CONTRADICTIONS

J’étais fasciné, les yeux rivés sur le paysage que je venais d’entrevoir à travers une vieille fenêtre. C’était comme un tableau de Bruegel, surplombant, du haut de la colline, les environs de Shtupel, au Kosovo. Une géométrie floue esquissait une ligne de crête à l’horizon et, plus bas, quelques maisons couvertes de neige, dont les parties en bois se détachaient sur un fond blanc immaculé.

Le seul mouvement était celui des volutes de fumée gris clair entre les toits et le ciel.

« Comprenez-vous pourquoi ? – Comment ? » demandais-je à mon traducteur, en renonçant à ma rêverie, le nez plongé dans ma petite tasse de café brûlant pour éviter le regard pénétrant d’Adela, une femme rom née au Kosovo.

« Comprenez-vous pourquoi je ne partirai jamais d’ici, même si toute ma famille a été persécutée à la fois par les Serbes et par les Albanais, qui, les uns comme les autres, nous ont toujours traités comme des traîtres à la solde de l’autre camp ? » Pendant que Nikolino, mon traducteur, parlait, j’ai dû lever les yeux vers Adela. Elle tenait fermement dans ses bras le dernier-né de la maison. Toujours en mouvement, ses grands yeux ne perdaient jamais de vue les autres enfants. Ils étaient noirs comme les obsidiennes que j’avais vues enfant, en vacances avec ma famille à Salina, dans les îles Éoliennes, en Sicile. Au prix d’un énorme effort, comme un gardien de but à terre qui se relève d’un bond pour arrêter un second tir après avoir repoussé le premier, j’ai saisi la balle à la volée pour expliquer quand et comment, grâce aux dons collectés par la section italienne de Caritas, son toit serait reconstruit pour leur permettre, à elle et sa famille, de continuer à vivre là.

De rester dans ce coin de paradis. Plus tard, Adela a retourné ma tasse de café pendant quelques minutes. Avant que je m’en aille, elle a lu dans le marc au fond de ma tasse et, dans un grand sourire, elle a dit à Nikolino qu’un avenir radieux m’attendait. J’ai souri à mon tour.