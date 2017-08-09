Les monts Rhodope, qui culminent en Bulgarie à 2 000 mètres, sont parcourus de profondes vallées et de falaises abruptes. Ils couvrent près de 15 000 kilomètres carrés et s’étendent vers le sud, jusqu’en Grèce. Dans la région, il s’agit d’un des principaux lieux de reproduction du percnoptère, un rapace menacé dans le monde entier, et le seul site de reproduction du vautour fauve en Bulgarie.

Les monts Rhodope figurent parmi les huit sites pilotes du réseau Rewilding Europe, consacré à la protection de la nature et animé d’une vision nouvelle. La population migrant de plus en plus vers les villes, Rewilding Europe prend en charge des zones rurales qui se vident de leurs habitants et les rend à la vie sauvage en restaurant des écosystèmes autonomes, essentiels à la biodiversité, tout en stimulant une nouvelle économie basée sur la nature. Et l’association semble présenter une justification économique, comme en témoigne le prêt de 6 millions d’EUR que la Banque européenne d’investissement vient de lui accorder. Ce prêt est garanti par le Mécanisme de financement du capital naturel que la Commission européenne et la BEI ont mis en place.

« Il est de plus en plus généralement admis que les subventions publiques ne suffisent pas pour couvrir le coût des initiatives de préservation de la nature. Heureusement, investir dans la nature présente un grand intérêt commercial », déclare Jane Feehan, chargée d’investissement auprès de l’unité responsable de la politique de financement des projets climatiques et environnementaux de la BEI. « La nature est l’essence même de Rewilding Europe, mais l’association met en place un modèle économique solide et est désormais en mesure d’assumer des emprunts pour financer le développement de ses activités. »

Des vautours, des aurochs et des chevaux, rien que ça !

En Bulgarie, dans les monts Rhodope, le projet se fonde sur la collaboration d’entrepreneurs locaux pour stimuler le tourisme vert à petite échelle par le biais d’initiatives diverses, comme la réparation de miradors destinés à la photographie de la vie sauvage, la formation de chefs d’entreprise du cru et la présentation de la valeur commerciale de la nature. L’objectif ultime est de financer le réensauvagement de la région et de mettre un terme à l’empoisonnement, au braconnage et aux électrocutions provoquées par des lignes électriques qui ont réduit le nombre de vautours fauves à seulement dix couples au plus bas du recensement.

Rewilding Europe a mis en place une brigade canine antipoison chargée de détecter les dangers pour les vautours et elle construit des nids artificiels pour attirer des vautours moines et constituer ainsi de nouvelles colonies. L’association a également commencé à collaborer avec des entreprises d’électricité locales en vue d’isoler leurs lignes électriques. Et pendant que les habitants de la région utilisaient des appâts empoisonnés pour empêcher la population lupine de se développer, Rewilding Europe y relâchait des daims et des cerfs pour que les loups puissent chasser davantage de proies naturelles, une initiative essentielle pour attirer les vautours qui se nourrissent des restes de carcasses une fois que les loups sont repus.

Comment les habitants de la région réagissent-ils ? « Nous les impliquons dans cette nouvelle approche, naturellement », affirme Wouter Helmer, le chef du département de réensauvagement de Rewilding Europe. « Il y a de moins en moins de bergers dans ces contrées et ceux qui restent comprennent que si nous y introduisons des cervidés, nous détournons également les loups de leurs moutons et de leurs bovins, parce qu’il est toujours plus facile pour les prédateurs de chasser des animaux sauvages. »

Les habitants de la région comprennent également qu’en suscitant l’intérêt des touristes venus de la capitale Sofia et de l’étranger, les mesures de réensauvagement contribuent à la diversification de leurs revenus. C’est un gage d’activité pour les chambres d’hôtes, sans parler de la gestion de l’élevage.

« Ils comprennent qu’un loup vivant leur rapporte plus qu’un loup mort », explique Wouter Helmer. « Notre mission consiste donc à les amener à repenser leur rapport à la nature. Cela ne se fera pas en un jour, mais nous nous engageons à les accompagner pendant au moins dix ans et nous leur offrons une panoplie complète d’outils. »