Pour une Europe plus forte – le Groupe BEI investit 13 milliards d’euros en France en 2025 pour le climat, la sécurité et l’innovation

La France est le premier pays d’opération, avec une activité de 10,6 milliards d’euros pour la BEI et de 2,4 milliards pour le FEI.

61 % des financements dédiés au climat (68 % pour la seule BEI), 30 % à l’innovation. Un soutien record pour l’énergie (4,5 milliards d’euros).

Un engagement nouveau pour le secteur de la défense, avec 670 millions d’euros de financements.

Des investissements en hausse dans l’industrie, l’agriculture et les nouvelles technologies, pour renforcer l’autonomie stratégique et la compétitivité de l’Europe.

Des financements pour la mobilité durable, l’éducation, le logement et la santé sur l’ensemble du territoire, afin d’améliorer la vie quotidienne des citoyens.

Le Groupe BEI a connu une activité très soutenue l’an dernier en France, avec 13 milliards d’euros de financements à long terme accordés directement ou indirectement aux entreprises de toutes tailles du secteur privé et aux entités du secteur public : 10,6 milliards d’euros issus de la Banque européenne d’investissement (BEI) et 2,4 milliards d’euros du Fonds européen d’investissement (FEI), sa filiale spécialisée dans le financement aux PME et à l’innovation. En 2025, la France a été, comme en 2024, le premier pays bénéficiaire des financements du Groupe BEI.

Au niveau mondial, le Groupe BEI a enregistré en 2025 un volume annuel de financement record de 100 milliards d’euros (voir ici le communiqué de presse).

« Dans un contexte marqué par l’incertitude géopolitique, le Groupe BEI a mis le cap sur le renforcement de l'autonomie stratégique européenne et les projets améliorant la vie quotidienne des citoyens. La France, avec des financements en progression à 13 milliards d’euros, est le premier pays d’opération du Groupe BEI », explique Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. « Avec trois particularités : i) une part très élevée (61 %) en faveur du climat ; ii) 30 % de financements pour l’innovation ; iii) 670 millions d’euros pour la sécurité et la défense. »

« Le FEI est devenu un acteur incontournable du soutien à l’innovation en France », ajoute Marjut Falkstedt, directrice générale du Fonds européen d’investissement. « Nous investissons dans les technologies de demain, que ce soit dans le climat, la santé ou la défense. En 2025, les financements en faveur de jeunes entreprises françaises, à travers les fonds dans lesquels nous avons investi, ont fait de la France, comme en 2024, le premier pays d’activité du FEI ».

Climat et énergie

Le Groupe BEI est la banque du climat de l’Union européenne. La France confirme son rang de premier pays bénéficiaire des financements pour le climat : 8 milliards d’euros (un record), soit 61 % du total du Groupe BEI en France (près de 68 % pour la seule BEI) sont allés en 2025 à des projets ayant un impact positif pour l’action climatique et l’environnement. La transition et la sécurité énergétiques occupent une place centrale : 4,5 milliards d’euros de financements.

Les opérations réalisées incluent un prêt de 500 millions d’euros à Enedis pour la modernisation du réseau électrique, des accords avec Crédit Agricole et BPCE (500 millions et 250 millions d’euros respectivement) pour soutenir les fabricants d’éoliennes, ou encore un prêt de 100 millions d’euros à Bpifrance pour soutenir le secteur privé dans des projets d’énergies renouvelables. La BEI a également accordé un prêt de 400 millions d’euros à Orano pour accroître de 30 % ses capacités d’enrichissement de l’uranium destiné aux centrales nucléaires.

Projet transfrontalier emblématique et d’intérêt stratégique pour l’Europe, l’interconnexion électrique entre la France et l’Espagne dans le Golfe de Gascogne a bénéficié d’un financement majeur de 1,6 milliard d’euros, réparti à parts égales entre le gestionnaire français RTE et l’espagnol Red Electrica. Il permettra d’améliorer la fiabilité de l’approvisionnement en électricité entre la France, l’Espagne et le Portugal, avec des bénéfices pour l’ensemble du territoire européen.

La décarbonation passe également par un soutien accru à la mobilité durable, ou à la rénovation énergétique des bâtiments publics, des écoles et des lycées. Elle concerne également la filière agricole : le prêt de 70 millions d’euros à Sodiaal, première coopérative laitière de France et troisième d’Europe, en est une illustration concrète puisqu’il vise à réduire ses émissions de CO 2 en même temps qu’il contribue à préserver notre sécurité alimentaire.

Sécurité et défense

En 2025, le Groupe BEI a multiplié par quatre ses financements dans la sécurité et la défense, en les portant à plus de 4 milliards d’euros au niveau européen, soit près de 5 % de son activité totale. En France, le Groupe BEI a financé un montant record de 670 millions d’euros grâce à plusieurs opérations inédites, dont un prêt de 400 millions d’euros à Thales pour soutenir la R&D dans l’aéronautique et les radars. Cette opération marque le premier financement de l’histoire de la BEI en faveur de ce leader mondial des technologies de défense.

Un financement de 150 millions d’euros à Banque Populaire Caisse d’Épargne (BPCE), afin de soutenir la base industrielle et technologique de défense (BITD), représente le premier accord de ce type avec une banque française. La BEI a par ailleurs accordé un financement de 37 millions d’euros à Cailabs, spécialiste des communications laser entre les satellites et les stations terrestres, et de 25 millions d’euros à Gatewatcher, spécialiste de la cybersécurité.

Le FEI, de son côté, a investi 30 millions d’euros dans le fonds Sienna IM Héphaïstos, entièrement dédié aux PME du secteur de la défense.

Compétitivité, innovation, R&D

Les financements en faveur de l’innovation, du numérique et du capital humain ont atteint 4 milliards d’euros en France en 2025, soit 30 % du total engagé dans l’Hexagone. Le Groupe BEI a réuni les financements dans l’innovation et les nouvelles technologies sous le programme TechEU, doté d’une enveloppe de 70 milliards d’euros visant à mobiliser 250 milliards d’euros d’ici à 2027.

En France, parmi les opérations marquantes, figurent les financements à Nexans (250 millions d’euros) pour la production de câbles et le recyclage du cuivre (dans le même secteur, un financement à Prysmian aura également des retombées positives sur la production dans l’Hexagone), et à Technip Energies (40 millions d’euros) pour soutenir la R&D dans les technologies de décarbonation. Le financement de la recherche-développement participant à l’industrialisation de demain comprend des prêts accordés à Arcelor et Renault, ainsi qu’au fabricant franco-italien de semiconducteurs STM Microelectronics (500 millions répartis entre les sites des deux pays).

Ces opérations visent à renforcer les chaines de valeur européennes, afin de préserver notre autonomie stratégique dans les secteurs clés. Un soutien majeur a également été apporté au développement du capital humain via l’éducation et la santé.

Plusieurs jeunes entreprises innovantes ont également bénéficié d’un appui déterminant de la BEI, notamment dans le domaine médical, avec MAAT Pharma et EDAP, ou encore dans la bio-agriculture à travers le financement d‘Eranova (production de plastique recyclable à partir d’algues marines).

Dans le cadre de l’Initiative pour les champions technologiques européens (ICTE), soutenue par six pays de l’UE, dont la France, le FEI est par ailleurs devenu l’investisseur de référence du fonds « deep-tech » Jolt Capital V, avec un apport de 260 millions d’euros.

Collectivités territoriales, infrastructures sociales

Environ 4 milliards d’euros ont été mobilisés en faveur des collectivités territoriales et autres entités publiques, en faveur de projets visant le développement du capital humain (éducation, santé…) et l’amélioration de la vie quotidienne des citoyens.

Quelques exemples :

Éducation (1,07 milliard d’euros) : la BEI accompagne la rénovation ou la construction d’établissements scolaires de tous niveaux : écoles (Marseille), collèges (Départements de la Somme, du Puy-de-Dôme et de la Seine-et-Marne) et lycées (Région Sud). C’est près d’un enfant sur cinq qui bénéficiera de l’intervention de la BEI dans la zone des projets.

Santé (550 millions d’euros) : le secteur hospitalier bénéficie d’un soutien significatif avec quatre opérations portant sur l’hôpital de Lens, la modernisation des CHU de Bordeaux et Montpellier et la construction de Saint-Ouen Paris Nord (AP-HP). Ce sont plus de 4,7 millions de personnes qui bénéficieront de services de soins améliorés à la suite de l’intervention de la BEI.

Logement (656 millions d’euros) : cinq opérations avec le secteur public pour le logement intermédiaire et la rénovation énergétique des bâtiments via trois opérations avec le groupe CDC, INLI et Bordeaux Métropole Énergies. Ce sont plus de 15 000 logements sociaux et intermédiaires qui seront construits ou rénovés grâce à l’intervention de la BEI en 2025. La France est le premier bénéficiaire des financements BEI en Europe pour le logement au cours des 5 dernières années, avec 3,4 milliards d’euros.

Efficacité énergétique : un prêt de 90 millions d’euros a été accordé à Bordeaux Métropole Énergies afin de soutenir un programme de développement des énergies renouvelables en milieu urbain et rural et de rénovation des bâtiments.

Transport et mobilité durable (1,2 milliard d’euros) : Plan rail Région Bretagne et Région Pays de la Loire, renouvellement du matériel roulant pour les lignes de métro de Paris, autobus à Clermont-Ferrand… Ce sont plus de 97 millions de passagers par an qui bénéficieront de services améliorés de transport. La BEI a aussi participé à plusieurs émissions d’obligations vertes, dont celles d’Ile-de-France Mobilité et de la SNCF.

Les financements aux collectivités territoriales et entités publiques jouent un rôle déterminant pour le développement local, la cohésion économique et sociale, ainsi que l’égalité d’accès aux services essentiels. En 2025, 55 % des financements du Groupe BEI en France ont ainsi été orientés vers des projets dans des territoires relevant de la politique de cohésion de l’Union européenne.

Financements aux PME et ETI

L’effort combiné de la BEI et du FEI a permis d’allouer près de 4 milliards d’euros aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI), tous secteurs confondus. Le Groupe BEI dans son ensemble aura ainsi contribué au financement de près de 60 000 PME et ETI françaises et soutenu 849 000 emplois.

Le rôle de la BEI

Plus de 1,7 milliard d’euros ont été alloués par la BEI aux PME et aux ETI à travers des financements intermédiés aux banques commerciales et autres établissements financiers. Ces opérations constituent un levier central de l’action du Groupe BEI en faveur de l’économie réelle, en permettant aux entreprises d’accéder à des financements de long terme à des conditions attractives, tout en renforçant la capacité de distribution de crédit des établissements partenaires.

En France, la BEI et le FEI travaillent avec un réseau solide de partenaires bancaires, notamment BPCE, BFCM, Arkéa, La Banque Postale, CEPAC, BRED, Crédit Agricole, qui jouent un rôle clé dans la distribution des financements auprès des entreprises sur l’ensemble du territoire. Les projets soutenus couvrent des secteurs essentiels pour l’économie française : efficacité énergétique des logements, transition climatique, agriculture et bioéconomie, infrastructures de l’eau, santé, outre-mer, ainsi que le financement de la chaîne de valeur du secteur de la défense et de la sécurité.

Le rôle du FEI

En complément de l’intervention de la BEI, le FEI a consacré en 2025 2,2 milliards d’euros aux entreprises françaises et environ 200 millions d’euros à des projets d’infrastructure, pour 120 contrats signés. Le FEI a ainsi puissamment renforcé son rôle de catalyseur de la croissance avec un volume d’activité total de 2,4 milliards d’euros. Son portefeuille s’est reparti entre ses trois produits :

Capital-risque et capital-développement (1,2 milliard d’euros)

Garanties (0,7 milliards d’euros)

Titrisations (0,5 milliards d’euros)

Par ailleurs, un effort particulier a été déployé dans le cadre de l’Initiative nationale pour l’agriculture française (INAF), qui permettra d'allouer, au cours des prochaines années, 2 milliards d’euros de prêts auprès d’intermédiaires financiers (Arkéa, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel) pour faciliter l’accès des agriculteurs au financement bancaire.

Activité de conseil

En 2025, une trentaine d’acteurs ont bénéficié de l’accompagnement de la BEI en matière de conseil technique et financier. Il s’agit d’autorités et entités publiques, d’entreprises innovantes et d’intermédiaires financiers porteurs d’un portefeuille diversifié de projets alignés sur les priorités de l’Union européenne. Parmi les projets phares figure le partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre du programme EduRenov, visant à accompagner plusieurs centaines de collectivités territoriales dans la préparation et la structuration de projets de rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Par ailleurs, la BEI accompagne le développement d’un cluster « sécurité et défense » dans la Région Sud, en contribuant à structurer un écosystème reliant grands acteurs industriels, PME et acteurs publics.

