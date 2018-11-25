Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Un nombre record de projets en 60 ans

Le président de la Banque européenne d’investissement, Werner Hoyer, a présenté les résultats de la Banque en 2017 et les perspectives pour 2018 lors de la conférence de presse annuelle de la BEI dont voici les points essentiels :

  • un nombre record de 901 projets ont été approuvés en 2017, ce qui représente une augmentation de 15% par rapport à 2016;
  • plus de 78 milliards d’EUR ont ainsi été consacrés aux infrastructures, à l’innovation, à l’environnement et aux petites et moyennes entreprises;
  • proposition de réorganisation visant à rendre le financement du développement plus efficace;
  • depuis sa création en 1958, la banque de l'UE, qui fête cette année son 60eanniversaire, a investi plus de 1 000 milliards d’EUR.

Depuis 1958, la Banque a investi plus de 1 000 milliards d’EUR. Tous ces fonds ont contribué, au fil des décennies, à rendre l’Europe plus ouverte, plus compétitive, plus équitable, porteuse de davantage de cohésion et ils nous ont permis de répondre aux enjeux mondiaux de développement 

  • Werner Hoyer, le président de la BEI.
  • 25 November 2018

Regardez la conférence de presse

Voir d'autres vidéos  

Images de la conférence de presse annuelle 2018

﻿Récits : notre impact en 2017

Téléchargez la vidéo de la BEI

Ce matériel est gracieusement offert pour usage à des fins d’information uniquement sur les activités de la BEI. Toute autre utilisation de ce matériel sans le consentement formel de la Banque est interdite. La Banque européenne d’investissement ne peut être tenue pour responsable en cas d’utilisation non autorisée de ce matériel. Prière de mentionner le copyright suivant : © Banque européenne d’investissement, 2018.

WEB   BROADCAST

Téléchargez la vidéo de la BEI

Ce matériel est gracieusement offert pour usage à des fins d’information uniquement sur les activités de la BEI. Toute autre utilisation de ce matériel sans le consentement formel de la Banque est interdite. La Banque européenne d’investissement ne peut être tenue pour responsable en cas d’utilisation non autorisée de ce matériel. Prière de mentionner le copyright suivant : © Banque européenne d’investissement, 2018.

WEB   BROADCAST

Plus...  

Téléchargez des photos de la BEI

EIB Group’s Headquarters
Bâtment Luxembourg
©EIB
Télécharger original
EIB Group’s Headquarters
EIB Group’s headquarters
©EIB
Télécharger original
EIB Group’s Headquarters
EIB Group’s headquarters
©EIB
Télécharger original
EIB Group’s Headquarters
EIB Group’s headquarters
©EIB
Télécharger original
DISCLAIMER: image features the old logo – please do not use other than for historical purposes
EIB Group’s headquarters
©EIB
Télécharger original
EIB Group’s Headquarters
EIB Group’s headquarters
©EIB
Télécharger original
Electrification of the NORTH-SOUTH rail link which connects the major ports of the North to the South of Germany and constitutes an international communication between the Scandinavian countries, Italy, Switzerland and Austria
Electrical wiring for railways - 1960s
©EIB
Télécharger original
Extension of the collection and processing equipment of a group of nine dairy cooperatives in Lower Normandy
Union Laitière Normande France - 1960s
©EIB
Télécharger original
Establishment for the production and bottling of whisky in Shieldhall, near Glasgow (Scotland)
Distilling industry Scotland – 1970s
©EIB
Télécharger original
Extension of lines 2 and 3 of the Athens metro network
Athens Metro B - 2000s
Photographe: Thanassis Stavrakis ©EIB
Télécharger original
Education in Finland
Improving Education - 2000s
©EIB
Télécharger original
Regional venture capital fund focusing on innovative technology-based African SMEs; Andreata Muforo, Investment Director of TLcom Capital LLP
TLcom TIDE Africa Fund - 2010s
Photographe: David Blumenfeld ©EIB
Télécharger original

Autres événements pouvant vous intéresser

1-31
Jan Dec
2022 2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.
27
Aou
2025

Réunion n°585 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne
24
Sep
2025

Réunion n°586 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne