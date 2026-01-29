Search EN menu en EIB GROUP CLIENT PORTAL
EIB Groep jaarcijfers NL 2025: €4,1 miljard voor innovatie, MKB en publieke voorzieningen.

29 January 2026
EIB
  • De Europese Investeringsbank Groep maakte in het boekjaar 2025 meer dan €4,1 miljard beschikbaar voor Nederlandse projecten.
  • Financiering ondersteunde innovatief bedrijfsleven, infrastructuurprojecten en droeg bij aan Europa’s veiligheid en weerbaarheid.
  • Met ruim €1,5 miljard aan garanties, fonds- en equity-investeringen stond Nederland op de 3e plek in de landenranglijst van EIF-transacties.

De Europese Investeringsbank Groep, bestaande uit de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF), zette vorig jaar in Nederland een sterk resultaat neer met meer dan €4,1 miljard uit aan financiering voor Nederlandse bedrijven en de publieke sector. De investeringen zijn gericht op versterking van de economische weerbaarheid en het concurrentievermogen. Ook is de sterke positie van Nederland als leider op het gebied van innovatie, technologie en groene groei ondersteund.

Van het totale investeringsvolume in Nederland in 2025 kwam €3,2 miljard van de EIB, via venture debt voor defensietechnologie en landbouwinnovatie, garanties om toegang tot financiering voor het MKB te verbeteren, en leningen voor het energienet en waterleidingbedrijven. Het EIF had een zeer sterk jaar met meer dan €1,5 miljard aan garanties en equity-investeringen[1]; op Italië en Frankrijk na het grootste transactievolume van het Europees Investeringsfonds in een land.

Over het geheel genomen tekende de EIB Groep wereldwijd voor het eerst een financieringsvolume van bijna €100 miljard aan, waarvan een derde ter ondersteuning van de energietransitie. In totaal ging €57 miljard van het jaarvolume van de EIB Groep naar  klimaat en groene groei gerelateerde projecten en investeerde ze €4 miljard in veiligheid en defensie.

“Voor zaken als veiligheid, energie en technologie zal Europa meer op eigen benen moeten staan. Dat kunnen we. De EIB Groep zet haar financiele middelen in Nederland in om dit te bereiken, vooral bij  de energietransitie, groene groei, en innovatie." stelde vicepresident van de EIB Groep Robert de Groot. “Ons hoofddoel als publieke instelling is het financieren van projecten die Nederland sterker maken en burgers en bedrijven ondersteunen. Dat zullen we ook in 2026 blijven doen.”

Van alle EIB Groepsinvesteringen in Nederland afgelopen jaar had meer dan de helft betrekking op het verbeteren van financieringsmogelijkheden voor het MKB. Behalve EIF-transacties met verschillende fondsen, droeg vooral de grote securitisatiedeal met ABN AMRO daaraan bij, door €1,2 miljard aan nieuwe financiering beschikbaar te maken voor Nederlandse ondernemers.

Net als in voorgaande jaren hechtte de EIB Groep, met steun van het InvestEU-programma van de Europese Commissie, veel belang aan het financieren van innovaties bij opkomende bedrijven. Zo kon de EIB venture debt verlenen aan Xeltis voor het opschalen van de productie van kunstmatige bloedvaten die door het lichaam worden opgenomen, en investeerde het EIF voor het eerst in een specifiek op defensie- en veiligheidstechnologie gericht fonds van Keen Venture Partners.

Veel aandacht ging ook naar basisvoorzieningen voor burgers en bedrijfsleven in het kader van de groene transitie en mobiliteit. Zo waren er leningen voor de toekomstbestendigheid van de drinkwatervoorziening via Evides en Vitens en de netwerkverzwaring van Stedin. Ook in 2026 zal de EIB zich blijven inzetten voor projecten die bijdragen aan de beleidsdoeleinden van Nederland en de EU, met positieve effecten op burgers en bedrijven.

Achtergrondinformatie

De Europese Investeringsbank (EIB) is de langetermijnleningsinstelling van de Europese Unie, eigendom van haar lidstaten. Het stelt langetermijnfinanciering beschikbaar voor investeringen om bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. Nederland bezit 5,2% van de Europese Investeringsbank. De afgelopen tien jaar heeft de EIB meer dan €27 miljard aan financiering beschikbaar gesteld voor Nederlandse projecten in verschillende sectoren, waaronder onderzoek en ontwikkeling, transport, drinkwater, gezondheidszorg en het MKB.

[1] Een gezamenlijke operatie van EIB en EIF financierde een ABN AMRO-portefeuille van €1,2 miljard aan leningen aan Nederlands MKB. Om dubbeltellingen te voorkomen, rekenen we de totale investeringen van de EIB Groep in Nederland op €4,107 miljard.

Contact

Tim Smit

Press Office

Reference

2026-033-EN

