises et l’inclusion ;

mobiliser des investissements en matière d’adaptation aux effets des changements climatiques et d’efficacité énergétique ;

promouvoir les investissements dans la transition numérique.

Fonds pour la résilience régionale

Le Groupe BEI a accéléré la mise en œuvre du Fonds pour la résilience régionale. En quelques mois seulement, des projets ont été approuvés par la BEI et le FEI à l’appui d’investissements dans des domaines stratégiques tels que les réseaux de distribution d’électricité, l’éducation, la santé et l’eau, ainsi que l’appui aux projets des PME dans les domaines de l’innovation, de la transition numérique et de la durabilité.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé de nouveaux financements pour près de 89 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme il s’y est engagé dans sa Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration des marchés et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.