“In 2020 lieten we zien dat investeren in economisch herstel niet ten koste hoeft te gaan van steun aan klimaatactie en innovatie. Al onze doelstellingen hangen met elkaar samen. Europa kan alleen sterker uit deze crisis komen door te investeren in de groene en digitale economie van de toekomst, niet in de structuren uit het verleden. Daarbij moeten we er wel voor zorgen dat geen enkele regio in Europa achterblijft en moeten we samenwerken met onze partners buiten de EU”, zei EIB-president Werner Hoyer

Dat de financiering van de EIB Groep in Nederland een recordhoogte bereikte, was mede te danken aan de inspanningen van het EIF, dat zo’n €1,3 miljard beschikbaar maakte. Middels steun voor microfinanciering met Qredits, equity-investeringen in 13 fondsen, en garanties aan onder meer ABN Amro en Aegon, werd Nederland één van de belangrijkste landen voor EIF-investeringen in 2020. Ook een samenwerking met Invest-NL om samen het “Dutch Future Fund” op te zetten was hierbij een belangrijke ontwikkeling.

De EIB zelf maakte iets meer dan €2 miljard beschikbaar voor projecten in de energie- en watersector, de zorg, en het MKB. Met 34% van alle EIB-investeringen werd het belang van klimaat onderstreept, zo kreeg HVC een lening voor de uitbreiding van haar warmtenetten en tekende waterbedrijf Vitens een lening voor het toekomst- en klimaatbestendig maken van haar waternetwerk. Door een contra-garantieconstructie tussen EIB en EIF, ter ondersteuning van een grote MKB-faciliteit met ING Bank, komt het totale investeringsniveau in Nederland afgelopen jaar uit op € 3,18 miljard[1].

De recent toegetreden vicepresident voor de Benelux, de Belg Kris Peeters, stelde: “Het is een duidelijk signaal dat de EIB Groep samen met de lidstaten de maatschappelijke uitdagingen van vandaag aan gaat. Behalve de steunmaatregelen om de economische gevolgen van de corona-uitbraak in te dammen, die in het investeringsvolume van het EIF in Nederland extra sterk tot uiting komen, staat de EIB Groep er als het aankomt op klimaatinvesteringen, iets dat we in de komende jaren ook in Nederland zeker verder zullen uitbouwen.”

[1] Volume EIB en EIF is opgeteld € 3,3 mld, maar aangezien de ING-operatie een contragarantie-structuur tussen EIB en EIF betreft, komt het, om dubbeltelling te voorkomen, uit op € 3,179 mld.