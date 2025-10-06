France : la Région Bretagne et la BEI signent un prêt de 370 millions d’euros pour l’entretien et la rénovation des infrastructures et du matériel ferroviaires bretons

EIB

La Région Bretagne et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé ce lundi, à Rennes, un accord-cadre de financement en faveur du développement continu du ferroviaire en Bretagne. Cet engagement mutuel se traduit par un prêt de 370 millions d’euros, consenti par l’institution de financement de l’Union européenne, pour soutenir la Région dans ses investissements sur la période 2025-2030, dans le cadre notamment du volet « mobilités » du Contrat de plan État-Région (CPER).

Le document a été paraphé par Michaël Quernez, 1er vice-président climat et mobilités, infrastructures et ports de la Région Bretagne, et Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Le financement octroyé par la BEI est destiné à la réalisation de plusieurs investissements de la Région Bretagne dans le ferroviaire dont :

la modernisation d’une partie du matériel roulant existant (rames AGC électrique et bi-mode),

la rénovation du technicentre SNCF à Rennes,

la création d’un technicentre SNCF à Quimper,

la modernisation du nœud ferroviaire de Rennes,

le renouvellement d’une partie du réseau ferroviaire, notamment les lignes de desserte fine du territoire.

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement, a déclaré : « Depuis plus de vingt ans, la BEI accompagne la Région Bretagne dans ses plans d’investissement, que ce soit pour la modernisation ferroviaire, les lignes à grande vitesse, le port de Brest ou les lycées. Ce nouveau prêt pour le rail s’inscrit dans la logique de soutenir les collectivités locales, et de miser sur le transport collectif et durable ; deux objectifs qui sont au cœur de l’action de la BEI en tant que banque de l’Union européenne et banque du climat. »

Michaël Quernez, 1er vice-président climat et mobilités, infrastructures et ports de la Région Bretagne, a confié quant à lui : « Depuis que la Région Bretagne a pris la compétence du transport régional en 2002, le TER a franchi de nombreuses étapes pour devenir la colonne vertébrale des mobilités, quotidiennes ou occasionnelles. Alors que le TER breton est une réussite, le meilleur et le plus fiable de France (95 % de régularité en 2024), affichant une hausse de sa fréquentation de 54 % entre 2019 et 2025, la Région souhaite aller beaucoup plus loin et proposer un train toutes les 20 minutes dans les gares principales aux heures de pointe et toutes les heures en heures creuses, avant 2040. Pour y parvenir, la Région a bâti une stratégie d’offre claire et ambitieuse pour toute la Bretagne avec l’objectif de doubler l’offre TER en 2040, qui passerait alors de 400 à 800 circulations TER par jour en semaine. »

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés de capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact , renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En France, le Groupe BEI a signé plus d’une centaine d’opérations en 2024 pour un montant total de 12,6 milliards d’euros. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à un environnement plus sain.

À propos de la Région Bretagne

Trains, cars interurbains, bateaux… la Région Bretagne accompagne tous les jours, dans leurs déplacements 150 000 usagers des transports publics, réunis sous la bannière BreizhGo (plus de 70 millions de voyages par an). Les transports du quotidien, en Bretagne, ce sont chaque jour 430 circulations de TER, plus de 6 000 circulations de cars et jusqu’à 120 liaisons maritimes avec les îles, des investissements massifs dans les matériels et les infrastructures, une volonté forte d’augmenter la desserte de tous les territoires en développant l’intermodalité, et des tarifs simples et accessibles.

En matière de transport ferroviaire, la Région a engagé depuis 2013 près de 88,5 millions d’euros (sur un montant total de travaux réalisés de 236 millions d’euros) pour les travaux de pérennisation des lignes Landerneau-Quimper, Rennes-Châteaubriant, Dol-Dinan, Dinan-Lamballe, Lannion-Plouaret et Carhaix-Guingamp-Paimpol.

Depuis 2002, la Région Bretagne a investi plus de 700 millions d’euros pour l’achat et la modernisation de ses matériels, contribuant ainsi au confort des usagers du TER. Sur la même période, la desserte TER a augmenté de plus de 40 %.

À ces investissements majeurs s’ajoute le coût de réalisation du service TER qui s’élève désormais à 112 millions d’euros par an versés par la Région à SNCF Voyageurs. TGV en Bretagne est subventionné à hauteur de 14 millions d’euros par an.