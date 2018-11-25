Un nombre record de projets en 60 ans
Le président de la Banque européenne d’investissement, Werner Hoyer, a présenté les résultats de la Banque en 2017 et les perspectives pour 2018 lors de la conférence de presse annuelle de la BEI dont voici les points essentiels :
- un nombre record de 901 projets ont été approuvés en 2017, ce qui représente une augmentation de 15% par rapport à 2016;
- plus de 78 milliards d’EUR ont ainsi été consacrés aux infrastructures, à l’innovation, à l’environnement et aux petites et moyennes entreprises;
- proposition de réorganisation visant à rendre le financement du développement plus efficace;
- depuis sa création en 1958, la banque de l'UE, qui fête cette année son 60eanniversaire, a investi plus de 1 000 milliards d’EUR.